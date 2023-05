The Sea Class được định vị trở thành tổ hợp nghỉ dưỡng “all in one” 24/7 đầu tiên tại Hồ Tràm với chuẩn trải nghiệm nghỉ dưỡng 8N Plus mới.

Theo đó, một kỳ nghỉ dưỡng trọn vẹn tại The Sea Class được tạo nên bởi 4 giá trị độc bản đầu tiên: Nature, Nirvana, Novelty và Nightlife. Tận hưởng kỳ nghỉ “all in one” Mở đầu hệ giá trị 8N Plus độc bản của The Sea Class là Nature - trải nghiệm độc bản về thiên nhiên với rừng nguyên sinh, bãi cát vàng mềm mịn và sóng biển xanh, kiến tạo thiên đường nghỉ dưỡng hàng đầu cung đường biển Hồ Tràm - Bình Châu. Từ chất liệu được mẹ thiên nhiên ban tặng, chủ đầu tư kiến tạo nên giá trị độc bản thứ 2 - Nirvana - hành trình hồi phục, tái tạo sức khoẻ gồm hệ thống khoáng nóng Mineral Pool & Mud Barth rộng 8.000 m2, hệ thống JjimJilBang trứ danh Hàn Quốc, phòng yoga và thiền… Tất cả hệ tiện ích chăm sóc sức khỏe được thiết kế hòa vào thiên nhiên hùng vĩ, tái tạo toàn diện từ thân - tâm - trí, cho du khách một kỳ nghỉ dưỡng hoàn hảo. 8N Plus - hệ giá trị độc bản dành riêng cho chủ nhân The Sea Class - Charm Resort Hồ Tràm. Đến The Sea Class, du khách không chỉ được nghỉ ngơi và tái tạo, mà nơi đây còn là thiên đường giải trí sôi động với giá trị độc bản thứ 3 - Novelty. Với đường trượt nước quy mô lớn, hồ bơi nước mặn, hồ bơi nước ngọt, Infinity Pool hay những trò chơi vận động mạnh như Jetski, thuyền chuối, cano, chèo thuyền kayak, The Sea Class sẽ đáp ứng mọi nhu cầu giải trí, thể thao của du khách ở nhiều độ tuổi khác nhau. The Sea Class là dự án tiên phong phát triển chuỗi tiện ích đêm phục vụ du khách tại Hồ Tràm. Tiếp nối hành trình trải nghiệm tuyệt vời của du khách, The Sea Class kiến tạo nên giá trị độc bản thứ 4 - Nightlife - một thành phố ánh sáng tại Hồ Tràm. Quảng trường biển, sân khấu nhạc nước, các chương trình theo chủ đề kết hợp trình diễn ánh sáng rực rỡ, đưa du khách hoà mình vào thành phố không ngủ bên bờ biển. Tinh hoa quốc tế trong từng điểm chạm Hệ giá trị độc bản của The Sea Class không chỉ dừng lại ở hệ tiện ích “all in one” 24/7, mà còn là sự kết hợp mang tầm quốc tế khi chủ đầu tư bắt tay với những thương hiệu hàng đầu thế giới. Noble - dịch vụ mua sắm đẳng cấp là giá trị độc bản thứ 5. Với trung tâm thương mại rộng 25.000 m2, quy tụ những thương hiệu thời trang xa xỉ hàng đầu thế giới, thiên đường mua sắm đa dạng hoạt động 24/7, du khách có thể tận hưởng dịch vụ cao cấp này bất cứ lúc nào tại The Sea Class. The Sea Class được quản lý, vận hành bởi những thương hiệu uy tín hàng đầu quốc tế. Bên cạnh đó, hệ giá trị độc bản tại The Sea Class còn được ghi dấu trong dịch vụ quản lý, vận hành bằng giá trị độc bản thứ 6 - Nimble - trải nghiệm hoàn mỹ trong chất lượng dịch vụ. Trong tháng 3, Charm Group đã ký kết hợp tác cùng Tokyu PM - thương hiệu quản lý dự án BĐS từ Nhật Bản với hơn 50 năm kinh nghiệm để quản lý toà tháp Sophia đang được giới thiệu ra thị trường. Với sự kết hợp giữa tiện ích đẳng cấp, tiêu chuẩn vận hành quốc tế, The Sea Class mở ra không gian giao lưu kết nối giới tinh hoa. Đây là giá trị độc bản số 7 - Networking. Dự án mang đến không gian tổ chức chương trình hội thảo MICE tầm thế giới. Không gian giao lưu văn hoá, kết nối cộng đồng đồng tinh hoa tại The Sea Class - Charm Resort Hồ Tràm. Ngoài ra, từ ngày 20/5, Nghị định số 10 quy định về chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng có sử dụng vào mục đích lưu trú du lịch theo quy định của pháp luật về du lịch trên đất thương mại, dịch vụ chính thức có hiệu lực. Đây là chìa khóa mở ra giá trị độc bản số 8 - Notarized - tạo sự an tâm cho nhà đầu tư với hành lang pháp lý vững chắc. Theo đó, các công trình xây dựng có sử dụng vào mục đích lưu trú du lịch trên đất thương mại, dịch vụ nếu đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật sẽ được chứng nhận quyền sở hữu. Nghị định này góp phần tháo gỡ vướng mắc pháp lý, tạo môi trường đầu tư thông thoáng cho các dự án BĐS nghỉ dưỡng trên cả nước. Sở hữu hệ giá trị độc bản 8N Plus tích hợp đầy đủ các yếu tố tiện ích hoàn hảo, hợp tác cùng thương hiệu quốc tế và cơ sở pháp lý vững vàng, The Sea Class - Charm Resort Hồ Tràm thổi làn gió mới vào thị trường BĐS nghỉ dưỡng tại Hồ Tràm. The Sea Class trở thành một trong những thiên đường nghỉ dưỡng 24/7, trung tâm thể thao biển đầu tiên tại đây, góp phần làm mới, nâng tầm chất lượng dịch vụ của “thủ phủ du lịch” phía nam trong mắt du khách.