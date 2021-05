Henry Golding thay đổi trong 'Snake Eyes'

Trailer đầu tiên của bộ phim “Snake Eyes: G.I. Joe Origins” đã được tung ra trong khuôn khổ lễ trao giải MTV Movie & TV Awards 2021.

IGN đưa tin ngày 17/5, trailer chính thức của Snake Eyes: G.I. Joe Origins đã được hãng Paramount Pictures công bố. Đoạn giới thiệu dài 58 giây tiết lộ với người xem một số sự kiện xảy ra trong khoảng thời gian đầu Snake Eyes được nhóm ninja Arashikage huấn luyện.



Khán giả yêu thích thể thoại phim tình cảm, lãng mạn không còn xa lạ với hình ảnh hào hoa, lịch lãm của tài tử gốc Á Henry Golding. Với Snake Eyes: G.I. Joe Origins, dự án hành động võ thuật đầu tiên của Golding, anh sẽ mang tới một hình ảnh thô ráp, phong trần hơn.

Hình ảnh của Henry Golding trong Snake Eyes: G.I. Joe Origins. Ảnh: Paramount Pictures.

Dù đoạn giới thiệu có nhiều cảnh hành động dồn dập, người xem vẫn chưa được chứng kiến các màn đấu võ của Henry Golding. Đây có thể là bí mật mà nhà sản xuất muốn giữ kín đến phút cuối.

Nói về vai diễn mới mẻ, Henry Golding chia sẻ với NME vào năm 2020 rằng: “Snake Eyes khiến tôi sững sờ. Họ đã đưa các nhân vật của G.I. Joe vào một cuộc phiêu lưu mới, hấp dẫn và khác biệt so với những gì ta từng xem trên màn ảnh.

Tôi nghĩ vẫn còn không gian cho rất nhiều ngoại truyện khác phát triển từ thương hiệu này. Cá nhân mình, tôi tin Snake Eyes sẽ là tiền đề cho loạt tác phẩm điện ảnh mới ra đời”.

Theo thông từ The Hollywood Reporter, Paramount Pictures đã sẵn sàng kế hoạch thực hiện bộ phim tiếp theo sau Snake Eyes, với tham vọng mở rộng vũ trụ G.I. Joe trên màn ảnh.

Phần phim mới nhất thuộc chính truyện G.I. Joe, G.I. Joe: Retaliation, đã ra mắt khán giả từ năm 2013. Phim thu 375 triệu USD từ phòng vé toàn cầu, nhưng không được giới phê bình đánh giá cao. Đây là hậu truyện của G.I. Joe: The Rise of Cobra ra mắt năm 2009. Trong loạt phim, nhân vật Snake Eyes do nam diễn viên Ray Park đảm nhận.

Snake Eyes: G.I. Joe Origins dự kiến phát hành tại rạp từ 23/7.