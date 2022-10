HDBank hoàn thành 106% kế hoạch quý III, lợi nhuận tăng 31,7%

Với tổng thu nhập hoạt động hợp nhất vượt 16.000 tỷ đồng sau 9 tháng, HDBank thu về khoản lợi nhuận trước thuế hơn 8.000 tỷ đồng, tăng 31,7% so với cùng kỳ năm 2021.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III, Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM - HDBank (HDB) - có quý III hoạt động hiệu quả, toàn bộ chỉ tiêu kinh doanh tăng trưởng cao. Hoạt động bán lẻ, SME, tài chính tiêu dùng tăng tốc mạnh mẽ.

Trong đó, lợi nhuận trước thuế của 9 tháng đầu năm đạt 8.016 tỷ đồng , tăng 31,7% so với cùng kỳ và hoàn thành 82% kế hoạch năm. An toàn vốn đạt 15,3%, thuộc những ngân hàng cao nhất và cao gần gấp hai lần so với yêu cầu tối thiểu 8%.

Tính đến hết 30/9, tổng nguồn vốn của HDBank đạt trên 353.000 tỷ đồng . Trong đó tiền gửi từ khách hàng tăng 13,4% so với thời điểm cuối năm 2021 và đạt gấp 3 lần tốc độ tăng trưởng tiền gửi toàn ngành. Ngoài ra, dư nợ tín dụng đạt xấp xỉ 252.000 tỷ đồng , tăng 18,1%. Nợ xấu riêng lẻ chỉ ở mức 1,1%.

Các danh mục tín dụng ưu tiên hầu hết lĩnh vực đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế như nông nghiệp nông thôn, sản xuất chế biến, tài trợ chuỗi cung ứng, hộ gia đình tiểu thương, năng lượng tái tạo.

Bên cạnh đó, mảng bán lẻ và tài chính tiêu dùng cũng chỉ ra sức bật mạnh mẽ hậu đại dịch khi sau 9 tháng, số lượng khách hàng tăng hơn 1,5 triệu, đạt 14 triệu khách hàng. Tiền gửi khách hàng cá nhân vượt 123.000 tỷ đồng , tăng 27,2% so với cuối năm 2021.

Dư nợ khách hàng cá nhân cũng tăng 27% so với đầu năm và tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất trong danh mục, khẳng định vị thế của HDBank trong top ngân hàng bán lẻ dẫn đầu. Tăng trưởng cho vay tiêu dùng tại HD Saison đạt 25%, phù hợp chỉ tiêu Ngân hàng Nhà nước giao.

Mới đây, công ty đã ký kết cùng Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam triển khai gói tín dụng ưu đãi 10.000 tỷ đồng dành cho người lao động trong các khu công nghiệp, nhà máy trên cả nước.

Song song, mảng thẻ và dịch vụ của HDBank đang vươn lên mạnh mẽ. Doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ đạt 1.024 tỷ đồng , chưa bao gồm phí bảo hiểm tại công ty tài chính HD Saison (đạt hơn 550 tỷ đồng ), gấp hơn 2 lần cùng kỳ năm trước. Các dịch vụ khác như thanh toán, mua bán ngoại tệ… đều đạt chỉ số tăng trưởng cao.

Trong quý III, HDBank ghi nhận tổng thu nhập hoạt động gần 5.400 tỷ đồng , tăng 45,6% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 2.712 tỷ đồng , tăng 43,4%.

Tính lũy kế 9 tháng đầu năm, tổng thu nhập hoạt động hợp nhất vượt 16.000 tỷ đồng , tăng 32,7% so với cùng kỳ năm trước, trong đó thu nhập dịch vụ đạt trên 2.100 tỷ đồng , tăng 80,1% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 8.016 tỷ đồng , tăng 31,7% và hoàn thành 82% kế hoạch cả năm 2022 được cổ đông giao.

HDBank cũng cho thấy hiệu quả ở các chỉ tiêu khác như ROE đạt 25,2%, ROA đạt 2,2% và thuộc những ngân hàng dẫn đầu về hiệu quả. Hệ số chi phí trên tổng thu nhập hoạt động (CIR) đạt 37%, tốt hơn mức 39% cùng kỳ năm trước. Hệ số nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn chỉ 15,9%, tốt hơn mức tối đa 37% theo quy định của NHNN.

HDBank nằm trong số những ngân hàng có an toàn vốn cao nhất khi an toàn vốn (theo chuẩn Basel II) đạt 15,3%. Ngân hàng đang triển khai áp dụng đầy đủ chuẩn Basel III vào quản trị. Gần nhất, cơ quan xếp hạng tín nhiệm Moody’s tiếp tục dành cho HDBank mức xếp hạng B1 cùng nhận định tích cực về chất lượng tài sản tốt, hiệu quả hoạt động cao và dự trữ thanh khoản dồi dào.

Chiến lược chuyển đổi số và phát triển ngân hàng số cũng ghi nhận kết quả tích cực. Số lượng người dùng số tăng trên 50% so với cùng kỳ năm trước, trong đó số lượng người dùng mới trong 9 tháng đầu năm tăng gấp gần 3 lần cùng kỳ. Số lượng và giá trị giao dịch qua kênh số đều tăng gấp 2 lần cùng kỳ năm trước. Giữa tháng 10, HDBank được vinh danh với Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2022, hạng mục “Sản phẩm, Giải pháp, Công nghệ số tiêu biểu”.

HDBank cũng triển khai chiến lược tài chính toàn diện khi vừa trao tặng kinh phí xây dựng nhiều căn nhà tình thương, nâng tổng số căn nhà tình thương, tình nghĩa được HDBank tài trợ xây dựng lên hơn 600 căn. Đồng thời, ngân hàng cũng triển khai tài trợ vốn cho các dự án nhà ở xã hội (NƠXH) tại một số tỉnh thành trên cả nước.

Với nhiều kết quả tích cực trong hoạt động kinh doanh lẫn công tác xã hội suốt 9 tháng đầu năm, HDBank cho thấy năng lực đảm bảo hoạt động an toàn, bền vững song song với tốc độ tăng trưởng cao cả về quy mô và chất lượng.