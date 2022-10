HDBank tung ưu đãi lớn cho doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ

Theo thống kê của Cục Phát triển Doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Ðầu tư, trong hơn 850.000 doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam, có hơn 24% là doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, cao nhất khu vực Đông Nam Á.

Sự phát triển của khu vực kinh tế tư nhân đã góp phần trao quyền cho phụ nữ qua cơ hội việc làm và phát triển nghề nghiệp. Xu thế lãnh đạo là phụ nữ trong kinh tế tư nhân ngày càng phổ biến. Các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) do phụ nữ làm chủ có vai trò quan trọng trong việc giải quyết việc làm, tạo thu nhập, nâng cao vị thế của người phụ nữ và thực hiện bình đẳng giới.

Trong bối cảnh “thương trường là chiến trường”, đối thủ cạnh tranh ngày càng nhiều và lớn mạnh đòi hỏi các nữ doanh nhân thích nghi và bắt nhịp với sự sáng tạo, đổi mới không ngừng. Trong đó, ưu thế giới tính giúp họ tăng khả năng cạnh tranh, điều hành, quản trị.

Với trái tim người mẹ, người vợ, họ hiểu con và gia đình mình cần gì. Do đó, các hoạt động kinh doanh của họ thường đậm tính nhân văn và hướng đến sự bền vững. Giới tính nữ cũng là ưu thế giúp họ quản lý tài chính chặt chẽ, an toàn hơn.

Khác nam giới, các nữ doanh nhân ghi dấu ấn bởi sự quyết liệt và trái tim đam mê.

Cũng theo thống kê của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), 85% phụ nữ được phỏng vấn có tài khoản ngân hàng cá nhân hoặc doanh nghiệp. Các ngân hàng thương mại là nguồn vốn đáng tin cậy của nữ doanh nhân. Khi cần vốn, đại đa số doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ (80%) tìm cách vay ngân hàng.

Tuy nhiên theo Công ty Tài chính (IFC), phần lớn ngân hàng chưa xem xét áp dụng chiến lược riêng cho phân khúc SME do phụ nữ làm chủ. Khảo sát của IFC cho thấy phần lớn ngân hàng nghĩ rằng không cần một phương pháp tiếp cận doanh nhân nữ, hoặc do phân khúc này ít lợi nhuận.

Là ngân hàng tiên phong dịch vụ khách hàng chuyên biệt, gắn với tầm nhìn và sự thúc đẩy của nhiều cổ đông là doanh nhân nữ, HDBank thấu hiểu mong muốn tiếp cận nguồn vốn tin cậy của nữ doanh nhân. Ngân hàng đã cải thiện các chương trình cho vay và thúc đẩy cơ chế hướng đến doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, giúp họ giải quyết khó khăn nội tại.

Năm nay, HDBank triển khai chương trình dành 1.250 tỷ đồng tài trợ cho nữ doanh nhân trên cả nước. Theo đó, từ tháng 10, các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ được vay tín dụng với mức lãi suất ưu đãi từ 9%/năm. Thời hạn cho vay đến 5 năm.

Với gói tín dụng ưu đãi này, HDBank mong muốn góp phần giúp các nữ doanh nhân xóa đi các rào cản về định kiến giới hay nghi ngại khả năng chèo lái doanh nghiệp thành công. Qua đó, ngân hàng tiếp sức để doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ tăng nguồn lực vốn trong giai đoạn cạnh tranh mới.

Với sự hỗ trợ tích cực từ ngân hàng, doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ sẽ thuận lợi trong vay vốn ngân hàng, hạn chế những “tổn thương” từ biến động khách quan, giúp họ kinh doanh thành công từ triết lý nhân văn và giàu tình yêu thương của một người mẹ.

Chương trình “Ưu đãi lớn dành cho doanh nghiệp do phụ nữ sở hữu” do HDBank triển khai từ tháng 10 hướng đến các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ trên cả nước. Đây là gói ưu đãi với nguồn vốn lớn ( 1.250 tỷ đồng ), tiếp nối các chương trình ưu đãi hấp dẫn khác mà HDBank đã triển khai trước đó dành cho các nữ doanh nhân, SME. Ngoài ra, ngân hàng đồng hành, tư vấn các giải pháp tài chính và quản lý rủi ro phù hợp từng giai đoạn phát triển của doanh nghiệp.

Điều kiện đạt “Doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ” là doanh nghiệp do phụ nữ sở hữu ít nhất 51% vốn điều lệ hoặc đồng thời thỏa mãn các tiêu chí: Phụ nữ sở hữu ít nhất 20% vốn điều lệ, giữ vai trò điều hành hoặc quản lý cấp cao và ít nhất 30% thành viên hội đồng quản trị là nữ (nếu doanh nghiệp có hội đồng quản trị).

Chia sẻ cùng các nữ doanh nhân, HDBank cung cấp gói tài khoản tối đa lợi ích HDBank BeMax miễn 100% phí chuyển tiền, phí chi lương và bộ công cụ tài chính số eCMB tại https://ecmb.hdbank.com.vn/. Doanh nghiệp đăng ký mở tài khoản mới tại ngân hàng được tặng gói ưu đãi phí đến 10 triệu đồng.