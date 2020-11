Heidi Klum bị chỉ trích vì đăng video nhạy cảm

Khán giả bức xúc khi cựu siêu mẫu Đức vô tư khoe video thân mật với chồng trẻ.

Theo Daily Mail, đoạn video gần 2 phút quay lại cảnh vợ chồng Heidi Klum trong phòng tắm hôm 14/11 gây ra luồng phản ứng trái chiều. Clip do chính cựu siêu mẫu đăng tải.

Trong video, Klum và ông xã Tom Kaulitz liên tục thể hiện cử chỉ âu yếm. Cả hai còn cùng hát ca khúc Into The Unknown - nhạc phim Frozen.

Hình ảnh bị chỉ trích phản cảm được cắt ra từ video của Heidi Klum. Ảnh: Daily Mail.

Ngày 16/11, tờ báo nước Anh đăng bài viết gọi đoạn video, lập tức có nhiều bình luận phản đối lối sống phóng túng đến lố lăng của giám khảo America's Got Talent.

Tài khoản Voodoo Mama JuJu đến từ New Orleans, Mỹ, viết: "Chà, cô ấy muốn gây chú ý đến mức này hay sao? Đáng buồn và xấu hổ vô cùng".

Đồng tình với ý kiến trên, thành viên Jay381 viết: "Chẳng hiểu sao Heidi công khai chuyện này lên mạng xã hội trong khi cô ấy có con gái nhỏ".

Một bình luận khác gay gắt: "Ai đang quay video phản cảm này vậy. Tôi sẽ xấu hổ đến bỏ nhà đi nếu bố mẹ hoặc người thân đăng bất cứ khoảnh khắc như thế trên nền tảng trực tuyến. Và tôi tin bố mẹ mình cũng hành động tương tự nến tôi cư xử như Heidi Klum".

Quan điểm bênh vực chân dài 47 tuổi rất ít, chủ yếu đến từ người thân của cựu siêu mẫu.

Thực tế, Klum và rocker kém 17 tuổi chưa bao giờ ngại công khai thân mật từ lúc yêu nhau. Thậm chí, khi cô bị cách ly để chờ đợi kết quả xét nghiệm Covid-19, Klum vẫn khoe khoảnh khắc hôn chồng qua cửa kính bệnh viện.

Trả lời The Sun, giám khảo Germany's Next Topmodel cho hay cô không thể ngừng say đắm Kaulitz. "Nếu tôi gặp khó khăn, anh ấy sẽ lắng nghe và giúp đỡ. Thật tuyệt khi có người bạn đời như vậy. Tôi đang rất hạnh phúc", cô chia sẻ.

Heidi Klum nhiều lần bị chỉ trích vì chia sẻ hình ảnh nhạy cảm. Ảnh: Instagram NV.

Heidi Klum nhiều lần gây phản ứng dư luận vì hình ảnh phản cảm. Hồi tháng 6/2019, cựu siêu mẫu đăng ảnh bán nude. Khoảnh khắc này thu hút hơn 9.000 lượt bình luận chỉ trong ít giờ. Đa phần ý kiến thể hiện thái độ phê phán Klum.