'Hellbound' - bộ phim trần trụi về con người và xã hội Hàn Quốc

Theo lời Yeon Sang Ho, "Hellbound" thể hiện cái nhìn của ông về xã hội Hàn Quốc hiện đại. Đạo diễn 43 tuổi vẫn giữ nguyên ý tưởng kinh dị, siêu nhiên trong các tác phẩm tiếp theo.

Theo Korea Herald, Hellbound - loạt phim gốc Hàn Quốc mới nhất do Netflix sản xuất, Yeon Sang Ho làm đạo diễn - là bộ phim giả tưởng ấn tượng về xã hội cuồng tín. Trong Hellbound, mọi nguyên tắc đạo đức nhường chỗ cho sự tín ngưỡng điên cuồng của một bộ phận người trong xã hội.

Theo Flix Patrol, Hellbound giành vị trí đầu bảng Netflix sau một ngày lên sóng. Đây là chương trình truyền hình Hàn đầu tiên đạt được cột mốc này. Cùng với Squid Game, tác phẩm của Yeon Sang Ho chứng minh sức hút của K-drama trên thị trường quốc tế.

Trước khi chính thức ra mắt, Hellbound được chiếu tại Liên hoan phim Quốc tế Toronto (Canada), Liên hoan phim Busan (Hàn Quốc), Liên hoan phim London (Anh) và được giới chuyên gia đánh giá cao.

Đằng sau thành công của tác phẩm về góc khuất của con người là đạo diễn điện ảnh nổi tiếng Yeon Sang Ho. Ông đã chỉ trích mặt trái xã hội bằng cách miêu tả thế giới hỗn loạn, theo Korea Herald.

Ảnh đế Yoo Ah In chứng minh năng lực diễn xuất thông qua vai giáo chủ của giáo phái Chân lý mới. Ảnh: Netflix.

"Tôi muốn thể hiện sự mới mẻ"

Trước đây, đạo diễn 43 tuổi nổi tiếng với các tác phẩm kinh dị, giả tưởng. Yeon Sang Ho thực hiện nhiều webtoon, phim truyền hình như The King of Pigs (2011), Train to Busan (2016), Peninsula (2020) và The Cursed: Dead Man's Prey (2021).

Hellbound là bộ phim chuyển thể từ webtoon cùng tên do chính Yeon Sang Ho và họa sĩ Choi Kyu Seok đồng sáng tác. Phim kể về thế giới nội tâm và tín ngưỡng của con người thông qua lực lượng siêu nhiên.

Bộ phim nói về sự sợ hãi, kèm theo đó là sự cuồng tín của con người và những kẻ nhân danh Chúa trời để củng cố quyền lực, thực hiện mưu đồ bất chính dẫn đến những hậu quả đáng sợ.

Trong cuộc phỏng vấn với Korea Herald, đạo diễn 43 tuổi nói bộ phim là nỗ lực của ông khi thể hiện xã hội Hàn Quốc về thế giới khải huyền. Đó là những gì ông chứng kiến, suy nghĩ từ khi học đại học.

Đạo diễn Yeon Sang Ho chuyên sáng tạo những bộ phim đề tài kinh dị, siêu nhiên. Ảnh: Korea Herald.

“Trong quá trình học về mỹ thuật, tôi đã học được rằng một trong những khía cạnh quan trọng nhất trong nghệ thuật là thể hiện thế giới thông qua cách nghĩ của người nghệ sĩ. Có thể tôi tạo ra thứ gì đó không giống người khác nhưng tôi luôn cố gắng ghi nhớ thông điệp này và thể hiện bản thân mình”,đạo diễn nói về kịch bản Hellbound.

Yeon Sang Ho đồng thời nói rằng ông không thay đổi quan điểm, cách thể hiện tác phẩm thông qua các dự án điện ảnh và truyền hình tiếp theo.

Hellbound được tạm hiểu là Bản án từ địa ngục. Khi được hỏi lý do đặt tên webtoon (sau đó là phim truyền hình) theo cách giật gân, Yeon Sang Ho nói ông không để ý nhiều đến tên tác phẩm trong quá trình sản xuất.

“Tôi chỉ đơn giản lấy cái tên tùy ý để mô tả tác phẩm. Sau khi hoàn thành tôi ngộ ra được nhiều điều”, đạo diễn nói.

