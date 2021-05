Hé lộ về Captain America trong phần 4

Nhà sáng tạo kiêm biên kịch Malcolm Spellman chia sẻ ý tưởng kịch bản "Captain America 4".

Digital Spy đưa tin Malcolm Spellman, nhà sáng tạo mini-series The Falcon and the Winter Soldier, sẽ đảm nhận vai trò đồng biên kịch của Captain America 4. Đây là phần phim ra mắt của Sam Wilson (Anthony Mackie) với tư cách Captain America mới trên màn ảnh rộng.

Kết thúc The Falcon and the Winter Soldier, Sam Wilson chính thức ra mắt với danh xưng Captain America. Ảnh: Disney+.

Mới đây, khi góp mặt trong chương trình Everyone Loves a Good Story, Malcolm Spellman đã hé lộ ý tưởng đang được phát triển cho Captain America 4. Anh cho biết việc Sam quyết định không dùng huyết thanh siêu chiến binh sẽ đóng vai trò lớn trong cốt truyện.

“Tôi tin rằng quyết định của Sam sẽ khiến những mâu thuẫn xoay quanh anh tiếp tục rối rắm. Nhưng đó là điều dễ hiểu, và hợp lý với sự phát triển nội dung của các bộ phim hành động.

Lấy ví dụ, Die Hard kinh điển không phải vì nhân vật Bruce Willis thủ vai đã hạ gục những ai, mà là hành trình anh trải qua để đạt được mục đích ấy. Cảnh nhân vật chân trần bước đi trên thủy tinh vỡ đã in sâu vào tâm trí khán giả. Bạn hiểu ý tôi chứ?”, Malcolm Spellman nói.

Nhà làm phim giải thích: “Khán giả sẽ nhận ra người anh hùng tiêu diệt tội phạm trên màn ảnh về bản chất chỉ là người trần mắt thịt giống mình. Ta còn mong đợi gì hơn được dõi theo một nhân vật như thế trên màn ảnh?”.

Marvel Studios đã công bố kế hoạch thực hiện Captain America 4 không lâu sau khi tập cuối mini-series The Falcon and the Winter Soldier lên sóng Disney+. Nam diễn viên Anthony Mackie, thủ vai Captain America mới, từng chia sẻ anh được biết tin này trong một hoàn cảnh lạ lùng.

Anthony Mackie chiến thắng hai giải Siêu anh hùng ấn tượng nhất và Cặp nhân vật ăn ý tại MTV Movies & TV Awards 2021. Ảnh: Getty Images.

“Tôi hay tin Captain America 4 được thực hiện khi đang mua hàng trong hiệu tạp hóa. Người thu ngân tên Dwayne, một cậu chàng khá được, hỏi tôi ‘Này, tin đó là thật hả?’. Còn tôi thì ngơ ngác ‘Tôi nào đã biết ngô khoai gì đâu’.

Đó là điều thú vị khi bạn làm việc với Marvel. Họ gọi điện cho bạn, nói ngắn gọn ‘Đến Los Angeles đi rồi chúng tôi sẽ nói cho cậu'. Dù rất háo hức với kế hoạch của họ, tới giờ tôi vẫn chưa biết thêm điều gì”, ngôi sao vừa giành hai chiến thắng tại MTV Movies & TV Awards 2021 chia sẻ hồi tháng 4.