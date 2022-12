Heineken Việt Nam thắng lợi trên hành trình chinh phục thế hệ mới

Nhờ chiến lược đầu tư mạnh mẽ vào nền tảng số, nắm bắt xu hướng người dùng, Heineken Việt Nam thắng giải “Marketer of the year” tại MMA Smarties Awards 2022.

Nhờ chiến lược đầu tư mạnh mẽ vào nền tảng số, nắm bắt xu hướng và cho phép người dùng trực tiếp đóng góp vào mọi hoạt động truyền thông sau đại dịch, Heineken Việt Nam thắng giải “Marketer of the year” tại MMA Smarties Awards 2022. Đây là năm thứ 2 liên tiếp Heineken Việt Nam giành giải thưởng quan trọng này.

Chịu tác động từ đại dịch, ảnh hưởng của các nền tảng kỹ thuật số càng trở nên mạnh mẽ, đặc biệt là với marketing. Nhạy bén nắm bắt “dòng chảy” của thị trường, Heineken Việt Nam tìm ra những định hướng chiến lược mới trong tiếp thị kỹ thuật số, tập trung tối ưu trải nghiệm người dùng smartphone.

Đặc biệt, các marketer tài năng của thương hiệu Heineken còn là những người sáng tạo đầu tiên đưa khái niệm “Metaverse” vào chiến dịch thương hiệu, đáp ứng nhu cầu trải nghiệm công nghệ của tương lai cho người dùng Việt.

Thành công đến từ nỗ lực sáng tạo của Heineken Việt Nam đã vượt ngoài kỳ vọng. Tại lễ trao giải Smarties Việt Nam 2022, 2 chiến dịch xuất sắc mang về nhiều giải thưởng nhất cho công ty là “Tạo vị bia đỉnh cao” của Heineken và “Nhẹ êm mà đậm chất” của Heineken Silver. Cả hai chiến dịch đều được thực thi chủ yếu trên nền tảng số, tích hợp công nghệ tương tác trên thiết bị di động với nhiều trải nghiệm đặc biệt lần đầu ra mắt công chúng.

Không ngừng sáng tạo để mang những điều mới mẻ đến với khán giả, chiến dịch “Tạo vị bia đỉnh cao” của Heineken đã sử dụng khái niệm về vũ trụ thực tế ảo Metaverse, nhằm gắn kết người tiêu dùng cùng 5 triết lý nấu bia trứ danh của thương hiệu.

Thông qua chiến dịch, Heineken đã khéo léo lồng ghép quan điểm, sở thích của Gen Z với 5 triết lý mang tính bảo chứng thương hiệu, gồm: Men A thượng hạng mang đến vị bia cân bằng, sắc vàng óng và bọt trắng mịn; lúa mạch thuần chuẩn cho vị bia thanh, sảng khoái; được sản xuất bởi bậc thầy ủ bia có hơn 100 năm kinh nghiệm; lên men bồn ngang để đảm bảo chất lượng men A; sử dụng 100% nguyên liệu tự nhiên để giữ hương vị thuần khiết.

Khởi điểm với các triết lý truyền thống, nhưng với ý tưởng táo bạo cùng tham vọng dẫn đầu, Heineken Việt Nam đã đưa người dùng vào thế giới Starverse để họ được tự mình khám phá thông điệp từ thương hiệu, thông qua các hoạt động tương tác trực tuyến. Đây là một trong những chiến dịch nổi bật cho thấy sự nhạy bén của Heineken Việt Nam trong việc bắt nhịp cùng xu hướng người tiêu dùng cùng sự thăng hoa của công nghệ.

Bên cạnh đó, chiến dịch mang đến loạt trải nghiệm thực tế cho người yêu bia, thông qua Heineken Starverse Party. Bữa tiệc mở màn bằng chuỗi hoạt động tôn vinh 5 bí quyết ủ bia đặc biệt của Heineken. Bằng cách tiếp cận mới lạ cùng công nghệ hiện đại, Gen Z đã có thể tham gia những cuộc vui hết mình. Tiếp đó, bầu không khí trở nên “bùng nổ” với đại tiệc âm nhạc được đầu tư công phu trên sân khấu Crescent Plaza quận 7 (TP.HCM).

