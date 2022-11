Hãy hiểu đúng về schizophrenia

Schizophrenia khiến người bệnh bị rối loạn suy nghĩ và hành vi, từ đó làm suy giảm hoạt động hàng ngày, thậm chí kiệt quệ.

Schizophrenia /ˌskɪt.səˈfriː.ni.ə/ (danh từ): Chứng tâm thần phân liệt

Định nghĩa:

Cambridge Dictionary định nghĩa schizophrenia là một căn bệnh tâm thần nghiêm trọng khiến người bệnh không thể biết đâu là thật đâu là tưởng tượng. Thuật ngữ schizophrenia được ghép từ schizo (nghĩa là chia rẽ, phân tán) và phrene (nghĩa là tâm trí) trong ngôn ngữ Hy Lạp.

Mayo Clinic nêu rằng tâm thần phân liệt có thể gây ra một số triệu chứng như ảo giác, ảo tưởng, suy nghĩ và hành vi rối loạn làm suy giảm hoạt động hàng ngày, thậm chí khiến người bệnh kiệt quệ.

Theo Hội đồng Nghiên cứu Y khoa Anh, thuật ngữ tâm thần phân liệt mới xuất hiện trong khoảng 100 năm gần đây.

Năm 1887, bác sĩ Emile Kraepelin là người đầu tiên xác định tâm thần phân liệt là bệnh tâm thần. Tuy nhiên, thời gian đó, bác sĩ Kraepelin dùng thuật ngữ dementia praecox (nghĩa là chứng sa sút trí tuệ sớm) để nói về chứng bệnh này.

Đến năm 1911, tiến sĩ, bác sĩ Eugen Bleuler lấy schizophrenia để thay thế cho dementia praecox. Ông cũng là người đầu tiên nêu rõ những triệu chứng nào liên quan và không liên quan chứng tâm thần phân liệt.

Tiến sĩ Bleuler lấy một cái tên mới cho chứng bệnh này vì ông cho rằng cách gọi dementia praecox có thể gây hiểu lầm vì tâm thần phân liệt không gây ra tình trạng suy giảm trí óc giống như sa sút trí tuệ.

Tâm thần phân liệt liên quan loạt vấn đề về suy nghĩ, nhận thức, hành vi và cảm xúc. Dấu hiệu và triệu chứng ở người bệnh có thể khác nhau, nhưng hầu hết đều xuất hiện tình trạng ảo tưởng, ảo giác, suy nghĩ/nói năng thiếu tổ chức, khả năng vận động suy giảm (ví dụ dễ kích động, mất tập trung...).

Ở nam giới, triệu chứng tâm thần phân liệt sẽ bắt đầu xuất hiện từ đầu đến giữa độ tuổi 20. Triệu chứng ở phụ nữ xuất hiện muộn hơn, thường vào cuối những năm 20 tuổi. Đặc biệt, tâm thần phân liệt hiếm khi xuất hiện ở trẻ em và người trên 45 tuổi.

Triệu chứng tâm thần phân liệt ở thanh thiếu niên cũng tương đồng với người lớn, nhưng đôi khi khó phân biệt hơn. Điều này có thể bắt nguồn từ việc bệnh phát triển trong tuổi dậy thì, người lớn khó phân biệt đâu là hành vi nổi loạn, đâu là dấu hiệu trẻ mắc bệnh tâm thần.

Một số dấu hiệu điển hình của chứng tâm thần phân liệt ở thanh thiếu niên là: Mất kết nối với bạn bè, gia đình, mất động lực, sử dụng chất kích thích... Thông thường, thanh thiếu niên mắc chứng bệnh này ít bị ảo tưởng hơn so với người lớn, nhưng nguy cơ bị ảo giác thị giác lại cao hơn.

Ứng dụng của schizophrenia trong tiếng Anh:

- People with schizophrenia require lifelong treatment. Early treatment may help get symptoms under control before serious complications develop.

Dịch: Những người bị tâm thần phân liệt cần điều trị suốt đời. Điều trị sớm giúp kiểm soát các triệu chứng trước khi những biến chứng nghiêm trọng phát triển.

- Suicidal thoughts and behavior are common among people with schizophrenia.

Dịch: Những người mắc chứng tâm thần phân liệt có suy nghĩ và hành động muốn tự sát.