'Hellbound' - nơi con người bị nghiền nát bởi nỗi sợ hãi

Mùa đầu tiên của series phim giật gân “Hellbound” mang đến góc nhìn u ám về xã hội giả tưởng - nơi con người bị nghiền nát dưới nỗi sợ hãi mang tên “chuộc tội”.

Thể loại: Chính kịch, giật gân, viễn tưởng

Đạo diễn: Yeon Sang Ho

Diễn viên: Yoo Ah In, Kim Hyun Joo, Park Jung Min

Điểm: 8/10

Nhà làm phim Yeon Sang Ho không phải cái tên xa lạ với khán giả yêu thích điện ảnh. Năm 2016, khán giả thế giới say mê bộ phim hành động, kinh dị lấy đề tài xác sống Train to Busan do ông đạo diễn. Các bộ phim của Yeon Sang Ho truyền tải góc nhìn gai góc, nhiều bi quan về xã hội hiện đại.

Năm 2021, Yeon Sang Ho thử sức với vai trò đạo diễn phim truyền hình bằng tác phẩm chính kịch, giật gân Hellbound. Nội dung phim được chuyển thể từ bộ truyện tranh Jiok do chính Yeon Sang Ho và họa sĩ Choi Kyu Seok đồng sáng tác. Mùa đầu tiên của TV series đã lên sóng dịch vụ xem video trực tuyến từ 19/11.

Thánh thần hay kẻ khủng bố?

Hellbound lấy bối cảnh xã hội giả tưởng đang lan truyền tin đồn về những thiên thần báo tử đột ngột xuất hiện, báo tin cho kẻ xấu số ngày giờ mình phải xuống địa ngục đền tội. Khi khoảnh khắc ấy điểm, ba sinh vật đen đúa, cục súc sẽ xuất hiện từ hư không, đánh đập tàn bạo trước khi thiêu sống tội nhân trong ngọn lửa địa ngục.

Không ai biết thiên thần báo tử lẫn những con quỷ ấy đến từ đâu. Giữa lúc dư luận còn hoang mang nửa tin nửa ngờ, một giáo phái có tên Hội Chân lý mới do Jung Jin Soo (Yoo Ah In) lãnh đạo nhanh chóng nổi lên, tuyên truyền luận điểm thiên thần báo tử là đại diện cho Đức Chúa trời trừng phạt những kẻ phạm tội.

Đạo diễn Yeon Sang Ho và dàn diễn viên chính trong sự kiện ra mắt phim Hellbound.

Cuộc điều tra những vụ tử vong bí ẩn có liên hệ với thiên thần báo tử đã đẩy cảnh sát Jin Kyung Hoon (Yang Ik June) tới chỗ đối đầu Jin Soo. Kyung Hoon ngay từ đầu đã không tin thiện chí của Jin Soo và liên tục tìm cách dồn gã giáo chủ lộ mặt. Tuy nhiên, sự thúc ép dường như là điều cuối cùng khiến Jin Soo lo lắng.

Sự bành trướng của Hội Chân lý mới cũng lôi kéo nữ luật sư chính trực Min Hey Jin (Kim Hyun Joo) vào vòng xoáy đảo điên. Giống Kyung Hoon, cô cũng không tin tưởng Jin Soo. Bi kịch ập đến khi nữ luật sư trở thành mục tiêu của Hội Mũi tên - nhóm khủng bố cuồng tín và manh động tôn thờ lập luận Đức Chúa trời phán xử kẻ có tội mà Jin Soo tuyên truyền.

Trong khi Kyung Hoon hay Hey Jin tin vào pháp quyền, tín đồ của Hội Chân lý mới và Hội Mũi tên chọn thần quyền. Sự xuất hiện của thiên thần báo tử và các sinh vật quái dị cũng được gán cho những tên gọi khác nhau. Phe vô thần coi nó như hiểm họa trong khi phe hữu thần ngợi ca đó là đấng cứu thế thanh lọc thế giới.

Từ mở bài này, một thân bài chìm trong bạo lực là không thể tránh khỏi với Hellbound. Tuy nhiên, sau khi máu đã đổ để bức màn kỳ bí được gỡ bỏ, điều gì đang đón chờ cả hai phe lại không dễ trả lời. Dù hữu thần hay vô thần, kết cục của con người vẫn là cái chết. So với cái chết khi sinh mệnh đã tận, việc mạng sống bị tước đoạt dù dẫn đến cùng hậu quả vẫn là sự bất công.

Nhân vật trong Hellbound trải qua nhiều đớn đau và mất mát để tìm được lối thoát cho tình cảnh bế tắc của mình.

Hellbound của đạo diễn Yeon Sang Ho đào sâu vào góc tối đầy nỗi đau, hoang mang và sợ hãi trong mỗi con người, để lại những câu hỏi không dễ trả lời: Ta kiên cường đến đâu khi đứng trước những điều vô định? Và khi một điều vô định như cái chết trở nên rõ ràng, đó sẽ là điềm lành giúp ta sám hối hay tai họa rơi xuống từ trên trời?

Phe hữu thần, khởi đầu từ Jung Jin Soo, tin rằng cái chết được báo trước là sự trừng phạt của Đức Chúa trời giáng xuống kẻ tội lỗi đối lập với quan điểm cái chết là bình đẳng và không thể tránh khỏi. Đây là mâu thuẫn lớn nhất phim, được đơn giản hóa bằng câu chuyện nhật thực và con chó ăn mất mặt trời mà Jin Soo đã kể.

