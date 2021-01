Hé lộ những hình ảnh đầu tiên trong truyện tranh 'Lạc trôi'

0h ngày 4/1, truyện tranh Lạc trôi của Sơn Tùng M-TP sẽ được mở bán trên POPS. Tuy nhiên, một số hình ảnh của truyện đã được nhá hàng khiến người hâm mộ nóng lòng đón chờ.

Mới đây, trang fanpage chính thức của bộ truyện tranh Lạc trôi đăng tải một hình ảnh của vị Vương tử tóc trắng, nhân vật chính của truyện. Theo đó, có thể phỏng đoán nhân vật chính của truyện - Cửu hoàng tử - có cuộc sống khá thị phi, không giàu có và thậm chí có thể bị ghẻ lạnh giữa Hoàng triều.

Hình ảnh tiết lộ từ bộ truyện thu hút nhiều sự quan tâm.

Trước đó vào ngày 29/12, ứng dụng POPS và M-TP Entertainment đã chính thức ra mắt truyện tranh Lạc trôi, viết tiếp câu chuyện của vị Vương tử trong MV cùng tên của Sơn Tùng M-TP. Để thưởng thức bộ truyện, fan có thể lựa chọn một trong ba gói đọc Star, Stellar, Sun hoặc gói sản phẩm đặc biệt Sky, tương ứng với nhiều mức giá, thấp nhất từ 144.000 đồng đến 20 triệu đồng.

Các vật phẩm trong những gói bán này đã nhận được nhiều sự chú ý của công chúng. ] Nếu không nhanh tay thì người hâm mộ Sơn Tùng M-TP sẽ khó lòng nhận được ưu đãi. Gói Star, Stellar, Sun sẽ được mua bằng cách quy đổi POPS Star, riêng gói Sky có giá trị cao sẽ thực hiện mua thông qua hệ thống Ticketbox. 0h ngày 4/1/2021, POPS sẽ mở bán các gói này. Độc giả tham khảo cách thức đặt hàng tại đây.

Sky là gói có số lượng vật phẩm nhiều nhất, có giá 20 triệu đồng và chỉ dành cho 30 độc giả nhanh nhất. Đây chính là gói duy nhất giúp fan sở hữu chiếc áo y hệt phiên bản Sơn Tùng M-TP đã mặc trong MV Lạc trôi. Đồng thời, người mua nắm chắc trong tay một vé gặp Sơn Tùng M-TP tại fansign Lạc trôi và 2 quyển truyện giấy phiên bản đặc biệt (tương đương 20 chương truyện) có thư kèm chữ ký sống của Sơn Tùng M-TP.

Gói Sky và Sun chỉ mở bán từ 4/1 tới 31/1, giới hạn 30 gói. Ảnh chụp màn hình.

Cơ hội sở hữu thư có chữ ký sống trên quyển truyện giấy và vé fansign của Sơn Tùng M-TP chỉ nằm trong 2 gói Sky và Sun. Nếu với gói Sky là chắc chắn sẽ có thì ở gói Sun, người mua cần thêm một chút may mắn. Với giá 1,99 triệu đồng và cũng chỉ được bán trong một tháng, gói Sun đang thu hút nhiều sự chú ý.

Người mua sẽ sở hữu một thẻ cào may mắn với cơ hội trở thành một trong 230 người sở hữu tấm vé tham dự fansign Lạc trôi của Sơn Tùng M-TP tại TP.HCM hoặc Hà Nội. Ngoài ra, người mua gói Sun cũng sở hữu 2 quyển truyện giấy phiên bản đặc biệt (tương đương 20 chương truyện) có thư kèm chữ ký của nghệ sĩ Sơn Tùng M-TP in trong sách. 100 bạn may mắn nhất sẽ nhận được bản thư có chữ ký sống của Sơn Tùng M-TP ngay trên quyển truyện giấy.

Điểm chung của gói Sky và Sun là độc giả sẽ sở hữu 20 chương truyện Lạc trôi phiên bản webtoon, một poster định dạng kỹ thuật số, một poster lụa Lạc trôi, một lót chuột cao cấp khổ lớn, một standee Lạc trôi, một móc chìa khóa phong cách chibi, một pin kim loại tráng men phong cách chibi, một sổ tay Lạc trôi, một hộp đựng goods cao cấp, một bookmark xinh xắn.

Chủ nhân của gói Sky sẽ nắm trong tay một vé gặp Sơn Tùng M-TP tại TP.HCM hoặc Hà Nội.

Star và Stellar là 2 gói cơ bản nhất với giá phải chăng.Với giá 144.000 đồng, gói Star mang đến cho độc giả 20 chương truyện Lạc trôi phiên bản webtoon và một poster định dạng kỹ thuật lung linh. Gói Stellar với giá 599.000 đồng gồm tất cả quyền lợi của gói star, cộng thêm 2 quyển truyện giấy phiên bản đặc biệt (tương đương 20 chương truyện) có thư kèm chữ ký Sơn Tùng M-TP in trong sách và một bookmark.

Gói Stellar chỉ mở bán trong 2 tháng từ 4/1 tới 28/2. Ảnh chụp màn hình.

Định dạng webtoon của bộ truyện dự kiến được phát hành độc quyền trên ứng dụng giải trí POPS vào ngày 4/1 với tần suất dự kiến 1 chương/tuần. Cả bản webtoon và truyện tranh giấy sẽ bắt đầu được mở bán vào 0h ngày 4/1. Bản truyện tranh giấy dự kiến được xuất bản vào tháng 6. Phiên bản Moving toon dự kiến sẽ sớm ra mắt vào tháng 3.