Hé lộ hợp đồng béo bở của Messi với Saudi Arabia

Khi Mặt Trời lặn trên một vùng biển dường như vô tận, Messi ngồi xuống một chiếc thuyền và tạo dáng chụp ảnh. New York Times nhận định bức ảnh đó đã thông báo bắt đầu quan hệ đối tác công khai của anh với Saudi Arabia.

Bức ảnh được chia sẻ trên trên tài khoản Instagram với hơn 400 triệu người theo dõi của Messi vào ngày 9/5/2022, kèm theo chú thích bằng hai ngôn ngữ với nội dung “Khám phá Biển Đỏ #Ghé thăm Saudi”.

Vài giờ sau, Messi được bộ trưởng Du lịch Saudi Arabia chào đón khi đến vương quốc. Chia sẻ trên Twitter, vị bộ trưởng khẳng định mặc dù đây là lần đầu Messi đến thăm đất nước, “đó sẽ không phải là lần cuối cùng”.

Messi, một trong những cầu thủ vĩ đại nhất bóng đá thế giới, đang hưởng lợi từ mối quan hệ đối tác mới này. Bức ảnh chụp ở Biển Đỏ có thể giúp anh bỏ túi khoảng 2 triệu USD . Đó là bước đi đầu tiên trong việc thực hiện hợp đồng béo bở mà anh ký với Saudi Arabia.

Tờ New York Times đã xem xét một phiên bản hợp đồng chưa từng được tiết lộ trước đây của Messi với cơ quan du lịch Saudi Arabia, trong đó có đề cập nhiều thông tin về vai trò của anh.

Hợp đồng cho thấy Messi có thể nhận được tới 22,5 triệu euro (khoảng 25 triệu USD ) trong vòng 3 năm để xuất hiện tại một số sự kiện quảng bá, đăng tải một số bài viết trên mạng xã hội và cùng gia đình tận hưởng những chuyến nghỉ dưỡng tại vương quốc,...

Messi được cho sẽ chia sẻ hình ảnh về những chuyến đi đó - với những hashtag được Saudi Arabia phê duyệt - trên trang mạng xã hội với lượng theo dõi khổng lồ của mình.

Theo thỏa thuận, Messi đã trở thành đại sứ du lịch của Saudi Arabia, khi nước này cố gắng quảng bá đất nước là điểm đến thể thao thực sự. Đây là một phần trong kế hoạch lớn hơn của chính phủ Saudi Arabia để thực hiện Tầm nhìn 2030.

Tuy nhiên, bản hợp đồng cũng có một điều kiện quan trọng đối với các quan chức Saudi Arabia: Messi không được đưa ra bất kỳ phát ngôn nào có thể “làm hoen ố” hình ảnh đất nước này.

Những chi tiết về thỏa thuận với Messi đã góp phần phản ánh nỗ lực của Saudi Arabia về việc sử dụng sự giàu có để chiêu mộ các vận động viên trong nỗ lực đánh bóng hình ảnh toàn cầu.

Giới phê bình nhận định chiến lược này là sportwashing, sử dụng thể thao và các vận động viên thể thao để tẩy rửa danh tiếng.

Trong vài năm qua, Saudi Arabia đã chi hàng tỷ USD để tăng cường tầm ảnh hưởng trong lĩnh vực thể thao chuyên nghiệp, trong đó có việc mua một đội bóng ở giải Ngoại hạng Anh. Gần đây nhất, họ cũng mạnh tay đầu tư vào golf.

Bên cạnh đó, vương quốc đã chi thêm hàng trăm triệu USD để thu hút Cristiano Ronaldo, Karim Benzema và hàng chục ngôi sao bóng đá khác đến chơi ở giải quốc nội.

Messi gần đây đã từ chối một lời đề nghị tương tự, thay vào đó chọn gia nhập Inter Miami thuộc giải bóng đá nhà nghề Mỹ. Tuy nhiên, New York Times nhận định cho đến nay, không có dấu hiệu nào cho thấy quyết định đó đã ảnh hưởng đến mối quan hệ của anh với Saudi Arabia.

Vào tháng 2/2021, chỉ vài tuần sau khi ký hợp đồng với Saudi Arabia, Messi đã viết một lá thư cho bộ trưởng du lịch nước này, xin lỗi vì không thể thực hiện chuyến thăm theo lịch trình.

