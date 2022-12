Hé lộ tạo hình Adam Warlock trong ‘Guardians of the Galaxy Vol. 3’

Adam Warlock do Will Poulter thủ vai hứa hẹn sẽ mang đến nhiều khó khăn cho đội vệ binh trong phần 3 của loạt phim.

Bom tấn ‘Guardians of the Galaxy Vol. 3’ tung trailer đầu tiên "Guardians of the Galaxy Vol. 3" hé lộ tạo hình nhân vật Adam Warlock. Phần 3 của loạt phim là lần cuối dàn vệ binh đời đầu xuất hiện trong Vũ trụ điện ảnh Marvel

Ngày 1/12 (giờ Mỹ) Screen Rant đưa tin, Marvel Studios chính thức phát hành đoạn giới thiệu đầu tiên của Guardians of the Galaxy Vol. 3. Đoạn trailer mang tới khán giả những góc nhìn mới trong Giai đoạn 5 thuộc Vũ trụ Điện ảnh Marvel (MCU). Bên cạnh sự trở lại của dàn vệ binh quen thuộc, tác phẩm còn giới thiệu tới người hâm mộ nhân vật được mong chờ Adam Warlock (Will Poulter).



Adam Warlock lần đầu được đạo diễn James Gunn hé lộ trong đoạn post-credit ở Guardians of the Galaxy Vol. 2 khi Ayesha (Elizabeth Debicki) đặt tên cho chiếc kén là Adam. Đoạn giới thiệu không có nhiều phân cảnh Adam Warlock hành động, anh chỉ xuất hiện vài giây để người hâm mộ thấy được tạo hình nhân vật. Theo đó, Warlock được mô tả sát với nguyên tác. Tuy nhiên, viên đá được gắn trên trán của Warlock chưa được xác nhận thông tin.

Theo nguyên tác trong truyện tranh, đó chính là Viên đá Linh hồn. Tuy nhiên, sau sự kiện Avengers: End Game (2019) cả 6 viên đá vô cực được Marvel Studios xác nhận không còn xuất hiện trong dòng thời gian chính.

Guardians of the Galaxy Vol. 3 chứng kiến màn đối đầu giữa dàn vệ binh và Adam Warlock. Ảnh: Marvel Studios.

Một số chi tiết quan trọng khác trong Guardians of the Galaxy Vol. 3 cũng được đoạn trailer hé lộ. Bên cạnh Adam Warlock, sự xuất hiện của High Evolutionary (Chukwudi Iwuji) được xác định là nhân vật phản diện chính trong phim. Guardians of the Galaxy Vol. 3 sẽ tiết lộ về nguồn gốc của “chú gấu mèo” Rocket (Bradley Cooper). Đoạn trailer cho thấy Rocket đang ôm Lyla the Otter. Nhân vật từng được nhắc đến trong phần đầu và là người yêu của Rocket trong truyện tranh.

Ngoài ra, đội vệ binh còn đón chào sự trở lại của Gamora (Zoe Saldana). Guardians of the Galaxy Vol. 3 sẽ là hành trình nữ sát thủ tìm lại chính mình bởi đây không phải vũ trụ chính của cô. Trong phim, các thành viên gồm Star-Lord, Rocket, Drax, Groot và Mantis sẽ cùng tham gia tìm kiếm Gamora và giúp cô thích nghi ở môi trường mới.

Đoạn giới thiệu gửi gắm thông điệp rằng phần 3 của loạt phim sẽ là hành trình tràn đầy cảm xúc bởi đây là lần cuối dàn vệ binh đời đầu xuất hiện trên màn ảnh. Guardians of the Galaxy Vol. 3 do đạo diễn James Gunn thực hiện với sự tham gia của Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Vin Diesel, Bradley Cooper, Karen Gillan, Will Poulter, Pom Klementieff và Chukwudi Iwuji.