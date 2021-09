HĐND Hà Nội tập trung thảo luận về xây dựng đường vành đai 4

Bí thư Hà Nội đề nghị HĐND TP tập trung thảo luận để cân đối, bố trí vốn thực hiện các dự án thành phần trong xây dựng vành đai 4 - Vùng thủ đô giai đoạn từ nay đến 2030.

Mở đầu bài phát biểu tại phiên khai mạc kỳ họp HĐND Hà Nội sáng 22/9, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh đây là kỳ họp có ý nghĩa đặc biệt, được tổ chức sau khi TP đã cơ bản kiểm soát tình hình dịch bệnh. Tại kỳ họp này, các đại biểu sẽ thảo luận cho ý kiến và quyết nghị nhiều nội dung quan trọng cho giai đoạn phát triển sắp tới của TP.

Bí thư Dũng cho biết năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ 17. Ngay từ đầu năm, cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân đã phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.

Dự đoán còn nhiều khó khăn trước mắt

Thành ủy đã chỉ đạo xây dựng, ban hành và triển khai thực hiện chương trình hành động, trong đó xác định, lựa chọn những nhiệm vụ cốt lõi, cấp thiết có điểm nhấn để ưu tiên triển khai. Ông Dũng cho rằng đây là nền tảng đưa thủ đô và đất nước tiếp tục phát triển trong giai đoạn hiện nay và các giai đoạn tiếp theo.

Thông tin về kết quả đạt được từ đầu năm, Ông Dũng cho hay TP đã tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; duy trì được chuỗi liên kết sản xuất trong bối cảnh dịch bệnh, tổng sản phẩm (GRDP) quý II tăng 6,61%, tăng trưởng chung 6 tháng đạt 5,91%, cao hơn mức chung của cả nước (5,64%).

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng yêu cầu đại biểu thảo luận, đề xuất giải pháp đột phá, khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế của thủ đô. Ảnh: Đ.X.

Tám tháng đầu năm 2021, Hà Nội thu ngân sách đạt 69,8 % dự toán Trung ương giao, tăng 10,3% so với cùng kỳ năm trước, sản xuất công nghiệp tăng 6,3% so với cùng kỳ năm trước, chỉ số giá tiêu dùng tháng 8 tăng 0,77% so với tháng 7...; quốc phòng - an ninh được giữ vững; công tác xây dựng Đảng, chính quyền được đảm bảo.

"An sinh xã hội, các chính sách được thực hiện kịp thời, đầy đủ, đúng đối tượng, nhất là đối với các trường hợp khó khăn do dịch Covid-19 với tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau", Bí thư Đinh Tiến Dũng nói.

Trong công tác phòng chống dịch bệnh, TP luôn quyết liệt nhưng không cầu toàn, vừa làm vừa điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tiễn. Không bị động, bất ngờ là tiêu chí xuyên suốt được TP đặt ra, từ cách ly, trang thiết bị, vật tư y tế, nguồn nhân lực, cơ sở thu dung, điều trị F0, kiên định quan điểm không để F1 và F0 tại nhà…

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Bí thư thẳng thắn cho rằng TP còn nhiều hạn chế, tồn tại. Việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế xã hội, thu chi ngân sách, sản xuất kinh doanh và doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn; đời sống, việc làm của nhân dân bị ảnh hưởng do dịch bệnh.

"Tình hình trên đòi hỏi các cấp, các ngành phải có quyết tâm chính trị, giải pháp cao hơn nữa, chủ động nắm bắt và tận dụng tốt những thời cơ, khắc phục khó khăn để phòng chống dịch hiệu quả và thúc đẩy kinh tế - xã hội thủ đô tiếp tục phát triển", Bí thư Dũng giao nhiệm vụ.

Hai nội dung quan trọng HĐND TP cần tập trung thảo luận

Theo Bí thư Hà Nội, Đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ và Chủ trương xây dựng vành đai 4 - Vùng thủ đô là 2 nội dung lớn, là cơ sở, tiền đề quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội của thủ đô, tuy nhiên còn gặp nhiều khó khăn vướng mắc.

Về xây dựng tuyến đường vành đai 4, ông Dũng nhấn mạnh đây là nhiệm vụ trọng tâm cần ưu tiên trong Chương trình hành động của Đảng bộ thành phố. Tuyến đường góp phần giảm ùn tắc giao thông, mở rộng không gian phát triển, giãn mật độ dân cư tại nội đô.

Đây là cơ sở phát triển kinh tế đô thị và nông thôn, từng bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tăng cường khả năng kết nối, tạo động lực, tác động lan tỏa liên vùng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội các tỉnh, thành phố trong Vùng thủ đô, Vùng Đồng bằng sông Hồng và Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.

Các đại biểu tập trung thảo luận về chủ trương đầu tư, phương án đầu tư, về các cơ chế đặc thù trong việc huy động nguồn lực, quản lý, khai thác dự án cũng như quỹ đất 2 bên đường. "Thảo luận về việc cân đối, bố trí đủ nguồn vốn của TP đáp ứng nhu cầu, tiến độ thực hiện các dự án thành phần trong các kỳ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và giai đoạn 2026-2030", ông Dũng nói.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu định hướng tại phiên khai mạc HĐND Hà Nội sáng 22/9. Ảnh: Đ.X.

Về cải tạo chung cư cũ, Bí thư đề nghị đại biểu tập trung thảo luận về định hướng, giải pháp đảm bảo tính khả thi của đề án, đề xuất giải pháp tháo gỡ vướng mắc về quy hoạch; giải phóng mặt bằng và bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho người dân ở những chung cư xuống cấp.

Trong điều kiện nền kinh tế đang chịu sự tác động của đại dịch Covid-19, khả năng thu ngân sách dự báo sẽ tiếp tục gặp khó khăn, do đó, ông Dũng đề nghị các đại biểu cho ý kiến về khả năng cân đối nguồn vốn; lưu ý đến tốc độ tăng thu nội địa, tỷ lệ điều tiết ngân sách, các danh mục dự án, kế hoạch phân bổ vốn...

Người đứng đầu Đảng bộ Hà Nội đề nghị HĐND TP phát huy cao độ tinh thần dân chủ, khách quan, trí tuệ, trách nhiệm trước cử tri để thảo luận kỹ lưỡng từ đó chỉ ra các tồn tại, nguyên nhân và các bài học kinh nghiệm thực tiễn cho thời gian tới.

Đối với các Nghị quyết quan trọng, ông đề nghị HĐND TP cần nghiên cứu sâu, có giải pháp đột phá, tầm nhìn xa hơn, khả thi để triển khai nhanh, khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế của thủ đô, nhất là nguồn lực về con người, khoa học và công nghệ, giải phóng các nút thắt về hạ tầng, thể chế.

"Vì vậy, khi thảo luận cho ý kiến, đề nghị các đồng chí phải nhìn nhận trên 3 phương diện, toàn diện, đồng bộ và có tính khả thi", lãnh đạo Thành ủy quán triệt.