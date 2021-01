Hiểm họa tình dục đe dọa các nữ nghệ sĩ Hàn Quốc

Nhiều người kinh doanh, kiếm lợi từ những video quay lén hoặc deepfake giả danh nghệ sĩ nữ Hàn Quốc. Hành động này khiến dư luận bức xúc.

Các nữ nghệ sĩ tại Hàn Quốc đang phải đối mặt với tình trạng xâm phạm nghiêm trọng bằng nhiều hình thức khác nhau, từ Deepfake đến quay, chụp lén, thậm chí quấy rối tình dục.

Những video quay lén hoặc giả mạo được rao bán tràn lan trên mạng xã hội. Công chúng bức xúc khi giới nghệ sĩ Hàn Quốc đang dần trở thành những "món hàng", bất chấp việc họ bị ảnh hưởng nghiêm trọng về sức khỏe tinh thần.

Theo The Guardian, tại Hàn Quốc, người phụ nữ xuất hiện trong những video như vậy thường cảm thấy xấu hổ, tuyệt vọng và đối mặt với nguy cơ bị tẩy chay, cô lập, cho dù họ là nạn nhân.

Deepfake - mối hiểm họa với tất cả thần tượng nữ

Tìm kiếm từ khóa “Deepfake idol kpop” trên Google, có khoảng 2.9 triệu kết quả hiện ra sau 30 giây. Truy cập vào các đường link sẽ lập tức hiện ra hàng loạt video khiêu dâm. Gương mặt trong video là những thần tượng nữ đang nổi tiếng ở Hàn Quốc.

Deepfake là thủ thuật tinh vi giúp gương mặt một người trong video được thay thế bằng hình ảnh của người khác. Nó đang được áp dụng với hành vi bất chính, trở thành mối đe dọa với các ngôi sao Hàn Quốc.

Theo nghiên cứu được công bố bởi tạp chí Rolling Stone hồi tháng 10/2019, gần 96% hình ảnh Deepfake trên mạng Internet được sử dụng với mục đích khiêu dâm và không có sự đồng ý của chủ nhân. Nghiên cứu chỉ ra 41% hình ảnh Deepfake khiêu dâm là nữ diễn viên người Anh hoặc Mỹ, và 25% là diễn viên, ca sĩ Hàn Quốc.

Trang web lan truyền những video Deepfake của các sao nữ Hàn Quốc.

Henry Ajder, trưởng bộ phận nghiên cứu của Deeptrace Labs, cho rằng so với các hành vi lừa đảo, tội phạm mạng, "những sản phẩm khiêu dâm bằng công nghệ Deepfake có tác động và gây tổn hại lớn nhất”.

Ngày 13/1, tờ Lawtalk đưa tin hashtag # Deepfake_StrictPunishment trở nên thịnh hành tại Hàn Quốc. Công chúng ký đơn kiến nghị lên Nhà Xanh và kêu gọi trừng phạt nghiêm khắc những kẻ sản xuất hoặc tiêu thụ video Deepfake.

Theo Lawalk, những trang web đen công khai giới thiệu các nữ thần tượng và xếp hạng họ theo lượt xem. Những video này được sử dụng với mục đích trục lợi.

Bản kiến ​​nghị có hơn 200.000 chữ ký ủng hộ chỉ trong ngày 13/1. Lawtalk nhấn mạnh những video Deepfake vi phạm nghiêm trọng nhân quyền và có thể bị coi là hình thức quấy rối tình dục hoặc là một dạng bạo lực tình dục kỹ thuật số.

Không loại trừ khả năng, nhiều người xem không phân biệt được tính chính xác và mặc định những thần tượng Kpop đã trở thành diễn viên khiêu dâm.

Năm 2020, Cho Joo Bin - kẻ đứng đầu phòng chat tình dục - dùng Deepfake để ghép mặt sao nữ vào các video nhạy cảm. Hắn dùng những sản phẩm đồi trụy này, cùng hàng loạt video cưỡng ép nạn nhân chụp ảnh khỏa thân, để đổi lấy tiền điện tử.

Video Deepfake ngày càng phổ biến bởi Hàn Quốc hiện chưa có đạo luật cụ thể cho kẻ sản xuất và lan truyền dạng video này.

Nghiên cứu Kế hoạch trừng phạt tội phạm tình dục kỹ thuật số và hỗ trợ nạn nhân được xuất bản bởi Hiệp hội Luật sư Phụ nữ Hàn Quốc vào tháng 3/2020 chỉ ra rằng không có quy định pháp luật nào nhằm trừng phạt việc “chỉnh sửa tổng hợp các video” như Deepfake.

Nạn nhân của hành vi quay, chụp lén

Vụ việc Nancy bị chụp lén cảnh thay đồ khi làm MC cho lễ trao giải Asia Artist Awards 2019 tại Việt Nam hiện chưa tìm ra thủ phạm và có kết luận cuối cùng. Trong khi đó, Nancy suy sụp và khủng hoảng khi bị lộ hình ảnh nhạy cảm.

Hình ảnh tại hậu trường của Nancy bị phát tán từ diễn đàn có 500 thành viên, rồi sau đó lan truyền trên mạng xã hội. Cộng đồng mạng bàn tàn, tò mò về tấm hình, thậm chí dùng nó để kiếm tiền. "Muốn xem ảnh không che của Nancy không, giá 10 USD ”, một tài khoản rao bán tấm ảnh nhạy cảm trên Twitter hôm 11/1.

