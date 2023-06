Hiện trường vụ án 3 người phụ nữ bị sát hại ở Khánh Hòa

Đến 10h cùng ngày, cảnh sát nhận định hung thủ trốn trên núi gần hiện trường gây án. Nhiều lực lượng của Công an huyện Diên Khánh và Công an tỉnh Khánh Hòa đã phong tỏa hiện trường, truy tìm nghi can giết người.