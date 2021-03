Henry Cavill suýt trượt vai Siêu Nhân vì mải chơi game

Từng trượt nhiều vai diễn lớn: Năm 2013, khi trả lời phỏng vấn ABC News, Cavill chia sẻ anh từng tham gia thử vai cho Cedric Diggory trong Harry Potter and the Goblet of Fire nhưng đã trượt. Tiếp đến, nữ văn sĩ Stephanie Meyer, tác giả bộ tiểu thuyết Twilight, từng đặt anh ở đầu danh sách diễn viên phù hợp thủ vai Edward Cullen trong loạt phim chuyển thể cùng tên. Để dồn sức cạnh tranh cho vai James Bond của Casino Royale, Cavill đã từ chối vai diễn trong 300. Nhưng anh đã phải dừng bước trước Daniel Craig. Cavill bị loại vì quá già để thủ vai Cullen, nhưng lại trượt 007 do còn quá trẻ.