Trong bức thư, Messi đã gọi Bộ trưởng Du lịch Ahmed al-Khateeb là “Your Excellency” (Tạm dịch: Thưa ngài) và bằng văn xuôi hoa mỹ khác thường. Messi đã bày tỏ “sự tiếc nuối sâu sắc nhất” vì sự vắng mặt của mình trong thư.

Khi đó Messi đang chơi cho Barcelona. Anh viết rằng với tư cách là “một vận động viên”, anh có những nghĩa vụ không thể bỏ qua: Trận đấu với Real Betis tại giải VĐQG, sau đó là trận đấu ở cúp Tây Ban Nha.

Sau đó, Messi đã đến thăm Saudi Arabia. Chuyến đi gần nhất của M10 đến vương quốc diễn ra vào tháng trước, một năm sau bài viết đầu tiên quảng bá về du lịch Saudi Arabia trên Instagram.

Khi đó, Messi đã rời Barcelona và đang chơi cho đội bóng nước Pháp Paris Saint Germain. Khi Messi trở về sau chuyến đi, PSG đã đình chỉ anh vì hành vi mà họ cho là vắng tập mà chưa được phép. Messi đã xin lỗi đội bóng và người hâm mộ, giải thích rằng anh không thể hủy bỏ chuyến đi đó.

Cho đến nay, các chi tiết về hợp đồng của Messi với cơ quan quản lý du lịch vẫn là một bí mật được giữ kín. Không rõ liệu hợp đồng được New York Times xem xét có phải là phiên bản hiện tại của thỏa thuận hay không. Tài liệu đề ngày 1/1/2021 được ký bởi Messi và anh trai Rodrigo, nhưng không có chữ ký của các quan chức Saudi Arabia.

Các điều khoản được nêu trong tài liệu này phù hợp với cách Messi đã sử dụng các tài khoản mạng xã hội của mình để quảng bá vương quốc, cũng như các chuyến đi của anh tới đất nước.

Hợp đồng quy định cụ thể về các nghĩa vụ của Messi và số tiền anh nhận được. Chẳng hạn, anh sẽ bỏ túi khoảng 2 triệu USD cho tối thiểu một kỳ nghỉ cùng gia đình hàng năm kéo dài 5 ngày hoặc hai kỳ nghỉ hàng năm, mỗi kỳ nghỉ kéo dài 3 ngày. Chính phủ Saudi Arabia sẽ chi trả chi phí đi lại và chỗ ở 5 sao cho Messi cùng tối đa 20 thành viên gia đình, bạn bè.

Bên cạnh đó, cầu thủ này sẽ nhận được thêm 2 triệu USD để quảng bá Saudi Arabia trên các tài khoản mạng xã hội 10 lần/năm, tách biệt với việc quảng bá các kỳ nghỉ ở đất nước này.

Anh cũng nhận thêm khoảng 2 triệu USD khi tham gia vào một chiến dịch quảng bá du lịch hàng năm. Ngoài ra, anh cũng sẽ được trả 2 triệu USD nữa cho công việc từ thiện và những lần xuất hiện tại các sự kiện.

Rayco García Cabrera, một cựu cầu thủ đã làm trung gian cho cuộc họp giữa quản lý của Messi và giới chức Saudi Arabia, cho biết thỏa thuận này có giá trị nhỏ so với mức lương khổng lồ mà đất nước này đang trả cho những ngôi sao như Ronaldo và Benzema.

Tuy nhiên, García cho biết Messi đồng ý làm đại sứ du lịch vì “anh ấy tin tưởng vào Saudi Arabia và tầm nhìn của đất nước”.

Dựa trên các bài đăng trên mạng xã hội và những chuyến du lịch của Messi, anh dường như đã hoàn thành nhiều điều khoản trong hợp đồng. Tài khoản Instagram với 470 triệu người theo dõi của anh thường xuyên đăng tải nội dung và hình ảnh từ Saudi Arabia.

Ở một trong những bài đăng gần đây, Messi đã đăng tải hình ảnh về những rừng chà là và các điểm tham quan tự nhiên khác của đất nước. “Ai nghĩ rằng Saudi Arabia có nhiều màu xanh như vậy?”, Messi chia sẻ trong chú thích bài viết.