Việc khéo léo lồng ghép khái niệm công nghệ còn mới mẻ với khách hàng như “Metaverse” vào chiến dịch truyền thông lớn không chỉ thể hiện sự nhạy bén trong việc thích ứng với thị trường, mà còn cho thấy nỗ lực mang đến những trải nghiệm khác biệt cho người tiêu dùng của Heineken nói riêng và Heineken Việt Nam nói chung.

Thừa thắng xông lên, Heineken Việt Nam tiếp tục giới thiệu đến khách hàng chiến dịch “Nhẹ êm mà đậm chất” của Heineken Silver. Chiến dịch mở ra đấu trường eKoin nhằm chiêu mộ người chơi “hệ” Gen Z với những phần quà giá trị, độc đáo và hấp dẫn.

Xuất phát từ mong muốn tìm kiếm những bước chuyển “nhẹ êm” đến trải nghiệm “đậm chất” của Gen Z, Heineken Silver ra mắt biệt đội Silver Gang. Qua 5 cá tính khác biệt, biệt đội Silver Gang khuyến khích mỗi cá nhân thoát khỏi vùng an toàn và tận hưởng những bữa tiệc phá cách, nơi họ là độc nhất và luôn là chính mình. Họ đã đồng hành cùng Gen Z từ khắp mọi miền, xuyên suốt chặng đường so tài kịch tính trên đấu trường eKoin, tìm kiếm cơ hội sở hữu các vật phẩm “Smooth Gear” - chìa khóa dẫn lối giúp họ thoát khỏi những tình huống gò bó hay cuộc hẹn “lệch gu”.

Bộ sưu tập Smooth Gear thời thượng với túi đeo chéo LED, vali di động, xe Scooter điện đã thu hút rất nhiều “thợ săn” eKoin ngay từ phút mở màn. Xuyên suốt quãng thời gian này, những đêm vui trong tuần của Gen Z được lấp đầy cùng loạt thử thách thú vị, mãn nhãn. Kết hợp mọi yếu tố sáng tạo, mới mẻ, Heineken Silver đảm bảo trải nghiệm tốt nhất cho người dùng với tiêu chí “dễ hiểu, dễ chơi”.

Đặc biệt nhất, “trùm cuối” của bộ sưu tập Smooth Gear với tên gọi Heinekicks đã tạo ra cơn sốt trong thời điểm vừa ra mắt. Được chế tác dưới bàn tay ma thuật của "phù thủy sneakers" Dominic Chambrone, đôi giày Heinekicks sở hữu thiết kế độc nhất trên toàn thế giới.

Điểm nổi bật nhất của Heinekicks nằm ở phần đệm boost với dòng chảy bia bắt mắt được điểm xuyết quanh thân giày. Thiết kế đặc biệt này khiến không ít tín đồ Gen Z mong mỏi được một lần trải nghiệm cảm giác lướt trên bia thật "nhẹ êm mà đậm chất". Không dừng lại ở đó, Heinekicks trang bị thêm "vũ khí bí mật" cho đêm vui trong tuần hoàn hảo - dụng cụ khui bia - được thiết kế đặc biệt để người dùng có thể tận hưởng Heineken Silver bất cứ lúc nào.

Với số lượng giới hạn - chỉ 32 đôi trên toàn thế giới, 6 đôi tại Việt Nam, Heinekicks thu hút nhiều sự chú ý chỉ sau vài giây xuất hiện tại livestream “Gỡ rối nhẹ êm, Gameshow đậm chất” - đại tiệc thị giác sử dụng công nghệ XR tối tân và độc đáo nhất từ trước đến nay của Heineken Silver.

Năm 2021 là khoảng thời gian để lại không ít khó khăn, nhưng cũng góp phần giúp con người chạm đến những khả năng chưa được khai phá của bản thân, biến chúng thành "tuyệt chill" cho riêng mình.

Thông qua chiến dịch "Mở tuyệt chill, phiêu lễ hội", Strongbow đã gặt hái thành công khi ra mắt dòng sản phẩm Strongbow Chilly Peach. Ý tưởng độc đáo này cũng giúp Strongbow chính thức trở lại đường đua BSI top 10 campaigns vào tháng 1 đầu năm, khi nhận được hàng triệu tương tác từ người dùng.

