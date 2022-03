Hee Chul chia tay bạn gái vì mải chơi game

Hee Chul cho biết anh khiến bạn gái khóc và đòi chia tay vì mải chơi game. Ca sĩ Lee Sang Min nhận định thành viên nhóm Super Junior tồi tệ.

Trong chương trình My Little Old Boy mới lên sóng của đài SBS, Hee Chul (Super Junior) chia sẻ về việc khiến bạn gái cũ khóc vì quá ám ảnh với các trò chơi. Theo Hee Chul, ở độ tuổi ngoài 20, nam ca sĩ đam mê một trò chơi với kịch bản 25 người cùng chơi để đánh bại ông chủ. Khi nghe tên trò chơi Hee Chul nhắc đến, Kim Jong Kook lập tức bình luận: “Chơi game thường là lý do khiến các cặp đôi chia tay”.

Thành viên nhóm Super Junior tiếp lời: “Lúc gần 20h hôm đó, tôi có kế hoạch lên mạng để cùng mọi người chơi game. Khi đó, tôi đang ở cùng bạn gái và cô ấy đột nhiên nói: ‘Mình chia tay đi’. Tôi nói với cô ấy: ‘Được rồi, em nên về nhà trước đã’. Nhưng sau đó, cô bắt đầu khóc và tôi nghĩ cô ấy có điều muốn nói”.

"Tôi đã thành thật với cô ấy rằng tôi có kế hoạch chơi game với 24 người khác. Việc cô ấy đòi chia tay là chuyện không báo trước. Nhưng kế hoạch chơi game với 24 người khác đã được chúng tôi lên lịch từ một tuần trước đó", anh tiếp tục.

Khi nghe những chia sẻ của Hee Chul, Lee Sang Min chỉ trích: "Em là người tồi tệ nhất".

Hee Chul (sinh năm 1983) hiện là thành viên nhóm nhạc Super Junior. Ngoài hoạt động ca hát, nam ca sĩ tham gia nhiều chương trình truyền hình nhờ sự hài hước, hoạt ngôn.

Đầu năm 2020, Hee Chul xác nhận hẹn hò nữ ca sĩ kém 13 tuổi là Momo (thành viên nhóm TWICE). Đến tháng 7/2021, hai ca sĩ thông báo chia tay vì lịch trình bận rộn. Đầu năm, nam ca sĩ mua một căn hộ tại Sangji Ritzville Kylom ở Gangnam-gu, Seoul với giá khoảng 5 tỷ won. Tuy nhiên, Hee Chul cho biết anh chưa có kế hoạch kết hôn dù gia đình thúc giục.