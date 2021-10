Hệ thống ba trung vệ sẽ giải cứu MU và Solskjaer?

Dù còn những hạn chế trong lối chơi, sơ đồ 3-5-2 với hệ thống ba trung vệ đã mang đến nét tích cực cho Manchester United.

Chỉ khi bị dồn vào chân tường, Ole Gunnar Solskjaer mới dám tạo ra những thay đổi lớn. Hệ thống ba trung vệ được sử dụng đã giúp "Quỷ đỏ" đè bẹp Tottenham với tỷ số 3-0 tối 30/10.

Thực tế, hệ thống ba trung vệ từng được HLV người Na Uy vài lần sử dụng mùa trước khi đối đầu các đội bóng mạnh.

Mùa này, Solsa mới chỉ một lần sử dụng hệ thống ba trung vệ trong trận gặp Young Boys tại vòng bảng Champions League khi Man United phải chơi ở thế 10 người.

Đó là trận đấu mà "Quỷ đỏ" thua đau và hệ thống ba trung vệ cũng không giúp ích được nhiều cho Ole. Dẫu vậy, sau khi chứng kiến Man United chơi cực tệ với sơ đồ 4-2-3-1 trong thời gian qua, Solsa buộc phải tạo ra thay đổi lớn.

Khả năng pressing và phòng ngự được cải thiện

Điều khác biệt dễ thấy nhất khi Man United sử dụng sơ đồ 3-5-2 là việc những tiền đạo (hoặc cầu thủ có xu hướng tấn công) sẽ ngồi dự bị để nhường chỗ cho trung vệ. Mason Greenwood và Marcus Rashford là hai cái tên như thế.

Sự có mặt của Edinson Cavani giúp hàng công Man United tăng khả năng gây áp lực và hỗ trợ phòng ngự từ xa. Trước trận gặp Tottenham, truyền thông Anh đã gợi ý cho Solskjaer đẩy Cristiano Ronaldo lên băng ghế dự bị vì khả năng hỗ trợ phòng ngự không bằng Cavani.

Sơ đồ 3-5-2 (3-4-1-2 tùy thời điểm) được Ole sử dụng khi Manchester United đối đầu Tottenham. Đồ họa: Minh Phúc.

Sơ đồ 3-5-2 đang là giải pháp tối ưu để Ole có thể tăng cường khả năng phòng ngự cho Man United mà không phải đẩy Ronaldo lên ghế dự bị. Bàn mở tỷ số trước Tottenham của siêu sao người Bồ Đào Nha cho thấy anh xứng đáng đá chính.

Không chân sút hiện tại nào của "Quỷ đỏ" có khả năng bùng nổ hơn Ronaldo. Vấn đề như đã nói từ đầu mùa là tìm ra sự cân bằng trong lối chơi của Man United khi có Ronaldo.

Công bằng mà nói, tỷ số 3-0 của Man United không phản ánh hết cục diện trận đấu. Tottenham rõ ràng có một ngày thi đấu thảm họa nhưng không tệ tới mức phải thua trắng 3 bàn.

Chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) của Tottenham sau trận đấu vừa qua là 1,28 xG, không chênh lệch quá nhiều so với Manchester United (1,35 xG). "Quỷ đỏ" ghi tới ba bàn nhờ những pha dứt điểm ở đẳng cấp cao và tạo ra một thế trận phòng ngự phản công hợp lý.

Đó là những gì tốt nhất của Man United trong 3 năm dưới thời HLV Solskjaer. Tottenham không mạnh như Liverpool nhưng việc Solskjaer thay đổi cách tiếp cận trận đấu giúp Man United dễ đá hơn rất nhiều trước một đối thủ mạnh. "Quỷ đỏ" lùi sâu đội hình và không đôi công với đối thủ.

Ngoại trừ Ronaldo, phần còn lại của đội hình Man United đều sẵn sàng gây áp lực và phòng ngự từ xa. Bàn nâng tỷ số lên 2-0 của Man United trước Tottenham xuất phát từ tình huống cướp bóng ở trung tâm của Fernandes.

Tiền vệ người Bồ Đào Nha là một trong những cầu thủ pressing nhiệt tình nhất Man United kể từ đầu mùa. Với sơ đồ 3-5-2, Fernandes nhận được sự hỗ trợ lớn hơn ở trung tâm khi hai wing-back của Man United dâng cao áp đảo số lượng ở trung tâm.

Cavani và Fernandes đều nằm trong số những cầu thủ Man United chịu khó di chuyển nhất kể từ đầu mùa. Đồ họa: Minh Phúc.

