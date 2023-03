Hệ lụy nếu Indonesia bị FIFA trừng phạt

Trước tình hình nguy cấp hiện hữu, lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI), tỷ phú Erick Thohir, phải bay gấp sang Zurich (Thụy Sĩ) nhằm cứu vãn quyền đăng cai vòng chung kết U20 World Cup. Đây là sự kiện bóng đá quan trọng mà Indonesia lần đầu tổ chức sau khi giành được quyền chủ nhà từ năm 2019.

Tín hiệu xấu xuất hiện hôm 26/3 khi FIFA bất ngờ thông báo hủy buổi lễ bốc thăm chia bảng VCK U20 World Cup 2023 ở Bali vào ngày 31/3. Động thái của FIFA đưa ngay sau khi chính quyền Bali tuyên bố không tiếp đón đại diện cũng như đội U20 Israel đến vùng quản lý của mình.

Bóng đá Indonesia đã rối ren thì nay càng trở nên phức tạp. Sau vụ bạo loạn xảy ra trên sân vận động Kanjuruhan vào tháng 10/2022 khiến 135 người thiệt mạng, ông Mochamad Iriawan từ chức chủ tịch trước Đại hội bất thường diễn ra hôm 16/2. Sự trở lại của cựu chủ tịch CLB Inter Milan, ông Erick như sự bảo chứng cho các chiến lược tương lai xa cùng bóng đá Indonesia. Nhiệm vụ đầu tiên của ông Erick là làm sao giữ được quyền đăng cai U20 World Cup 2023.

Nếu không làm được, không chỉ bóng đá mà hình ảnh đất nước này cũng xấu đi một phần khi để chính trị tác động. Hàng triệu USD được đầu tư cho cơ sở vật chất ở 6 sân vận động tại 6 thành phố. Các kế hoạch quảng bá, đưa hình ảnh bóng đá nước nhà ra thế giới cũng được đầu tư bài bản.

PSSI còn mời ông Shin Tae-yong về làm việc và giao cả nền bóng đá vào tay cựu HLV người Hàn Quốc. Ông Shin nhận lương cao để đảm nhận luôn đội U20 Indonesia và xây dựng chiến lược bài bản cùng nền tảng phát triển. Ông được kỳ vọng sẽ nâng tầm bóng đá xứ vạn đảo lên một tầm cao mới, vươn ra khỏi khu vực Đông Nam Á, vượt mặt Thái Lan và Việt Nam.

Song, mọi thứ đang vượt qua tầm kiểm soát của ông Shin ngay thời điểm quan trọng nhất. Chỉ khoảng một tháng nữa là mọi thứ sẽ ổn định nhưng kế hoạch của U20 Indonesia đang bị đặt dấu hỏi lớn. Họ chuẩn bị sang Hàn Quốc tập huấn nhưng có thể sẽ không còn cần thiết. Nếu mất quyền đăng cai, Indonesia không đủ tư cách tham dự giải.

Các cầu thủ trẻ Indonesia, thế hệ mới do ông Shin đào tạo, đứng trước nguy cơ mất dịp thuận lợi để chơi bóng ở sân chơi lớn như U20 World Cup. Công sức của nhà cầm quân người Hàn Quốc sẽ "đổ sông, đổ biển".

Ông Kusnaeni, chuyên gia bóng đá Indonesia, nhận định với Bola: "Tước quyền đăng cai có thể chỉ là mở đầu cho một cuộc trừng phạt. Indonesia sẽ đánh mất uy tín với cơ quan bóng đá thế giới. Không chỉ chúng ta bị thiệt hại, FIFA cũng mất mát lớn phải dời giải đấu sang nước khác trong rối ren".

Chuyên gia Kusnaeni không quên nhắc lại việc PSSI từng bị FIFA "cấm vận" năm 2016 vì để chính quyền can thiệp vào việc nội bộ của liên đoàn. Bóng đá Indonesia bị cấm tham dự tất cả giải đấu do FIFA tổ chức trong gần một năm. Vị trí của họ trên bảng xếp hạng FIFA liên tục tuột dốc.

Từ đó, FIFA vẫn luôn giám sát và cảnh báo PSSI. Một lần nữa, việc này tái diễn và FIFA không khoan nhượng. Dù chưa có thông báo chính thức từ FIFA, PSSI nhanh chóng xử lý khủng hoảng. Phán quyết của FIFA có thể sẽ có ngay trong một vài ngày nữa. Hệ lụy trước mắt với bóng đá Indonesia là nhiều rối ren.

