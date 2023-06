Hiểm họa sau mốt mặc đồ lót định hình giống nghệ sĩ

Trong một cảnh quay của phim Bridget Jones 's Diary năm 2001, nhân vật nữ chính cố ép bản thân mặc đồ lót định hình để có vóc dáng thon thả hơn. Thời điểm bộ phim được phát hành, quần áo định hình hay còn được gọi là đồ lót ôm sát, chủ yếu dành cho những người có vóc dáng đầy đặn. Chúng không quá phổ biến.

Theo Independent, ngày nay, trang phục định hình đang trở nên nổi tiếng hơn. Các nghệ sĩ khiến chúng trở thành một phụ kiện thời trang gợi cảm, bắt buộc hoặc nên có trong tủ đồ. Đồ lót định hình được quảng cáo là sản phẩm giúp bụng thon gọn, dành cho những ai muốn có eo thon hoặc thân hình đồng hồ cát giống nhà Kardashian.

Skims, thương hiệu bán quần áo định hình do Kim Kardashian thành lập vào năm 2019, chuyên bán các thiết kế bó sát. Chúng được quảng cáo giúp người mặc có được hình dáng cơ thể đặc biệt, có giá khoảng 75 USD .

Tất cả những gì gia đình Kardashian mặc, bao gồm các sản phẩm của Skims trở thành "nguồn cảm hứng" cho thời trang nhanh. Điều này khiến đồ lót định hình bùng nổ. Nhà bán lẻ trực tuyến PrettyLittleThing bán các sản phẩm định hình liền thân với giá khoảng hơn 20 USD . Cửa hàng này cũng bán đồ nịt eo với giá hơn 12 USD .

Skims không phải nguyên nhân duy nhất gây nên sự bùng nổ của đồ lót định hình. Tuy nhiên, thương hiệu này góp phần thay đổi cách nhìn nhận của khách hàng về sản phẩm này. Nhãn hàng biến chúng trở thành một món đồ hấp dẫn, quyến rũ và đáng để khao khát.

Nhiều người nổi tiếng như rapper Ice Spice, ca sĩ PinkPantheress đã tích cực quảng bá sản phẩm định hình vóc dáng. Chúng xuất hiện trên tạp chí Vogue.

Trang phục định hình xuất hiện vào thế kỷ 16, không phải là một xu hướng hay công cụ để có vóc dáng đẹp. Chúng được sử dụng với mục đích thiết thực.

Karolina Laskowska, nhà thiết kế nội y và giám đốc The Underpinnings Museum, nói rằng mục đích chính của trang phục định hình hồi đó là nâng đỡ cơ thể, giống như cách áo ngực hiện đại được sản xuất để hỗ trợ vòng một ngày nay.

"Một chiếc quần lót định hình sẽ giúp hỗ trợ cho ngực và lưng của những người phụ nữ. Chúng thiên về chức năng hỗ trợ cơ thể hơn là một xu hướng", Karolina Laskowska nói.

Ngày nay, trang phục định hình hiện đại hướng đến việc tạo hình cơ thể để trông khác biệt bên dưới lớp quần áo. Thời trang nhanh cũng đang tham gia vào trào lưu này. Những nhà thiết kế đồ lót như Karolina Laskowska ngày càng lo lắng về việc người tiêu dùng sẵn sàng làm tổn thương bản thân khi sử dụng sản phẩm kém chất lượng.

"Chúng tôi thấy các hãng thời trang nhanh đang bán áo nịt ngực, quần áo định hình. Tuy nhiên, chúng không có phom dáng phù hợp với việc hỗ trợ con người. Vì nó được sản xuất với giá rẻ nhất có thể", Karolina Laskowska nhấn mạnh. Mặt khác, cô chỉ ra rằng các thiết kế định hình giá rẻ có thể khiến phái đẹp bị thương, hạn chế lưu thông máu.

Victoria Kleinman, một huấn luyện viên chuyên làm việc với phụ nữ trong độ tuổi từ 13 đến 60, nhận thấy các khách hàng khổ sở vì mặc quần áo định hình để phù hợp với tiêu chuẩn vóc dáng mảnh mai. Một số người mua quần độn mông để có vòng 3 quyến rũ. Nhiều người hướng đến các sản phẩm giúp làm thon eo, phẳng bụng.

Kleinman cho rằng quần áo định hình không liên quan đến thời trang và không nên được bày bán rộng rãi trên thị trường. "Nó thực sự nguy hiểm. Đồ lót định hình mang đến cho mọi người sự tự tin tức thời. Những sau đó, khi điều này biến mất, bạn còn lại gì?", cô nhấn mạnh.

Mức độ phổ biến của Skims và các sản phẩm định hình giá rẻ sẽ không giảm đi một cách nhanh chóng. Tuy nhiên, Victoria Kleinman hy vọng phụ nữ sẽ nhận ra trang phục định hình chỉ là "chuyện sớm chiều". Cô khuyên phái đẹp nên học cách yêu cơ thể tự nhiên của mình.

Vài tuần sau khi xác nhận đóng phim trở lại, Amber Heard được cho là sẽ có mặt trong buổi ra mắt tác phẩm "In The Fire" tại Italy.

Zing News Giải trí giới thiệu cuốn The Rock: Through the Lens: His Life, His Movies, His World khắc họa nhiều khoảnh khắc đặc biệt trong 20 năm qua của diễn viên Dwayne Johnson. Anh hiện là một trong những nam diễn viên được trả lương cao nhất thế giới.