Hiện trường vụ cháy karaoke khiến 12 người chết nhìn từ trên cao

10h ngày 7/9, đoạn đường 500 m quanh khu vực quán karaoke An Phú (đường Trần Quang Diệu, phường An Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương), vẫn được phong tỏa để phục vụ công tác chữa cháy. Hàng chục xe cứu hỏa tiếp tục được điều động đến hiện trường.