Bộ phim của đạo diễn Yeon Sang Ho sở hữu ý tưởng độc đáo cùng dàn nhân vật đa dạng. Mỗi gương mặt xuất hiện trong phim đều mang màu sắc riêng khó lẫn nhầm, đóng góp vào diễn biến câu chuyện. Tuy nhiên, do cách kể đặc thù, không ít gương mặt trong số này vẫn chưa được khai thác tối đa tiềm năng trên màn ảnh.

Bên cạnh đó, nhiều chi tiết trong phim vẫn gây lấn cấn cho khán giả do cách phản ứng của nhân vật thiếu tự nhiên, ngược với cách nhân vật được mô tả. Họ, bằng cách này hay cách khác, bị đặt vào những tình huống quá dễ đoán mục đích - không phải với bộ phim, mà với nhà làm phim.

Ví dụ, để tạo tiền đề cho cao trào ở cảnh tiếp, một nhân vật nổi danh với trí thông minh và tài hùng biện bên bờ sinh tử đã liên tục nói ra những lời vô nghĩa. Nhân vật nói không ngừng, nhưng lời thoại luôn bịt mồm anh ta ngay mỗi khi thông tin quan trọng nhất sắp được tiết lộ.

Bộ phim đa nghĩa

Hellbound vẽ ra trên màn ảnh một cuộc đối đầu không cân sức - người trần mắt thịt với thế lực siêu nhiên mang quyền năng tuyệt đối, cá thể đơn độc chống lại bầy người u mê và hung hãn. Kyung Hoon hay Hey Jin càng tổn thương và mất mát, Jin Soo cùng tín đồ và thánh thần của gã càng dễ bề khuếch trương thanh thế. Bộ phim nối vào mạch tác phẩm phê phán sự bất bình đẳng trong xã hội Hàn Quốc.

Thần thánh trở thành chiêu bài mị dân, thâu tóm quyền lực lẫn hủy diệt thế giới.

Yeon Sang Ho chọn cuộc xung đột giữa các luồng tư tưởng làm trung tâm bộ phim của mình. Vì tư tưởng trừu tượng và mang tính chủ quan, nó luôn thay đổi khi được truyền từ bộ não này sang bộ não khác. Thậm chí ngay với một cá nhân, tư tưởng cũng không bất biến. Nó luôn bị chi phối bởi cảm xúc và hoàn cảnh.

Cốt truyện Hellbound phát triển dựa trên sự thay đổi của những luồng tư tưởng không ngừng đan xen, củng cố hoặc phủ nhận lẫn nhau trên màn ảnh. Dư luận từ hoài nghi chuyển sang tin tưởng Jin Soo; đứng trước hai lựa chọn quyết định, một người cha đã quay lưng với nhân loại để đổi lấy cơ hội sống tiếp cùng con gái; nhưng đã có một người cha khác hành động ngược lại…

Monster Inc. (2001) có thể là một bộ phim hoạt hình đáng yêu dành cho khán giả mọi độ tuổi, nhưng nó đã mang đến ý tưởng về một ngành công nghiệp ăn nên làm ra nhờ nỗi sợ hãi. Reo rắc được càng nhiều nỗi kinh hoàng, công ty ấy sẽ càng lớn mạnh. Nếu thay nhà máy thành Hội Chân lý mới, màn hù dọa thu hoạch tiếng thét thành cuộc “trình diễn” cái chết do thiên thần báo tử, trong chớp mắt, Monster Inc. đã trở thành Hellbound.

Không phải ngẫu nhiên ba tập sau của Hellbound để các thành viên Hội Chân lý mới xuất hiện với bộ quần áo na ná trang phục bảo hộ lao động. Họ làm việc trong trụ sở hoành tráng, xây dựng chiến dịch quảng bá bài bản, đặt ra chỉ số hoàn thành công việc cụ thể như một doanh nghiệp thay vì giáo phái.

Doanh nghiệp ấy chỉ sản xuất một mặt hàng là nỗi sợ hãi. Nỗi sợ được phân phối trực tiếp cho những con người đang tê liệt vì cái chết treo lơ lửng trên đầu. Nỗi sợ hãi cô lập con người, bẻ gãy tinh thần họ trong những kịch bản kẻ có tội bị thánh thần trừng phạt. Bởi xét cho cùng có ai sống trên đời mà không phạm sai lầm?

Hội Chân lý mới trong Hellbound không chỉ kể câu chuyện niềm tin của con người bị lợi dụng và bóp méo nhằm trục lợi cho nhóm thiểu số chóp bu như thế nào. Nó còn là lối ẩn dụ cho sự bành trướng của các tập đoàn kinh tế Hàn Quốc trên vũ đài quyền lực.

Hình ảnh quảng bá cho Hellbound bên ngoài một khu thương mại tại Hàn Quốc.

Hellbound là một tác phẩm đa nghĩa. Phim có những tình huống đẩy cảm xúc của người xem lên tận cùng thương xót, căm giận hoặc ghét bỏ. Tuy nhiên, sáu tập phim mới chỉ vừa vặn hoàn thiện việc xây dựng phiên bản thế giới giả tưởng nằm dưới sự kiềm tỏa của thế lực siêu nhiên và những kẻ trục lợi từ đó theo cả chiều sâu không gian và chiều dài sự kiện.

Đây là phông nền hoàn hảo để trận chiến trong mùa hai diễn ra. Lúc này, ngoài các đấu thủ kỳ cựu, nhân tố với khả năng thay đổi cục diện đã lộ diện cùng luật chơi hoàn toàn thay đổi. Cuộc đối đầu “châu chấu đá xe” giữa những người cuối cùng còn giữ được lý trí và Hội Chân lý mới không thể kết thúc trong ngày một ngày hai, nhưng có thể trong các tập tiếp theo, họ sẽ giành được ưu thế đầu tiên.