Hiền Hồ rút, đêm nhạc của Đạt G bị hủy

Sáng 28/4, trao đổi với Zing, đại diện ban tổ chức cho biết đêm nhạc Chỉ khi anh một mình của Đạt G tại Đà Lạt phải hủy bỏ. Nguyên nhân được cho là do Hiền Hồ đột ngột rút khỏi đêm nhạc.

"Đêm nhạc dự kiến diễn ra vào ngày 7/5 nhưng phải hủy bỏ. Hiện chúng tôi tập trung cho các đêm nhạc sau đó", đại diện ban tổ chức chia sẻ.

Trên trang cá nhân, Đạt G cũng đăng tải lịch biểu diễn của anh trong thời gian tới. Tại Đà Lạt, nam ca sĩ có buổi biểu diễn vào ngày 1/5. Còn đêm nhạc diễn ra vào ngày 7/5, chính thức bị hủy bỏ.

Thời gian qua, những đêm nhạc, chương trình khác có Hiền Hồ tham gia đều gặp rắc rối.

Cụ thể, vào tháng 11/2022, Hiền Hồ bị gạch tên khỏi danh sách khách mời tại một chương trình của Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM.

Gần nhất, vào cuối tháng 3, đơn vị tổ chức đêm nhạc của ca sĩ Hiền Hồ và Trịnh Thăng Bình tại Quảng Ninh cũng thông báo hủy show.

Chia sẻ với Zing, đại diện ban tổ chức cho biết đêm nhạc bị hủy vì vấp phải rất nhiều ý kiến gay gắt từ khán giả và khách hàng.

"Sau khi thỏa thuận với đại diện ca sĩ, chúng tôi quyết định hủy bỏ sự kiện và may mắn không có thiệt hại gì. Ban đầu, hiệu ứng và lượng khán giả đặt vé vẫn khá. Nhưng sau đó, chương trình vấp phải rất nhiều ý kiến gay gắt từ khán giả. Trên tinh thần cầu thị, tiếp thu, lắng nghe ý kiến, phản ánh của khán giả và khách hàng, chúng tôi đi đến quyết định hủy show", đại diện ban tổ chức nói.

Người này chia sẻ khi trao đổi việc hủy show, đại diện của các ca sĩ bày tỏ rất lấy làm tiếc vì sự cố trên. Show nhạc mở ra đúng thời điểm diễn ra lùm xùm giữa 2 ca sĩ nên bị ảnh hưởng. Vì vậy, hai ca sĩ đồng ý hủy show.

Hiền Hồ bị tẩy chay sau khi vướng lùm xùm quan hệ tình cảm với người đã lập gia đình. Nữ ca sĩ khi đó xin lỗi và tạm dừng hoạt động khoảng 6 tháng.

