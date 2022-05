'Heartstopper' - tình yêu đồng tính của những người dám sống thật

Gây tò mò cho khán giả bằng chủ đề tình cảm đồng tính, "Heartstopper" thực chất là tác phẩm dễ xem, với phần kịch bản đơn giản nhưng giàu tính nhân văn.

Heartstopper nhận 100% trên Rotten Tomatoes và đạt 9/10 điểm IMDB. Series được chuyển thể từ webtoon cùng tên của Alice Oseman, xoay quanh việc cậu trai 14 tuổi Charlie Spring (Joe Locke) nảy sinh tình cảm với cầu thủ bóng bầu dục nổi tiếng Nick Colson (Kit Connor) tại trường trung học nam sinh Truham.

Charlie là đồng tính nam công khai. Cậu và Nick dường như là hai mảnh ghép với hình dạng khác nhau: một sống nội tâm, rụt rè; một hướng ngoại, chủ động trong việc kết bạn.

Phim chọn khắc họa chuyện tình đồng giới nam ngọt ngào, trong trẻo.

Cấu chuyện LGBTQ+ duy mỹ

Cây viết David Opie của Digital Spy xem Heartstopper là bộ phim truyền hình quan trọng nhất của nước Anh kể từ It’s A Sin, vì phim "tập trung vào một tình yêu kỳ lạ, khẳng định cảm xúc của những người trẻ, những người đôi khi không ổn định hoặc sợ nói ra sự thật".

Heartstopper mang đến âm hưởng lạc quan, tươi sáng, khác biệt so với những tác phẩm cùng chủ đề tuổi teen như Euphoria, Riverdales hay Sex Education. Trên phim, các nhân vật thuộc cộng đồng LGBTQ+ có cách ứng xử đúng mực. Mỗi khi xảy ra khúc mắc, họ chọn cách nói chuyện với cha mẹ và giáo viên cũng như tâm sự với nhau về suy nghĩ thật của mình thay vì che giấu hay nổi loạn. Cách nhân vật người mẹ của Olivia Colman ôm chầm lấy Nick khi cậu come-out đem lại sức nặng về mặt cảm xúc.

Đạo diễn Euros Lyn có sự tinh tế khi khắc hoạ suy tư, tình cảm của hai nhân vật chính Charlie Spring và Nick Colson, cũng như chuỗi tương tác trong sáng giữa họ. Chẳng hạn như trong hành trình chấp nhận bản ngã, Charlie dũng cảm tham gia đội bóng bầu dục không chỉ để theo đuổi Nick, mà còn là để phản đối những định kiến cho rằng trai đồng tính là ẻo lả, yếu ớt. Trong khi đó, Nick hoài nghi về giới tính đến mức truy cập Google để tìm hiểu tính dục của mình.

Nhà làm phim xứ Wales cũng không quên phát triển nhóm nhân vật phụ, giúp tác phẩm trở thành một bức tranh đa sắc. Phim tôn trọng sự đa dạng của màu da và giới tính, qua hình tượng cô gái đồng tính gốc Phi Tara (Corinna Brown). Tara đối diện với đủ lời châm chọc, xỉa xói khi yêu Darcy, nhưng chưa bao giờ từ bỏ lòng quyết tâm.

Còn Tao (William Gao) - bạn thân của Charlie là nam sinh gốc Á yêu Elle (Yasmin Finney) - một người chuyển giới. Cậu nhiều lần ra mặt khi Charlie bị bắt nạt vì là gay. Trong tình yêu, Tao cổ vũ Elle sống hết mình, luôn tinh tế trong từng cử chỉ, lời nói để không vô tình làm tổn thương cô.

Diễn xuất đầy xúc cảm của Gen Z

Kit Connor là diễn viên nhí đóng phim từ sớm, từng được khán giả nhớ đến với Little Joe, His Dark Materials hay Rocketman. Nhưng chỉ đến vai Nick, Connor mới gây được ấn tượng mạnh mẽ. Anh mang đến một Nick Nelson như bước ra từ webtoon: vừa quyến rũ, vừa đáng yêu. Khi Nick nhận được tin nhắn từ Charlie, nụ cười ngượng ngùng xen lẫn bối rối của diễn viên sinh năm 2004 có sự tinh tế. Một tương lai tươi sáng trong sự nghiệp diễn xuất đang chờ đón Kit Connor.

Tương tác ăn ý của Connor và Locke mang đến nhiều cảm xúc tích cực cho khán giả.

Non kinh nghiệm hơn bạn diễn, song Joe Locke cũng làm khán giả rung động bằng vai diễn Charlie Spring có tâm hồn mong manh nhưng không bi lụy. Mái tóc xoăn của Joe Locke gợi nhớ đến Elio của Timothee Chalamet trong Call Me By Your Name - một tác phẩm đồng tính nam rất thành công ra mắt năm năm trước.

Chứng kiến diễn xuất ngây thơ của Joe Locke, người xem dễ nhìn thấy chính mình khi ở độ tuổi thiếu niên.

Phim chuyển thể từ webtoon trung thành và sáng tạo

Cũng giống như các tác phẩm rom-com dành cho học đường khác, phim thêm thắt nhiều tình tiết để phù hợp với người xem ở nhiều độ tuổi nhau. Không cần thêm thắt yếu tố giật gân, Heartstopper là một phim dành cho cộng đồng LGBTQ+ đúng nghĩa.

Khi xem phim thuộc thể loại coming-of-age, không ít lần khán giả cảm thấy mệt mỏi bởi nhà sản xuất nhồi nhét thông điệp làm kịch bản lan man. Nhưng Heartstopper chỉ tập trung khai thác các lát cắt cuộc sống của thanh thiếu niên. Họ học hành, thi cử, tham gia hoạt động ngoại khóa, chơi thể thao, dã ngoại...

Họ cũng làm những điều mà ai ở độ tuổi này cũng làm. Dĩ nhiên, phim vẫn có nhiều triết lý cuộc sống được cài cắm, nhưng không khiên cưỡng hay giáo điều.

Đạo diễn Euros Lyn (Doctor Who, Sherlock, Black Mirror, Daredevil) và nhà quay phim Diana Olifirova (We Are Lady Parts) tạo được không khí sống động, tự nhiên cho Heartstopper bằng các hiệu ứng bắt mắt. Những khoảnh khắc đẹp của tình yêu được nâng cao bằng đồ họa đúng tinh thần của webtoon gốc.

Trong phim, các yếu tố hoạt họa phong cách truyện tranh làm nổi bật cảm xúc của các nhân vật. Khi tay chạm tay, hiệu ứng tia sét xuất hiện, mang đến trải nghiệm thị giác chất lượng. Trong cảnh Elle tự hỏi liệu cô có tình cảm với Tao không, những trái tim bay lượn trong không khí bắt mắt. Ngoài ra, màu sắc của phim được phối khéo léo. Hai nhân vật Nick và Charlie được biểu trưng bằng màu vàng đậm và xanh lam, thể hiện rõ tính cách của hai người. Loạt kỹ xảo gợi nhớ bộ phim gần đây của Josephine Decker là The Sky is Everywhere.

Sau chuyện tình đẹp như tranh vẽ, phim gửi gắm một thông điệp dễ đi vào lòng người: Hãy dành tuổi trẻ để yêu và sống thật với bản chất của mình khi còn có thể.