Heidi Klum ủng hộ Victoria's Secret bỏ dàn thiên thần nội y

Từng là thiên thần của hãng nội y trong hơn 10 năm, nữ siêu mẫu nhận thấy thay đổi là điều nên làm từ lâu.

Theo People, Heidi Klum là người mẫu Victoria's Secret đầu tiên ủng hộ việc "thay máu" dàn thiên thần nội y từ hãng.

Cô bày tỏ trong cuộc phỏng vấn với chương trình The Project của Australia: "Đã đến lúc cần có những thay đổi lớn trong ngành công nghiệp thời trang. Tôi đã gắn bó với sàn diễn Victoria's Secret Fashion Show trong hơn một thập kỷ. Nhưng cuối cùng khi nhìn lại, tôi nghĩ mọi thứ cần thay đổi. Lẽ ra điều đó nên được làm từ lâu".

Heidi Klum tại Victoria's Secret Fashion Show 2003. Ảnh: Bill Davila.

Tháng trước, Victoria's Secret thông báo họ thay đổi định nghĩa thương hiệu khi tung ra hai chiến dịch - The VS Collective và The Victoria's Secret Global Fund for Women's Cancers (quỹ toàn cầu dành cho phụ nữ ung thư).

Danh sách 7 thành viên thay thế dàn thiên thần gồm nữ diễn viên Priyanka Chopra Jonas, Megan Rapinoe - cầu thủ đội tuyển bóng đá nữ Mỹ, Adut Akech - người mẫu Australia gốc Nam Sudan, Amanda de Cadenet - nhà báo kiêm nhiếp ảnh gia người Mỹ, Eileen Gu - vận động viên trượt tuyết, Paloma Elsesser - người mẫu Anh và nhà hoạt động, Valentina Sampaio - người mẫu chuyển giới đầu tiên của Victoria Secret vào năm 2019.

Hãng sẽ làm việc với các đại sứ thương hiệu mới để tạo ra những chương trình liên kết, các bộ sưu tập sản phẩm mang tính cách mạng, nội dung hấp dẫn và truyền cảm hứng.

Danh sách 7 người mới đại điện cho Victoria's Secret, bao gồm cầu thủ, diễn viên, người mẫu chuyển giới, nhiếp ảnh gia. Ảnh: VS.

Trong khi đó, quỹ toàn cầu dành cho phụ nữ của Victoria's Secret sẽ quyên góp ít nhất 5 triệu USD /năm để giải quyết các vấn đề bất bình đẳng về chủng tộc và giới tính. Đồng thời, quỹ này cũng hỗ trợ những sáng kiến ​​mới giúp cải thiện ung thư cho phụ nữ.

Chantal Fernandez - phóng viên cấp cao của Business of Fashion - nhận xét bước đi mới của thương hiệu đồ lót: "Họ có nước đi đúng đắn nhưng lẽ ra phải làm sớm hơn. Công ty hiện phải đối mặt với thị trường cạnh tranh và ngày càng bao trùm giữa các thương hiệu như Aerie và Savage x Fenty của Rihanna. Hơn nữa, khách hàng bây giờ có nhiều lựa chọn thay thế hơn phụ nữ ở những năm 1990 và đầu những năm 2000".

Dù vậy, Victoria's Secret vẫn chiếm thị phần lớn ở Mỹ và độ nhận diện thương hiệu rất cao. Nếu có thể phát triển, phân phối sản phẩm mới lạ của mình, họ có thể nhanh chóng phục hồi trở lại. Tuy nhiên, cái kết này sẽ đòi hỏi nhiều yếu tố, không chỉ là nhóm nữ phát ngôn viên thú vị.