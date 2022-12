Hé lộ thù lao triệu đô của dàn sao 'Avatar 2'

Kate Winslet sinh năm 1975, là minh tinh điện ảnh người Anh. Cô được đánh giá có khả năng diễn xuất đa dạng, trong đó phải kể đến vai nữ chính trong bộ phim Titanic huyền thoại. Ở tuổi 22, cô trở thành nữ diễn viên trẻ nhất được 2 lần đề cử giải Oscar.Avatar: The Way of Water là dự án thứ hai mà Winslet hợp tác với James Cameron kể từ sau Titanic. Trong phim, cô hóa thân Ronal, người vợ của thủ lĩnh thủy tộc Metkayina. Theo báo cáo, minh tinh nhận được 6 triệu USD tiền cát-xê nhờ vai diễn này. Ảnh: Shutterstock / 20th Century Studios.