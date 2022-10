Hiện trường vụ cháy quán bar District K gần chợ Bến Thành

Theo Phòng PC07, quán bar này đã bị đình chỉ hoạt động từ cuối tháng 9 do vi phạm an toàn PCCC và an ninh trật tự. Tuy nhiên, tối 5/10, cơ sở này tiếp tục hoạt động và bị Công an quận 1 xử phạt.