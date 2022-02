Heidi Klum: 'Sang tuổi 40, tôi bị chê quá già để làm người mẫu'

Heidi Klum có những chia sẻ về câu chuyện tuổi tác và cách vượt qua ý kiến tiêu cực. Siêu mẫu có trải nghiệm mới khi quay MV với Snoop Dog.

Bước sang tuổi 40, Heidi Klum nhận được nhiều câu hỏi về việc bao giờ cô dừng làm người mẫu.

Chia sẻ với Grazia, nữ người mẫu nhận định: "Tôi bị chê quá già để làm người mẫu và đã học được rằng ở bất kỳ giai đoạn nào của cuộc đời, bạn vẫn được ước mơ và đặt ra cho mình những mục tiêu. Bốn mươi vẫn chưa già. Năm sau tôi sẽ sang tuổi 50 và vẫn còn nhiều việc để làm".

Heidi Klum không quá quan tâm đến ý kiến từ mọi người xung quanh. Cô tắt bình luận trên trang cá nhân từ 3 năm trước. Ảnh: heidiklum.

Heidi Klum không quá để tâm đến ý kiến của người khác. Cô đã tắt các bình luận trên trang cá nhân từ 3 năm trước. Thời gian gần đây, nhiều nghệ sĩ cũng đang tắt chức năng bình luận trên mạng xã hội.

"Tôi tắt các bình luận trên tài khoản cá nhân vì mọi người quá khó chịu và thường gây gổ với nhau. Tôi không muốn thêm dầu vào lửa", siêu mẫu nói. Trong quá khứ cô từng tìm kiếm thông tin về những người đứng sau các bình luận tiêu cực. "Họ thậm chí không tồn tại, tài khoản chỉ có 2 bài đăng, không lượt theo dõi", Heidi Klum cho biết.

Bên cạnh câu chuyện tuổi tác, Heidi Klum đã nói thêm về quá trình hợp tác với Snoop Dog. Đây là một trải nghiệm mới lạ đối với siêu mẫu.

Heidi Klum góp giọng trong ca khúc Chai Tea with Heidi - một bản nhạc dance có nhịp độ cao. Bài hát cũng là ca khúc chủ đề mới của Germany's Next Top Model - do Heidi tổ chức và sản xuất.

Heidi Klum nhận thấy tuổi 40 chưa phải là già. Ảnh: heidiklum.

Chia sẻ về trải nghiệm khi quay MV cùng Snoop Dog, Heidi Klum cho biết: "Tôi hâm mộ Snoop Dog. Tôi sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc được xem anh ấy rap trong phòng thu âm".

Thử sức với lĩnh vực âm nhạc là một bước đi mạo hiểm trong sự nghiệp của Heidi Klum. Siêu mẫu khẳng định bản thân không ngại bước ra khỏi vùng an toàn.