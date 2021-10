Hé lộ dàn xe trong phần mới của phim 'Transformers'

Hàng loạt mẫu xe đã xuất hiện tại phim trường Peru của bom tấn "Transformers: Rise of the Beasts".

Phần thứ 7 của loạt phim bom tấn Transformers đã bấm máy từ nhiều tháng trước. Hình ảnh hậu trường cho thấy nhiều nhân vật mới cùng các mẫu xe lạ mắt.

Tuyến nhân vật chính vẫn có mặt đầy đủ như Optimus Prime hay Bumblebee, được ngụy trang dưới hình dạng mẫu xe đầu kéo Peterbilt 379 và Chevrolet Camaro thế hệ thứ 2 mang phong cách off-road.

Theo chia sẻ từ đạo diễn Steven Caple Jr., binh đoàn Autobot còn có sự xuất hiện của Mirage dưới hình dạng một chiếc Porsche 964 RS 3.8. Trong khi đó, Wheeljack và Arcee sở hữu ngoại hình của một chiếc Volkswagen Transporter T1 và Ducati 916.

Phe Decepticon cũng không kém cạnh khi có sự tham gia của Scourge và Nightbird với hình dáng của mẫu đầu kéo Mack và Nissan Skyline R33 GT-R. Lực lượng phản diện còn có sự góp mặt của chiếc GMC Topkick.

Transformers: Rise of the Beasts là phần live-action thứ 7 của loạt phim điện ảnh ăn khách Transformers kể về các người máy biến hình tại Trái Đất.

Sau 5 năm phần do đạo diễn Michael Bay nắm vai trò chỉ đạo, vụ trũ điện ảnh này được tái khởi động (reboot) với tập phim Bumblebee ra mắt vào năm 2018. Lấy bối cảnh năm 1994, Transformers: Rise of the Beasts dự kiến chính thức ra rạp trong tháng 6/2022.