HĐND Hà Nội chất vấn về biện pháp thích ứng an toàn với dịch bệnh

Công tác chống dịch, chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội và biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt với dịch bệnh trong giai đoạn tới sẽ là những nội dung chủ yếu tại phiên chất vấn.

Sáng 9/12, HĐND Hà Nội bước sang ngày làm việc thứ 3. Các đại biểu dành cả ngày để chất vấn và trả lời chất vấn về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong năm qua, định hướng của thành phố trong giai đoạn tới.

Chủ tịch UBND Hà Nội Chu Ngọc Anh sẽ đăng đàn trả lời các vấn đề được cử tri và đại biểu quan tâm. Ông Ngọc Anh cũng tập trung làm rõ các nhóm giải pháp để Hà Nội lấy lại đà tăng trưởng, phục hồi kinh tế - xã hội để đạt mục tiêu tăng trưởng ít nhất 7% trong năm 2022.

Theo dự kiến chương trình, sáng 9/12, sau khi Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu khai mạc, từ 8h10 đến đến 10h30 phút, các đại biểu chất vấn nhóm vấn đề thứ nhất: Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; việc triển khai các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-9 trên địa bàn thành phố .

Từ 10h35, đại biểu chất vấn nhóm vấn đề thứ 2: Việc thúc đẩy thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố.

Cuối phiên chất vấn, Chủ tịch UBND Hà Nội sẽ báo cáo, giải trình và trả lời chất vấn các vấn đề đại biểu HĐND quan tâm.

Trước đó, HĐND Hà Nội đã biểu quyết thông qua Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, thu chi ngân sách, công tác phòng chống Covid-19 năm 2022. Mục tiêu tổng quát của TP trong năm 2022 là thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch; thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống người dân.

Nghị quyết của HĐND TP thông qua 22 chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, trong đó GRDP tăng từ 7 đến 7,5% (GRDP bình quân đầu người 139-141 triệu đồng); tốc độ tăng vốn đầu tư phát triển xã hội 10%; tốc độ tăng tổng kim ngạch xuất khẩu 5%; chỉ số giá tiêu dùng dưới 4%.

TP cũng phấn đấu giảm số hộ nghèo theo chuẩn mới xuống 20%; tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị dưới 4%; tỷ lệ lao động (đang làm việc) qua đào tạo 72,2%; tỷ lệ hộ dân được cung cấp nước sạch ở đô thị đạt 100%; khu vực nông thôn đạt 85%; tỷ lệ rác thải sinh hoạt được thu gom và vận chuyển trong ngày đạt 100%...