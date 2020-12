Hé lộ sân khấu hoành tráng của tuần lễ thời trang Việt Nam 2020

Tổng chiều dài sàn catwalk tại Aquafina Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam 2020 lên đến 60 m, được kỳ vọng sẽ nhân đôi cảm xúc cho khán giả.

Ngày 3/12, sự kiện thời trang lớn nhất Việt Nam - Aquafina Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam 2020 - với chủ đề "The Future Is Now" chính thức khai mạc tại Nhà thi đấu Nguyễn Du, TP.HCM. Qua 10 mùa tổ chức thành công, ý tưởng thiết kế sân khấu của đêm diễn luôn là thông tin thu hút sự quan tâm từ người yêu thời trang và công chúng.

Mới đây, công ty Multimedia JSC - đơn vị sản xuất Aquafina Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam 2020 - công bố ý tưởng sân khấu. Theo tiết lộ, sân khấu lần này sẽ khiến mọi người không khỏi choáng ngợp bởi thông điệp mới lạ cùng độ hoành tráng và đẳng cấp.

Có thể thấy sự thành công của 10 mùa Aquafina Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam không chỉ nằm ở bộ sưu tập từ các nhà thiết kế mà còn đến từ ý tưởng sân khấu mang những tầng nghĩa rất riêng.

Sân khấu hoành tráng của Aquafina Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam 2020. Ảnh: Multimedia.

Những mùa đầu tiên, nguồn cảm hứng thiết kế sân khấu luôn đến từ biểu tượng đặc trưng của Việt Nam nhưng vẫn mang đậm nét nghệ thuật và tính thời trang như chiếc nón lá, lũy tre làng, hoa sen, di tích lịch sử cửa ngõ lâu đời nhất tại Hà Nội - Ô Quan Chưởng, các tòa nhà cao tầng tái hiện sự năng động của TP.HCM, cầu Long Biên chứng nhân lịch sử hay chợ Đồng Xuân.

Càng về những mùa sau, sân khấu lại được chuyển mình theo hướng "mở" hơn và chứa đựng nhiều tầng ý nghĩa. Đó là hình ảnh Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam được tái hiện trên sàn diễn Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam Xuân Hè 2018 ghi dấu cột mốc 6 mùa với nhiều điều mới mẻ, là hình ảnh sàn diễn mô phỏng thành phố hiện đại gửi gắm thông điệp

Shaping the Future - Kiến tạo tương lai" hay hình ảnh dãy núi - biểu tượng của những chông gai để tiến tới thành công trong suốt chặng hành trình thời trang.

Tiếp nối thành công của các mùa trước và bắt nhịp cùng tinh thần chủ đạo của chương trình năm nay "The Future Is Now", sân khấu sẽ được khoác lên mình diện mạo hoàn toàn mới, "lột xác" với những cách tân độc đáo và hoành tráng chưa từng có.

Đường băng sàn diễn năm nay có hình chữ U với tổng chiều dài catwalk lên đến 60 m. Ảnh: Multimedia.

Bà Trang Lê - người sáng lập, chủ tịch Aquafina Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam và cũng chính là tổng đạo diễn phát triển ý tưởng sân khấu cho các mùa Aquafina Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam - chia sẻ: "Chúng ta đã và đang trải qua giai đoạn rất khó khăn khi phải đối mặt với đại dịch Covid-19. Thế nhưng nếu nhìn theo khía cạnh khác, trong 'nguy' luôn có 'cơ' và tôi đã nhìn thấy rất nhiều cơ hội đang mở ra cho thời trang Việt Nam. Đó chính là lý do tôi quyết định chọn chủ đề cho chương trình năm nay là 'The Future Is Now' Tương lai bắt đầu từ đây.

Hình ảnh những ô cửa được thể hiện bằng màn hình led là nơi chúng tôi truyền đạt thông điệp rằng: Cơ hội phát triển của thời trang Việt Nam đang ở ngay lúc này, đã đến lúc chúng ta cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn và nắm lấy cơ hội để đạt được sự khởi sắc mạnh mẽ của thời trang Việt trong tương lai".

Bà Trang Lê nhận thấy cơ hội phát triển của thời trang Việt Nam đang ở ngay lúc này. Ảnh: Multimedia.

Mỗi cánh cửa bằng màn hình led sẽ là nơi từng nhà thiết kế thỏa sức trình chiếu ý tưởng, sáng tạo concept bộ sưu tập cũng như truyền tải những câu chuyện thời trang riêng của chính mình. Dưới bàn tay sáng tạo của bà Trang Lê và đội ngũ thiết kế, sân khấu năm nay hứa hẹn là sàn diễn đầy ánh sáng, ngập tràn màu sắc đến từ những "cánh cửa thời trang" mới, đánh dấu sự khởi sắc mạnh mẽ của thời trang Việt Nam.

Bên cạnh đó, với đường băng hình chữ U có tổng chiều dài catwalk lên đến 60 m, sân khấu Aquafina Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam 2020 được kỳ vọng sẽ nhân đôi cảm xúc cho những người thưởng lãm với nhiều yếu tố thị giác bất ngờ, mãn nhãn khi kết hợp cùng hệ thống âm thanh và ánh sáng hoành tráng.