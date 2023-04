Heineken Silver Multiverse đưa Gen Z vào vũ trụ âm nhạc thăng hoa

Nối tiếp đại nhạc hội "trên không" được Gen Z yêu thích năm 2022, chuỗi sự kiện âm nhạc của Heineken Silver trở lại với mở màn hoành tráng, ấn tượng tại Nha Trang vào ngày 29/4.

Với phong cách đa vũ trụ, Heineken Silver Multiverse sẽ dẫn lối Gen Z vào hành trình khám phá âm nhạc đa giác quan bằng sự kết hợp hoàn mỹ giữa hình ảnh đồ họa và các màn trình diễn đỉnh cao.

Góp phần tạo nên sự hoành tráng cho sự kiện là màn quy tụ của hàng loạt sao lớn được giới trẻ yêu thích như Lil Wuyn, 16 Typh, Phương Ly, Hoàng Thùy Linh, Rhymastic... Sự kết hợp của bộ đôi Hoàng Touliver - giám đốc âm nhạc và Vương Khang trong vai trò đạo diễn sân khấu sẽ mang đến cho khán giả một đêm diễn bùng nổ cảm xúc cả hình ảnh lẫn âm thanh.

Bùng nổ đa chất nghệ hơn nữa là sự xuất hiện của DJ Snake từng kết hợp với loạt ngôi sao nổi tiếng như Lisa - BLACKPINK, Justin Bieber với loạt hit Let Me Love You, Turn Down For What, DJ Snake đã đổ bộ tại Heineken Silver Multiverse và hứa hẹn khuấy động cộng đồng fan hơn bao giờ hết. Hàng nghìn người hâm mộ âm nhạc điện tử và các bạn trẻ đã tề tựu về thành phố biển Nha Trang để tận hưởng không gian âm nhạc cực chất cùng những khoảnh khắc vui vẻ bên bạn bè trong kỳ nghỉ lễ.

Dưới đây là diễn biến sự kiện: