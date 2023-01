Hedonic treadmill - lý do chúng ta khó hài lòng với những thứ đang có

Khi cuộc sống được cải thiện, kỳ vọng cũng tăng lên nên chúng ta thường khó hài lòng với cuộc sống hiện có.

Hedonic treadmill /hiːˈdɒn.ɪk ˈtred.mɪl/ (danh từ): Vòng xoáy khoái lạc

Định nghĩa:

Hedonic treadmill, hay còn được gọi là hedonic adaptation, là khái niệm đề cập xu hướng của con người là quay trở lại mức hạnh phúc ban đầu, bất chấp những thăng trầm của cuộc sống.

Khái niệm này được hai nhà tâm lý học P. Brickman và D. Campbell đặt ra vào năm 1971. Tính từ hedonic liên quan việc liên tục theo đuổi niềm vui và thường được gắn với những niềm hạnh phúc tạm thời như mua sắm. Ban đầu việc mua sắm mang lại cho bạn cảm giác hạnh phúc, nhưng sau đó sẽ mất dần theo thời gian. Treadmill được dùng để ám chỉ một tình huống nhàm chán, lặp đi lặp lại một cách khó chịu và không có lợi ích lâu dài.

Hedonic treadmill đề cập đến một trong những nghịch lý cơ bản nhất của cuộc sống - bản chất của hạnh phúc chỉ là nhất thời. Đôi khi chúng ta ở "đỉnh cao" của hạnh phúc, nhưng điều này chỉ là tạm thời bất chấp những điều tốt đẹp có thể xảy ra thường xuyên, định kỳ.

Các nhà khoa học cho rằng mức độ hạnh phúc không phụ thuộc vào những điều kiện khách quan mà phụ thuộc vào sự mong đợi của chính chúng ta. Sự kỳ vọng có xu hướng thích ứng với điều kiện cuộc sống. Khi cuộc sống được cải thiện, kỳ vọng cũng tăng lên. Kết quả là chúng ta không bao giờ hài lòng về những thứ đang có.

Khái niệm hedonic treadmill cũng là một cách lý giải cho việc tiền không thể mua được hạnh phúc. Nói cách khác, chúng ta càng giàu, ham muốn càng tăng, khiến chúng ta không bao giờ hài lòng và hạnh phúc.

Không riêng chuyện tiền bạc, kỹ năng cũng khiến chúng ta không vui vẻ. Ví dụ khi theo đuổi một kỹ năng mới hoặc một thử thách, chúng ta có xu hướng vui vẻ vì bản thân đang kỳ vọng chúng sẽ mang lại niềm vui tích cực cho mình. Nhưng khi đã đạt được, cảm giác phấn khích đó nhanh chóng mất đi, chúng ta sẽ buồn chán như ban đầu.

Ứng dụng của hedonic treadmill trong tiếng Anh:

- Doctors, lawyers, teachers, accountants - they all find themselves on what experts call the hedonic treadmill, working harder and making more money but still feeling blue.

Dịch: Bác sĩ, luật sư, giáo viên, kế toán, tất cả họ đều thấy mình trong thứ được gọi là vòng xoáy khoái lạc. Họ làm việc chăm chỉ và kiếm được nhiều tiền hơn nhưng vẫn cảm thấy buồn bã.