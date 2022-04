Hee Chul bị cấm hẹn hò ở game show

Thành viên Super Junior cho hay anh từng hẹn hò với bạn chơi nhưng không thể thành đôi và bị công ty quản lý ngăn cấm.

Ngày 16/4, khi tham gia chương trình Knowing Brothers, Hee Chul tiết lộ thông tin khiến người hâm mộ bất ngờ.

Khi MC Kang Ho Dong - người dẫn chương trình hẹn hò X-Man và Love Letter - đưa ra câu hỏi: "Liệu có cặp sao nổi tiếng nào tham gia chương trình một cách chân thật nhất không?".

Hee Chul đáp: "Tôi đã thực sự hẹn hò với khá nhiều người. Tôi từng gặp gỡ một người với tính chất thân thiết trên mức tình bạn nhưng sau đó không thể thành đôi. Công ty quản lý của tôi cũng không cho phép tôi hẹn hò với người đó".



Hee Chul cho hay anh hẹn hò với bạn chơi trong chương trình thực tế. Ảnh: Allkpop.

Trái với Hee Chul, ca sĩ Min Kyung Hoon tâm sự anh cảm thấy ngại ngùng khi tham gia chương trình hẹn hò bởi việc thổ lộ tình cảm với người lần đầu gặp mặt là rất khó.

Đáp lại ý kiến này của Kyung Hoon, Heechul nói: "Tôi nghĩ việc này có thể hiểu tương tự bạn hạnh phúc vì bạn hay cười, không phải hay cười vì hạnh phúc. Giống như thế, nếu bạn nói với ai đó rằng bạn yêu họ, bạn có thể tự cảm nhận được tình yêu".

Trước đó, trong chương trình My Little Old Boy, Hee Chul cho biết anh khiến bạn gái khóc và đòi chia tay vì mải chơi game. Ca sĩ Lee Sang Min nhận định thành viên nhóm Super Junior tồi tệ.

Đầu năm 2020, Hee Chul xác nhận hẹn hò nữ ca sĩ kém 13 tuổi là Momo (thành viên nhóm TWICE). Đến tháng 7/2021, hai ca sĩ thông báo chia tay vì lịch trình bận rộn. Đầu năm, nam ca sĩ mua một căn hộ tại Sangji Ritzville Kylom ở Gangnam-gu, Seoul với giá khoảng 5 tỷ won. Tuy nhiên, Hee Chul cho biết anh chưa có kế hoạch kết hôn dù gia đình thúc giục.