Nancy bị lộ ảnh nhạy cảm vì camera ẩn.

Theo ABC News, camera ẩn là vấn nạn tại Hàn Quốc, đặc biệt với giới nghệ sĩ. Tháng 5/2018, hàng chục nghìn phụ nữ đã xuống đường ở Hàn Quốc để phản đối camera gián điệp và kêu gọi trừng phạt nghiêm khắc hơn các thủ phạm.

Càng khó để cảnh giác khi kẻ thực hiện hành vi chụp, quay lén giới nghệ sĩ lại chính là những người thân cận, chẳng hạn nhân viên công ty, đoàn truyền hình hoặc đồng nghiệp nam.

Năm 2018, khi cùng quay show ở nước ngoài, Shin Se Kyung và Bomi phát hiện một nhân viên quay lén họ bằng thiết bị có hình dáng giống sạc pin được giấu trong phòng khách sạn. Cố nghệ sĩ Goo Hara trước khi tự sát cũng bị bạn trai cũ dùng video quay lén đe dọa.

Tháng 6/2020, truyền thông xứ kim chi đưa tin nam diễn viên hài từng làm việc cho chương trình Gag Concert đã đặt camera quay lén ở nhà vệ sinh nữ của đài KBS.

Một tháng sau, nam ca sĩ Hwang Kyung Seok (nghệ danh The Film) bị cáo buộc quay lén cảnh khỏa thân và quan hệ của nhiều phụ nữ. Gã phát tán loạt video lên các trang web khiêu dâm ở nước ngoài.

Trước đó, công chúng Hàn Quốc chấn động trước thông tin Jung Joon Young quay lén cảnh quan hệ tình dục với nhiều người mẫu và phát tán trong group chat.

Bị lợi dụng để lấy lòng giới quan chức

Đã một thập kỷ trôi qua kể từ khi ngôi sao phim truyền hình Jang Ja Yeon tự sát tại nhà riêng gần Seoul. Cô ra đi và để lại bức thư dài 7 trang. Trong đó, nữ diễn viên khẳng định cô là nạn nhân của lạm dụng và bóc lột tình dục.

Jang viết cô đã bị ép quan hệ tình dục với 31 người đàn ông có ảnh hưởng, bao gồm chính trị gia, giám đốc cơ quan truyền thông hay nhân vật có tiếng trong ngành giải trí. Một số nghi phạm đã bị điều tra, nhưng rồi được tuyên trắng án.

Kể từ đó, phong trào #MeToo tại Hàn Quốc phát triển rộng khắp. Nhiều nạn nhân đã dũng cảm đứng lên vạch trần vấn nạn lạm dụng tình dục và hành vi sai trái trong ngành điện ảnh, âm nhạc.

Năm 2017, đạo diễn nổi tiếng Kim Ki Duk bị cáo buộc lạm dụng tình dục và tấn công một nữ diễn viên. Các công tố viên bác bỏ cáo buộc lạm dụng tình dục, với lý do thiếu bằng chứng, nhưng phạt nhà làm phim quá cố vì hành vi tấn công thân thể.

Sau khi công ty chủ quản bất ngờ tuyên bố Yellow Bee tan rã, thành viên Ari đã vạch trần việc nhân viên quấy rối tình dục khiến nhóm không thể tiếp tục hoạt động.

“Các nhân viên và quản lý của công ty đã quấy rối tình dục chúng tôi. Một thành viên của Yellow Bee từng bị quản lý kéo đến phòng tập và quấy rối. Thậm chí, có những lần họ gọi chúng tôi đi uống rượu giữa đêm. Dĩ nhiên, chúng tôi đã im lặng về chuyện này chỉ vì ước mơ được trở thành ca sĩ”, Ari tiết lộ.

Yoo So Young cho biết lạm dụng tình dục xảy ra thường xuyên ở Hàn Quốc.

Trước Ari, nhiều ca sĩ thần tượng cũng tố cáo công ty quản lý. Cựu thành viên của After School - Yoo So Young - chia sẻ trong chương trình Heard It Through the Grapevine: “Vấn đề lạm dụng tình dục xảy ra mọi lúc. Chẳng hạn, một lần chúng tôi đi uống rượu và chuẩn bị về nhà, thì giám đốc yêu cầu đưa tôi về. Khi lên xe, anh ta bắt đầu nắm lấy tay tôi”.

Kim So Hee nổi tiếng khi tham gia chương trình sống còn Produce 101. Nữ thần tượng có quá khứ không mấy tốt đẹp tại công ty cũ. Theo So Hee, CEO của công ty từng có những hành động không đúng mực từ khi cô còn là học sinh trung học. “Bất cứ khi nào tôi có lịch trình, anh ta đòi lái xe đưa tôi đi. Anh ta bắt tôi ngồi ghế trước và hỏi cưới tôi”, nữ ca sĩ tiết lộ.

Vụ án Giám đốc điều hành công ty Open World Entertainment Jang Seok Woo là một trong những sự việc gây chấn động và bóc trần mặt tối của Kpop. Ông Jang bị kết án 6 năm tù giam do hành vi đồi bại với học viên.

Trong khoảng 2010-2012, Jang đã quấy rối 10 thực tập sinh nữ. 6 người trong số đó chưa tới tuổi vị thành niên. Họ bị ép uống thuốc kích dục và phải thân mật với thực tập sinh nam trong công ty hoặc những người có chức quyền ở lĩnh vực giải trí.