HDBank đạt giải 'Ngân hàng số tốt nhất Việt Nam 2021'

Trải qua 3 vòng đánh giá khắt khe, HDBank nhận giải “Ngân hàng số tốt nhất Việt Nam 2021” (Best Digital Bank in Vietnam 2021) do Tạp chí Asiamoney bình chọn.

Giải “Ngân hàng số tốt nhất” là một trong 6 hạng mục giải thưởng của “Asiamoney best bank awards 2021” do Tạp chí Asiamoney tổ chức. Đây là tạp chí kinh tế - tài chính chuyên sâu hàng đầu châu Á, ra đời năm 1989, thuộc tập đoàn truyền thông toàn cầu Euromoney Institution Investor PLC. Giải thưởng “Asiamoney best bank awards 2021” được tổ chức nhằm vinh danh những ngân hàng thuộc các quốc gia trong khu vực châu Á. Trải qua 3 vòng đánh giá với kết quả ấn tượng xét trên hoạt động và dịch vụ cốt lõi trong 12 tháng qua, HDBank đã nhận giải “Ngân hàng số tốt nhất Việt Nam 2021” (Best Digital Bank in Vietnam 2021). Giải thưởng “Ngân hàng số tốt nhất Việt Nam 2021” là quả ngọt cho nỗ lực chuyển đổi số của HDBank. Nhiều năm trước, bên cạnh chú trọng hai yếu tố là con người và quy trình, ngân hàng tập trung đầu tư hạ tầng công nghệ cùng nền tảng thanh toán. Sự ra đời của Trung tâm Chuyển đổi số (DTC) vào năm 2020 đánh dấu bước tiến của ngân hàng trong chiến lược chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025, với mục tiêu trở thành “Happy digital bank” - ngân hàng số hạnh phúc. Thời gian qua, HDBank tăng tốc triển khai số hóa với các dự án trọng điểm như số hóa hành trình khách hàng tại quầy; số hoá hành trình khách hàng trực tuyến với công nghệ tiên phong (như eKYC, eKYC nâng cao tích hợp xác thực qua video call…); số hóa hệ thống truyền thông và trao đổi nội bộ; thu thập và phân tích dữ liệu lớn; tự động hoá quy trình bằng ứng dụng công nghệ RPA; trợ lý tổng đài ảo (voice bot) và neo Bank Mobile app (ngân hàng số trên ứng dụng điện thoại). Trong đó, giải pháp số hoá hành trình mở tài khoản tại quầy đã thành công bước đầu với hàng nghìn tài khoản mở mới trong 3 tháng thí điểm (từ tháng 5). Từ mô hình này, HDBank mở rộng triển khai số hoá hành trình khách hàng tại quầy bằng máy tính bảng trên phạm vi toàn quốc. Hiện ngân hàng có hơn 300 chi nhánh, phòng giao dịch, đào tạo hơn 1.000 giao dịch viên được trang bị máy tính bảng cùng các thiết bị hỗ trợ. Theo thống kê của ngân hàng, sau 5 tháng, mô hình số hoá hành trình mở tài khoản tại quầy thông qua ứng dụng trên máy tính bảng và tỷ lệ bán chéo hiệu quả hơn so với cách làm truyền thống. Theo đó, tỷ lệ đăng ký thêm dịch vụ eBanking đạt 67% so với trước đây (chỉ đạt 50%). Các ứng dụng số và tự động hóa hoạt động của ngân hàng góp phần nâng cao hiệu quả, đáp ứng kịp thời nhu cầu khách hàng trong giai đoạn giãn cách cũng như bình thường mới. Nhờ đó, trong 6 tháng đầu năm, lượng giao dịch e-banking tăng gấp hai lần cùng kỳ năm ngoái; giá trị giao dịch cao gấp 3 lần, đạt gần 60.000 tỷ đồng . Dự kiến trong giai đoạn 2021-2025, HDBank mở rộng quy mô, gia tăng số lượng người dùng số cũng như mức độ thâm nhập số. Ngân hàng hướng đến tăng tỷ lệ giao dịch số lên mức 90% trong năm 2025 và thực hiện thành công mục tiêu trở thành “Happy digital bank” - ngân hàng số hạnh phúc.