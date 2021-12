HDBank tung ưu đãi gửi tiết kiệm trúng tiền tỷ dịp xuân Nhâm Dần

HDBank đạt giải 'Ngân hàng số tốt nhất Việt Nam 2021'

Trải qua 3 vòng đánh giá khắt khe, HDBank nhận giải “Ngân hàng số tốt nhất Việt Nam 2021” (Best Digital Bank in Vietnam 2021) do Tạp chí Asiamoney bình chọn.