Henry Cavill gặp tai nạn trên phim trường ‘The Witcher 2’

Tài tử người Anh bị thương khi ghi hình cảnh chiến đấu với rìu cho mùa hai của “The Witcher”. Anh hiện phải nghỉ ngơi theo yêu cầu của bác sĩ.

Yahoo! Movies đưa tin việc sản xuất mùa hai của series giả tưởng The Witcher bị ảnh hưởng do nam chính Henry Cavill gặp tai nạn khi ghi hình. Anh được các bác sĩ yêu cầu nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng một thời gian.

Theo The Sun, Cavill bị thương trong lúc ghi hình một cảnh chiến đấu sử dụng rìu. Nguồn tin tiết lộ với tờ báo: “Vết thương không nghiêm trọng tới mức cần gọi cứu thương, nhưng đủ khiến lịch quay bị xáo trộn. Cavill hiện chưa thể đi đứng bình thường trở lại”.

Người này cũng cho biết Henry Cavill phải mặc giáp nặng trong cảnh phim còn dang dở. Nhưng vết thương ở chân khiến anh không thể làm điều đó. Việc ghi hình The Witcher tại Aborfield Studios, Anh sẽ vẫn tiếp tục trong thời gian Cavill tĩnh dưỡng chờ vết thương bình phục.

Geralt xứ Rivia trong series The Witcher là vai diễn thành công tiếp theo của Henry Cavill sau Superman. Ảnh: Netflix.

Hồi tháng 3, việc sản xuất The Witcher 2 từng phải tạm hoãn vì đại dịch Covid-19 chỉ hai tuần sau khi nhà sản xuất tập hợp đông đủ diễn viên. Khâu tiền kỳ được tái khởi động bốn tháng sau đó.

The Witcher 2 chính thức khởi quay vào tháng 8. Tuy nhiên, dịch Covid-19 tái bùng phát trên phim trường hồi tháng 11 đã khiến dự án phải tạm dừng thêm một lần nữa trước khi lại tiếp tục từ 24/11.

The Witcher được chuyển thể từ nội dung trò chơi điện tử cùng tên và ra mắt khán giả trên dịch vụ Netflix hồi đầu năm. Trong tháng đầu tiên lên sóng, series thu hút hơn 76 triệu lượt tài khoản chọn xem.

Trong tương lai, series hoạt hình ngoại truyện The Witcher: Nightmare of the Wolf xoay quanh Vesemir - người dìu dắt Geralt xứ Rivia (Henry Cavill) - sẽ được thực hiện. Cùng lúc, series tiền truyện nhan đề The Witcher: Blood Origin cũng đang được phát triển.