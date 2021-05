'Hãy nói lời yêu': Ông Tín hốt hoảng khi nhân tình thông báo có thai

Nhân vật ông Tín (NSND Trọng Trinh) tìm mọi cách để chấm dứt mối quan hệ với nhân tình. Song, đúng lúc này, cô thông báo có thai.

Bộ phim về đề tài gia đình Hãy nói lời yêu có sự góp mặt của NSND Trọng Trinh, Nguyệt Hằng, diễn viên Quỳnh Kool, Bảo Hân, Công Dương, Hà Việt Dũng, Quang Anh...

Theo diễn biến mới nhất, ông Tín hứa với vợ - bà Hoài (Nguyệt Hằng) - chấm dứt hoàn toàn mối quan hệ ngoài luồng. Ông cắt đứt liên lạc với Trâm (Trúc Mai). Tuy nhiên, Trâm vẫn tìm mọi cách để gặp ông Tín. Sau khi gọi điện, nhắn tin không được hồi đáp, cô tìm đến tận nhà. May mắn, ông Tín là người mở cổng.

Ông Tín muốn chấm dứt với nhân tình, nhưng cô vẫn theo đuổi.

Ông hốt hoảng khi Trâm thông báo có thai. Cô bày tỏ muốn sinh em bé và không đòi chu cấp. Nhưng, ông Tín không chấp nhận vì sợ ảnh hưởng đến gia đình. Ông nói với thái độ dứt khoát: "Đó là lỗi của cô. Tôi đã nói ngay từ đầu rằng tôi không chịu trách nhiệm gì cả".

Về phía bà Hoài, từ sau khi biết chồng có nhân tình, bà luôn bị ám ảnh. Mối quan hệ giữa hai vợ chồng luôn "cơm không lành, canh không ngọt". Việc bị các đồng nghiệp gièm pha cũng khiến bà Hoài căng thẳng, tức tối.

Bà cũng thường xuyên chì chiết lỗi lầm của chồng. Nhưng vì thể diện gia đình, ông Tín và bà Hoài quyết tâm giữ mái ấm. Bà vẫn luôn nhắc chồng: "Anh cứ liệu đấy. Nếu còn có chuyện gì xảy ra thì đừng trách em không báo trước. Bao dung một lần là quá đủ rồi".

Ngoài chuyện ông Tín có bồ nhí, không khí gia đình ngày càng căng thẳng khi con gái lớn Hoàng My (Quỳnh Kool) không chịu sống theo sự sắp đặt của bố mẹ. My tỏ ra thất vọng khi cha mẹ đều không lắng nghe và hiểu tâm tư, tình cảm của cô.

Bà Hoài buồn vì con gái không nghe lời.

Cảm thấy mình bị áp đặt, My quyết định sống tự lập, không dựa dẫm cha mẹ. Cô vừa đi học, vừa đi làm thêm. My thuê phòng, ở cùng bạn thân Tú (Bảo Hân). Nhưng chẳng may, phòng trọ của My bị trộm đột nhập, lấy hết tiền và đồ đạc.

Chứng kiến cảnh My đối đầu với cha mẹ, cuộc sống sinh viên tự lập khó khăn, Tú chọn cách chuyển ra ở riêng. Tú khuyên My nên chủ động giảng hòa với bố mẹ. Trước đây, mẹ của My vốn không thích cô chơi cùng Tú. Tú xuất thân trong gia đình khó khăn, cha mẹ tù tội. Bà Hoài nhiều lần yêu cầu Tú tránh xa con gái mình.

Ở một diễn biến khác, My đã sa vào lưới tình của Bình (Hà Việt Dũng). Sau một lần tình cờ gặp ở quán ăn, Bình chủ động theo đuổi My. Anh quan tâm, chăm sóc cô từ những việc nhỏ nhất, khiến My rung động. Không những thế, nhờ mối quan hệ, Bình còn giới thiệu công việc làm mẫu ảnh cho My.

Hoàng My sa vào lưới tình của Bình.

Cậu bạn cùng lớp Phan (Công Dương) bề ngoài luôn tỏ vẻ lạnh lùng, keo kiệt nhưng thực sự lại rất quan tâm đến Hoàng My. Khi biết My có người yêu, Phan lập tức khuyên nhủ: "Học hành tử tế vào đi. Muốn bố mẹ tin tưởng, em phải tập trung học trước. Chuyện kiếm tiền và yêu chỉ là phụ thôi. Bố mẹ chỉ tin và nghe khi thấy mình thật sự giỏi. Em cứ bỏ học, yêu đương, người ta nói hư hỏng cũng không oan đâu".

Theo một số phân cảnh được tiết lộ trước, Hoàng My sau này sẽ phải nhận trái đắng vì yêu Bình. Cô vô tình trở thành người thứ ba và bị đánh ghen.