"Solskjaer dũng cảm khi chuyển sang hệ thống ba trung vệ với cặp wing-back và để Cavani đá chính", cựu tiền vệ Owen Hargreaves chia sẻ. Hệ thống ba trung vệ cũng cho phép Ole tạo ra sự linh hoạt trong cách vận hành khi Ronaldo và Cavani rời sân.

Ở trận gặp Tottenham, Man United gần như chuyển sang chơi với sơ đồ 3-4-2-1 với sự xuất hiện của Marcus Rashford và Jesse Lingard. Sơ đồ mới này giúp khả năng phòng ngự của "Quỷ đỏ" còn tốt hơn nữa.

Tính chiến đấu trong lối chơi của Man United rõ ràng được cải thiện so với các trận trước. "Quỷ đỏ" thực hiện 36 lần tắc bóng trong cả trận trong khi Tottenham có 27. Số lần cản bóng của Man United cũng vượt trội (27) so với Tottenham (6) như hệ quả từ việc đội khách chủ động lùi sâu.

"Gà trống" hơn đội khách ở các thông số như chuyền bóng thành công (85% so với 81%), rê bóng (19 so với 8) hay tranh chấp (17 so với 13). Tuy nhiên, điều quan trọng là Tottenham không có nổi một cú sút trúng đích nào. Họ rơi vào bẫy của Man United và phải trả giá vì điều đó.

Thông số thống kê sau trận Tottenham - Man United. Đồ họa: Minh Phúc.

Những hạn chế

Tuy nhiên, hệ thống ba trung vệ của Man United vẫn tồn tại các nhược điểm. Đầu tiên là khả năng dâng cao và xử lý bóng của Aaron Wan-Bissaka. Hậu vệ người Anh giỏi trong khả năng tắc bóng và phòng ngự nhưng đóng góp cho khâu tấn công của anh rất kém.

Trước Tottenham, cả hai cầu thủ chạy cánh của Man United đều không thực sự chơi hay. Với hệ thống ba trung vệ, khả năng xử lý bóng của hai cầu thủ chạy biên rất quan trọng.

Tottenham không có những cầu thủ chạy cánh giỏi mùa này và các miếng đánh biên của họ cũng không chất lượng. Nhưng các đối thủ khác của Man United sắp tới như Atalanta hay Man City có nhiều miếng đánh và các ngôi sao chạy cánh giỏi.

Nhiều lần ở trận đấu với Tottenham, người ta thấy Wan-Bissaka trở thành điểm nhận bóng chính của Man United khi các vị trí khác bị phong tỏa. Hậu vệ phải của "Quỷ đỏ" tỏ ra lúng túng khi phải xử lý bóng ở phần sân đối phương.

Sử dụng Cavani, Fernandes và Ronaldo tạo ra sự cân bằng trong khả năng phòng ngự nhưng khiến Man United mất đi một cầu thủ có tốc độ và chơi phản công tốt (Rashford, Greenwood, Sancho).

MU thiếu đi tốc độ nếu sử dụng sơ đồ 3-5-2 từ đầu trước Tottenham. Ảnh: Reuters.

Đó là vấn đề mà Solskjaer cần cân nhắc. Đội hình xuất phát của Man United trước Tottenham không có nhiều những cầu thủ sở hữu tốc độ tốt. Rashford vào sân và ngay lập tức gửi đi thông điệp đến HLV người Na Uy.

Chân sút sinh năm 1997 vẫn là quân bài mà Ole cần cân nhắc nếu Man United muốn tiếp tục chơi phản công.

Sau trận đấu, HLV Solskjaer thừa nhận sự kết hợp tuyệt vời giữa Ronaldo và Cavani nhiều khả năng sẽ được lặp lại trong trận đấu tới.

"Ronaldo và Cavani dẫn dắt hàng công tốt", HLV người Na Uy đánh giá. "Sử dụng bộ đôi nói trên có thể là điều chúng tôi sẽ làm trong trận tới. Ở buổi tập hôm thứ ba, Cavani đã có màn trình diễn tốt nhất kể từ khi tôi đến Man United làm HLV".

Bên cạnh đó, khả năng luân chuyển bóng của Man United cũng bị hạn chế nếu chơi với hệ thống ba trung vệ. Fernandes không phải mẫu tiền vệ luân chuyển bóng tốt. Vai trò kéo bóng cho Man United sẽ phụ thuộc vào bộ đôi tiền vệ trung tâm hoặc hai wing-back, những người không giỏi trong khâu này.

Atalanta là một đối thủ khác nhiều so với Tottenham. Đội bóng Italy chơi cơ động và giàu tốc độ hơn. Hai cầu thủ chạy biên của họ nằm trong số những wing-back hay nhất của bóng đá châu Âu lúc này. Đó sẽ là một thách thức khác cho chiếc ghế của HLV Solskjaer.