Hiện thực hóa giấc mơ sở hữu nhà bằng giải pháp tài chính linh hoạt

Phương thức thanh toán linh hoạt và hỗ trợ tài chính tối ưu góp phần xóa “điểm nghẽn” cho người mua nhà, đặc biệt là các gia đình trẻ hoặc nhà đầu tư bị giới hạn nguồn vốn.

Nhờ chính sách bán hàng hấp dẫn từ chủ đầu tư Vạn Xuân Group, dự án căn hộ cao cấp Happy One Central (Thủ Dầu Một, Bình Dương) hứa hẹn trở thành lựa chọn đáng cân nhắc.

Chính sách tài chính linh hoạt

Vào thời điểm khó khăn, khi kinh tế bộc lộ dấu hiệu suy thoái, bất động sản vẫn được xem là lựa chọn an toàn và bền vững. Trong bối cảnh nguy cơ lạm phát tiềm ẩn, kênh đầu tư này càng cho thấy sự bảo đảm và khả năng sinh lời trong tương lai.

Để đầu tư đúng và trúng, bên cạnh pháp lý dự án, chính sách bán hàng và thanh toán áp dụng cho bất động sản trên thị trường sơ cấp cũng là điều nhà đầu tư cần quan tâm.

Bất động sản trở thành kênh đầu tư tiềm năng nhờ sự đảm bảo và khả năng sinh lời.

Khi tích lũy tài chính không còn bắt kịp tốc độ tăng giá của nhà đất, khách hàng sẽ quan tâm đến việc đầu tư sản phẩm ở giai đoạn đầu. Lúc này, các sản phẩm được phát triển bởi những chủ đầu tư uy tín sẽ có nhiều lợi thế. Bởi đây là yếu tố bảo chứng cho pháp lý minh bạch, tiến độ và khả năng hỗ trợ tài chính cạnh tranh.

Mặc dù nguồn cung bất động sản chưa hồi phục hoàn toàn, người mua vẫn tương đối kén chọn. Những khu vực được quan tâm nhất tập trung ở các đô thị trung tâm và thủ phủ công nghiệp: TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Bình Phước,…

Những khu vực này có hạ tầng giao thông, văn hóa xã hội phát triển, đồng thời tập trung đông đảo chuyên gia nước ngoài, người lao động với nhu cầu nhà ở cao.

Là đơn vị uy tín, Vạn Xuân Group sở hữu kinh nghiệm đầu tư, phát triển nhiều dự án có khả năng sinh lời tốt như Happy One Premier, Happy One Phú Hòa và gần đây nhất là Happy One Central tại thành phố Thủ Dầu Một.

Happy One Central - bến đỗ cho nhà đầu tư

Với Happy One Central, chủ đầu tư Vạn Xuân Group đang áp dụng chính sách cam kết lợi nhuận hấp dẫn tương đương 30%/năm. Ngoài ra, nhà đầu tư chỉ cần thanh toán từ 180 triệu đồng cho lần đầu tiên và 1% mỗi tháng tiếp theo. Tiến độ thanh toán này giúp khách hàng nhẹ gánh tài chính để hiện thực hóa việc làm chủ một căn hộ cao cấp.

Ngoài ra, nhà đầu tư lựa chọn dự án tại thời điểm này còn được hưởng nhiều chính sách ưu đãi: Tổng chiết khấu có thể đến 22%, chiết khấu đặt chỗ thành công đến 5%, chiết khấu mua sỉ, chiết khấu thanh toán nhanh,… Chủ đầu tư còn hỗ trợ vay lãi suất 0% trong 24 tháng với mức vay 70% giá trị căn hộ, hoặc gói cam kết cho thuê đến 120 triệu đồng dành cho khách hàng không vay.

Dự án căn hộ cao cấp Happy One Central có chính sách bán hàng hấp dẫn.

Đặc biệt, tại mỗi sự kiện hàng tuần, nhà đầu tư đặt chỗ thành công căn hộ Happy One Central sẽ nhận phiếu rút thăm may mắn trúng nhiều giải thưởng giá trị: Ưu đãi 1% giá trị căn hộ; tặng 3 chỉ vàng SJC, tiền mặt,… hay rút thăm trúng ôtô Mazda CX-5.

Ngoài lợi thế về chính sách bán hàng và chương trình khuyến mãi, Happy One Central cũng ghi dấu với pháp lý hoàn chỉnh, chuỗi tiện ích cao cấp, thiết kế thông minh và cảnh quan độc đáo.

“Với mục tiêu mang đến trải nghiệm sống cao cấp, hiện đại và tiện nghi, căn hộ Happy One Central khi chính thức đưa vào khai thác không chỉ là nơi an cư lý tưởng, mà còn gia tăng tiềm năng sinh lời nhờ hiệu suất cho thuê tốt cũng như đạt mức giá thuê tương xứng”, đại diện chủ đầu tư dự án khẳng định.