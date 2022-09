Hãy xem sếp của bạn có phải một 'empty suit' không

Empty suit lần đầu được sử dụng vào năm 1950 trên tờ New York Times.

Empty suit /ˈemp.ti suːt/ (danh từ): Sếp bù nhìn

Định nghĩa:

Oxford Dictionary định nghĩa empty suit là từ để chỉ những người được cho là xuất chúng nhưng lại thiếu phẩm chất, nhân cách hoặc năng lực.

Trong cộng đồng người nói tiếng Anh, empty suit là từ lóng để chỉ những giám đốc, nhà quản lý thiếu năng lực, thiếu các phẩm chất lãnh đạo như sáng tạo hoặc không biết thông cảm với nhân viên.

"Một nhà quản lý không thể hoàn thành công việc và chỉ biết đổ lỗi cho bạn cho đến khi bạn suy sụp đến mức bật khóc chính là sếp bù nhìn", tạp chí Best Life đưa ra định nghĩa.

Tác giả của thuật ngữ empty suit được cho là Gilbert Millstein. Vào năm 1950, ông đã sử dụng thuật ngữ này trên bài viết Who’s Who and Ain’t Along Broadway: The way to get with ’em is to train nights, sleep days and avoid fresh-air poisoning, được đăng trên tờ New York Times.

Ứng dụng của empty suit trong tiếng Anh:

- He acts as though she knows what he's doing, but he's really an empty suit.

Dịch: Anh ta ra vẻ là anh ta biết bản thân đang làm gì, nhưng thực ra chỉ là một kẻ phông bạt kém cỏi.

- My boss likes to think he's God's gift to the world, but he's just an empty suit who couldn't run the business for a day if it weren't for me.

Dịch: Sếp tôi cứ cho rằng anh ta là món quà được Chúa ban tặng cho thế giới, nhưng thực ra anh ta chỉ là một tên sếp bù nhìn không thể quản lý công việc nổi một ngày nếu thiếu tôi.