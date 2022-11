Hiện trạng xuống cấp ở cao tốc TP.HCM - Trung Lương

Đoạn lan can dài hàng chục mét của cao tốc TP.HCM - Trung Lương (địa phận tỉnh Long An) hư hỏng nặng. Hiện trạng là những ống thép nhỏ gỉ sét, được chằng buộc tạm bợ, thiếu an toàn.