Sang Ho cho rằng ông tò mò về câu hỏi địa ngục thực chất là gì. Loài người trải qua quá trình dài sinh sống và phát triển, tổ tiên con người thực tế không ai biết, nhìn thấy địa ngục thật sự là thế nào. Tuy nhiên, họ có thể suy nghĩ và sáng tạo về điều đó. Sự tưởng tượng về địa ngục là động lực lớn để Sang Ho sáng tạo ra bộ truyện.

Theo Korea Herald, đạo diễn Yeon Sang Ho yêu thích sự huyền bí và mong muốn tạo ra tác phẩm kết hợp mọi nét độc đáo trong các tác phẩm ông từng thực hiện. Người hâm mộ của ông gọi đây là “Vũ trụ Yeon”. Song, chính Sang Ho thừa nhận giấc mơ này rất viển vông.

“Các tác phẩm của tôi được xuất bản bởi mạng lưới và công ty sản xuất khác nhau. Việc hợp nhất là giấc mơ khó thực hiện. Tôi luôn mong muốn tạo ra một thế giới hoàn chỉnh, tương tự thế giới tưởng tượng Castle Rock của Stephen King”, ông nói.

Thành công tiếp nối Squid Game

Ở cuối cuộc phỏng vấn, Yeon Sang Ho tiết lộ những dự án tiếp theo ông đang thực hiện.

“Trước đây, phim truyền hình Hàn Quốc được tạo ra bởi các công ty riêng biệt, vì vậy tôi không thường lên kế hoạch hay ý tưởng nào. Sau khi lãnh đạo của Netflix nói với tôi rằng người sáng tạo có quyền lên ý tưởng, tôi cảm giác mình được giao nhiệm vụ để hoàn thành kế hoạch mình vạch ra”, Yeon nói.

Đạo diễn 43 tuổi hy vọng thể hiện điều mới mẻ cho người xem. Vì vậy, ông tiếp tục theo đuổi ý tưởng thần thánh, huyền bí, giả tưởng thông qua xã hội loài người.

Cảnh tội nhân chờ đợi sự phán xét trong Hellbound. Ảnh: Netflix.

“Cuộc sống hàng ngày của chúng ta có thể đầy cảm xúc và thử thách nhưng thần thánh có thể không quan tâm đến cuộc sống loài người. Để thể hiện ý tưởng này, tôi nghĩ ra cách cho khán giả nhìn thấu tâm can của con người mà không cần điều đặc biệt nào. Tôi rất vui khi khán giả thấy tác phẩm của tôi hấp dẫn”, đạo diễn nói thêm.

Ngày 24/11, Netflix công bố Hellbound (gồm sáu tập phim) là tác phẩm truyền hình được xem nhiều nhất trong một tuần gần đây. Phim đứng đầu danh mục các series không nói tiếng Anh được xem nhiều nhất.

Thành tích của Hellbound vượt bộ phim sinh tồn Squid Game. Trước đó, Trò chơi con mực mất đến sáu ngày để trở thành chương trình truyền hình được xem nhiều nhất.

Theo Flix Patrol, tính đến ngày 25/11, Hellbound đứng đầu tại 29 quốc gia, chủ yếu là các nước châu Á và châu Phi. Tại Mỹ và Canada, bộ phim lấy đề tài tôn giáo, địa ngục đứng vị trí thứ ba.

Korea Herald cho rằng bộ phim được chú ý do sự thành công vượt trội trước đó của Squid Game. Đồng thời, phim gây ấn tượng khi không ngại đề cập mặt trái xã hội, các vấn đề liên quan đến tôn giáo, xã hội và sự đáng sợ của con người.

Sau thành công ban đầu, đạo diễn Yeon Sang Ho nói ông có kế hoạch sản xuất phần hai Hellbound.

“Tôi lên kế hoạch cho phần sau từ mùa hè. Tôi không thể chia sẻ nhiều, nhưng muốn khán giả biết phần kết có thể không phải là câu chuyện về địa ngục. Phim sẽ cho thấy con người mạnh mẽ thế nào khi đối mặt nguy hiểm”, đạo diễn nói trong cuộc phỏng vấn của YTN.