Hàng triệu người dùng mạng đã chia sẻ lên trang cá nhân về địa điểm check-in “Tuyệt chill phố”, kêu gọi bạn bè đến “sống ảo” tại các biển quảng cáo điện tử với thiết kế trẻ trung và nhận quà độc đáo từ nhãn hàng. Bên cạnh đó, bộ game "Truth or Chill" mùa lễ hội với những lời thách đố khó nhằn cho hội chiller các cấp khoe trình “dám chill dám chịu” và cuộc thi khoe “tuyệt chill” trong mùa lễ hội cũng được giới KOLs tích cực ủng hộ, thu hút nhiều người tham gia. Cộng đồng mạng dành nhiều bình luận tích cực cho sản phẩm Strongbow kèm hashtag #Motuyetchillphieulehoi.

Xuân 2022 được người dân Việt Nam dành nhiều mong đợi và trân trọng như mùa Tết trọn vẹn đầu tiên sau 2 năm đầy thử thách vì đại dịch. Trong dịp này, Heineken Việt Nam khởi động chiến dịch “Hết mình về nhà - Tết Việt khởi sắc” thông qua nhãn hiệu Bia Việt, với mong muốn mang đến cho hàng nghìn sinh viên và người lao động một hành trình về nhà đón Tết hứng khởi, đong đầy phút giây đoàn viên.

Khởi đầu bằng video trên nền tảng YouTube, Heineken Việt Nam đã mang đến thông điệp gần gũi với nỗi lòng của những người con xa nhà: “Dù đường về nhà mỗi người mỗi thách thức, Bia Việt tin rằng chúng ta đều hết mình vì con đường ấy. Vì Tết chỉ thật sự Tết khi ta về đến nhà”.

Cùng 11 trạm đoàn viên và hơn 170 trạm tiếp sức nối dài khắp mảnh đất hình chữ S, Bia Việt đã hiện thực hóa ước ao của nhiều người con xa xứ, những người luôn trông đợi ngày được trở về, quây quần trong vòng tay ấm áp của gia đình sau một năm biến động. Sinh ra để tôn vinh tinh thần dân tộc của người Việt Nam khắp mọi miền Tổ quốc, Bia Việt đã tạo nên cột mốc đáng nhớ trong sứ mệnh phát triển cùng đất nước và con người Việt Nam.

Sau 2 tuần hoạt động, chuỗi trạm đoàn viên Bia Việt đã trao tặng thành công 38.000 suất ăn, 92.000 chai nước cùng 19.000 phiếu xăng đến tay hàng trăm nghìn người Việt. Không chỉ là niềm tự hào của Bia Việt, chiến dịch này cũng nhận được những phản hồi tích cực và ghi nhận của truyền thông với vị trí số 2 trong danh sách các chiến dịch gây ấn tượng nhất trên mạng xã hội mùa Tết 2022.

Nỗ lực duy trì vị thế dẫn đầu bằng những sản phẩm chất lượng cùng dây chuyền sản xuất hiện đại, bền vững, Heineken Việt Nam là một trong số ít doanh nghiệp thấu hiểu sâu sắc về thị hiếu người dùng thế hệ mới, đủ tầm vóc để thúc đẩy và phát triển những chiến dịch tiếp thị kỹ thuật số ấn tượng trong 2 năm liền.

Vượt ra khỏi khuôn khổ của tiếp thị truyền thống, tại Smarties Vietnam 2022, Heineken Việt Nam tiếp tục ghi danh trên tổng cộng 10 chiếc cúp đến từ 4 đề cử nặng ký. Nổi bật nhất gồm: Market of the year lần thứ 2 liên tiếp, 2 giải vàng hạng mục Instant Impact và Web 3.0 - Spatial cho chiến dịch “Heineken Silver's The eKoin”. Giải vàng hạng mục Cross Platform - Digital cho chiến dịch “Heineken Starverse”. Giải bạc hạng mục Brand Purpose cho chiến dịch “Hết mình về nhà, Tết Việt khởi sắc” từ nhãn hiệu Bia Việt. Giải đồng hạng mục Product Launch cho chiến dịch “Tuyệt chill phiêu lễ hội” từ nhãn hiệu Strongbow.

MMA Smarties Award 2022 đã khép lại với những thành tích ấn tượng cho Heineken Việt Nam. Quả ngọt 2 năm liên tiếp là nguồn động lực lớn để nhà ủ bia trứ danh toàn cầu tiếp tục tìm tòi, sáng tạo trên mảnh đất marketing rộng lớn, từ đó mang đến cho khách hàng trải nghiệm trọn vẹn trong thời đại kỹ thuật số.