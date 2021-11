Hệ lụy từ việc xuất cảnh trái phép tìm việc làm ở các casino

Những tháng qua, tình trạng người dân xuất cảnh trái phép qua Campuchia trên tuyến biên giới tỉnh Tây Ninh diễn biến phức tạp.

Qua phân tích các đường dây tổ chức xuất cảnh trái phép bị triệt phá, Công an tỉnh Tây Ninh nhận thấy do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh Covid-19 khiến nhiều người lâm vào cảnh khó khăn trong cuộc sống. Từ đó, nhu cầu tìm việc làm ở các casino Campuchia gia tăng.

Các đối tượng bất hảo ở Campuchia đã đăng tải thông tin, nội dung tuyển dụng người ở Việt Nam có nhu cầu tìm việc để đưa sang Campuchia làm việc với mức lương rất cao. Thậm chí, bọn chúng còn hứa hẹn với “khách hàng” rằng mọi chi phí đi lại sẽ do người ở Campuchia chi trả trước. Khi người tìm việc làm đồng ý thì chúng móc nối với một số người ở Việt Nam để tổ chức đường dây xuất cảnh trái phép.

Tiếp đó, nhóm người Việt Nam sắp xếp, hướng dẫn đưa người tìm việc làm đến khu vực giáp biên giới của Tây Ninh, rồi tìm đường mòn, lối mở xuất cảnh trái phép.

Các đối tượng tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép bị bắt giữ.

Điển hình, vào cuối tháng 9/2021, cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Thành (Tây Ninh) đã triệt phá đường dây xuất cảnh trái phép, bắt 32 người đến từ các tỉnh, thành: TP.HCM, Hải Dương, Thanh Hoá, Lào Cai, An Giang, Cao Bằng, Long An, Hà Nội, Sóc Trăng, TP Cần Thơ, Bến Tre…

Cụ thể, khoảng 18h30 ngày 28/9, tại khu vực biên giới thuộc ấp Phước Hoà, xã Phước Vinh, Công an huyện Châu Thành phát hiện, bắt giữ 5 đối tượng tổ chức đưa 11 người xuất cảnh trái phép. Qua điều tra, danh tính các đối tượng tổ chức được xác định, gồm: Phạm Văn Kích (62 tuổi), Phạm Văn Thành (41 tuổi), Phạm Văn Lập (40 tuổi), Dương Thị Hoa Tươi (40 tuổi, vợ Lập), Hồ Thị Ngọc Thuỷ (41 tuổi, bạn gái Kích, cùng ngụ huyện Châu Thành). Đến sáng 30/9, cơ quan Công an bắt giữ thêm 16 đối tượng có liên quan đến đường dây tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng bước đầu khai nhận quá trình tìm kiếm việc làm, họ được các đối tượng thông tin trên mạng xã hội giới thiệu sang Campuchia làm nhân viên cho các cơ sở đánh bạc, karaoke... hứa hẹn lương cao.

Sau đó, họ được bố trí xe đón từ TP.HCM đến Bệnh viện Xuyên Á, thuộc huyện Củ Chi (TP.HCM) để thực hiện test nhanh Covid-19, rồi di chuyển đến Tây Ninh. Tiếp đó, Thủy đón, đưa họ đến khu vực đồi Thơ, thuộc xã Phước Vinh giao cho Kích, Thành và Lập.

Nhận người, Kích, Thành, Lập đưa họ về nhà để Tươi phục vụ ăn uống, chờ đến thời điểm thích hợp dẫn họ di chuyển bằng ghe nhỏ qua sông khu vực biên giới, rồi đi bộ đường mòn xuất cảnh trái phép sang Campuchia. Một người qua biên giới trót lọt thì Kích, Thành, Lập sẽ thu tiền vận chuyển 2.500.000 đồng/người.

Công an tỉnh Tây Ninh, cho biết thêm: Sau khi sang được Campuchia, số người này được bố trí vào làm các công việc như: Quản lý trang mạng, tiếp viên karaoke, massage, lôi kéo người tham gia đánh bạc trực tuyến. Nếu họ làm việc không đạt chỉ tiêu hoặc có ý định trốn về Việt Nam thì bị đe dọa, đánh đập.

Họ có thể bị bán lại cho các casino khác và yêu cầu đưa số điện thoại của người thân để chúng liên hệ đòi bồi thường toàn bộ chi phí từ 5.000 USD đến 10.000 USD . Do không chịu được áp lực, nhiều người đã bỏ trốn trở về Việt Nam trình báo với cơ quan chức năng.

Đáng buồn có trường hợp chết không rõ nguyên nhân, như nạn nhân G.V.L. (28 tuổi, ngụ Bắc Giang) xuất cảnh trái phép sang Campuchia vào ngày 14/9. Đến ngày 19/9, thi thể anh L. được phát hiện đã tử vong dưới hồ nước gần 1 casino. Ngày 21/9, phát hiện thêm trường hợp khác rơi từ tầng 5 của 1 casino xuống dưới đất tử vong và chưa rõ nguyên nhân. Có thể thấy rằng, hệ lụy từ tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép và xuất cảnh trái phép đã hiện hữu những nỗi đau báo trước nhưng nhiều người hám lợi nên bất chấp.

Công an tỉnh Tây Ninh cho biết từ đầu tháng 9 đến nay đã triệt phá 18 vụ, 53 đối tượng xuất cảnh trái phép tại các huyện biên giới. Cơ quan công an đã xử phạt vi phạm hành chính về hành vi xuất, nhập cảnh trái phép và qua lại biên giới không làm thủ tục theo quy định tổng số tiền hơn 150 triệu đồng. Đang điều tra làm rõ 2 vụ, 3 đối tượng nghi vấn tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép.

Về các “khách hàng”, phần lớn họ là các thanh, thiếu niên có tuổi đời từ 20 đến 30 tuổi, không có việc làm và cư ngụ ở các tỉnh, thành trong cả nước. Do muốn đổi đời với mức lương “khủng” nên họ đã bất chấp hậu quả, nghe theo sự dụ dỗ của các đối tượng tổ chức xuất cảnh trái phép. Khi bị phát hiện, các đối tượng này phải chịu sự xử lý nghiêm của pháp luật. Gần đây nhất, TAND huyện Châu Thành và huyện Bến Cầu đã mở 2 phiên toà xét xử 14 đối tượng trong đường dây tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép với tổng hình phạt các bị cáo hơn 60 năm tù.

Công an tỉnh Tây Ninh khuyến cáo, người dân không nên nghe theo các đối tượng trên mạng xã hội, bởi chúng lợi dụng khó khăn tìm kiếm việc làm giữa dịch Covid-19 để dụ dỗ, lôi kéo xuất cảnh trái phép sang Campuchia.

Người dân cũng không nên tiếp tay, giúp đỡ cho số đối tượng đưa người xuất cảnh trái phép để gây rối an ninh trật tự. Khi phát hiện các đối tượng có dấu hiệu nghi vấn đưa người xuất cảnh trái phép thì báo ngay cho công an để kịp thời bắt giữ, xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.