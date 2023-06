Hiểm hoạ từ mẹo tránh nóng bằng khăn đá trên TikTok

Mẹo làm mát phòng bằng khăn đá lạnh và quạt điện được giới thiệu có thể thay thế điều hòa, nhưng thực chất lại tiềm ẩn nguy cơ gây giật điện, cháy nổ.

Những ngày gần đây, người dân nhiều nước châu Âu chật vật tìm cách đối phó với đợt nắng nóng nghiêm trọng nhất trong năm.

Trong số đó, biện pháp phủ khăn đông đá trên quạt gió nhằm tạo không khí lạnh đang lan truyền trên TikTok, thu hút hàng triệu lượt xem. Nhưng các chuyên gia cảnh báo rằng phương pháp làm giảm nhiệt này có khả năng gây chết người.

“Một lần nữa, chúng ta lại chứng kiến những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội phổ biến các mẹo vặt không an toàn với cộng đồng fan của họ”, Giuseppe Capanna, kỹ sư an toàn sản phẩm tại công ty Electrical Safety First (Anh), nói với New York Post.

Nhiều người đang tìm cách làm mát phòng, thay cho việc lắp đặt điều hòa giữa cơn sóng nhiệt. Ảnh minh họa: Pexels.

Biện pháp làm mát phòng, hay còn gọi là “thủ thuật dùng khăn tắm”, lần đầu được giới thiệu bởi tài khoản @tiabagha. Trong clip ngắn, cô hướng dẫn người xem hãy “làm ướt khăn dưới vòi nước, rồi sau đó bỏ vào ngăn đá để làm lạnh”.

Sau đó, cô lấy chiếc khăn đã đông đá phủ lên chiếc quạt cây cắm điện của mình, khẳng định rằng biện pháp này giúp cô “tiết kiệm 600 USD tiền mua máy điều hòa không khí”.

Thoạt tiên, biện pháp này nghe chừng là một cách tuyệt vời để thay thế cho điều hòa không khí. Nhưng kỹ sư Capanna cảnh báo rằng việc phủ khăn đông đá lên quạt mang lại rủi ro nhiều hơn là lợi ích.

“Đặt một chiếc khăn lạnh lên quạt cắm điện có thể khiến thiết bị mất thăng bằng và đổ, khiến các cánh quạt va vào tấm chắn và gây áp lực cho động cơ, thậm chí làm hỏng vật dụng này hoàn toàn”, ông nói.

Không những thế, phương pháp làm mát này cũng tiềm ẩn khả năng gây giật điện, cháy nổ.

“Rủi ro lớn nhất là khi chiếc khăn tan băng và trở nên ướt sũng. Lúc này, nước sẽ nhỏ giọt và tiếp xúc với động cơ quạt, hoặc phích cắm hay ổ điện, làm tăng nguy cơ gây chập điện, cháy nổ hoặc giật điện”, chuyên gia nói thêm.

Tại Vương quốc Anh, trào lưu tìm cách làm mát diễn ra sau khi nhiệt độ ở đây lần đầu chạm ngưỡng kỷ lục 30 độ C, mức cao nhất được ghi nhận trong năm nay.

“Thủ thuật dùng khăn tắm” không phải phương pháp tránh nóng duy nhất nhận được cảnh báo từ các chuyên gia.

Tuần trước, một tâm lý gia người Anh đã khuyên rằng mọi người không nên ngủ khỏa thân để cảm thấy mát hơn. Trên thực tế, ngủ khỏa thân sẽ khiến mồ hôi đọng lại trên da thay vì được hấp thụ bởi sợi vải của quần áo, gây nóng bức và khó chịu hơn.