Hãy đề phòng 'cyberflashing'

Vụ cyberflashing đầu tiên được báo cáo tại Anh vào năm 2015 và bắt đầu "tăng đột biến" vào những năm tiếp theo.

Cyberflashing /ˈsaɪ.bə ˌflæʃ.ɪŋ/ (danh từ): Quấy rối qua mạng

Định nghĩa:

Cambridge Dictionary định nghĩa cyberflashing là hành động sử dụng Internet để gửi ảnh nhạy cảm cho người lạ.

Những kẻ quấy rối có thể gửi ảnh nhạy cảm cho bạn nhân thông qua các ứng dụng mạng xã hội hoặc ứng dụng hẹn hò, thậm chí gửi qua Bluetooth và Airdrop.

Nếu nạn nhân nhận ảnh qua Bluetooth và Airdrop, họ sẽ thấy bản xem trước của bức ảnh đó. Cách quấy rối này chứng minh một điều kẻ quấy rối đang ở gần họ.

Vụ cyberflashing đầu tiên tại Anh được báo cáo vào năm 2015, khi Lorraine Crighton-Smith (34 tuổi) nhận được bức ảnh chụp bộ phận nhạy cảm khi đang đứng trên tàu. Nạn nhân nói cô cảm thấy bị "xâm phạm".

Kể từ đó, những vụ việc tương tự tăng đột biến tại Anh. Một báo cáo của Đại học Leicester (Anh) cho thấy 1/3 phụ nữ bị quấy rối trên mạng và nhận được những bức ảnh khiêu dâm dù họ không yêu cầu.

Năm 2020, Giáo sư Jessica Ringrose tại Học viện Giáo dục (Đại học London, Anh) cũng thực hiện một nghiên cứu và đưa ra thống kê 76% trẻ em gái từ 12 đến 18 tuổi tại nước này là nạn nhân của cyberflashing.

Ứng dụng của cyberflashing trong tiếng Anh:

- There has been a huge increase in the number of women falling victim to cyber-flashing.

Dịch: Số lượng phụ nữ trở thành nạn nhân của quấy rối qua mạng đã gia tăng đáng kể.

- Cyberflashing is the sending of obscene pictures to others over peer-to-peer Wi-Fi networks, such as AirDrop.

Dịch: Quấy rối qua mạng là hành vi gửi ảnh nhạy cảm cho người khác thông qua mạng Wi-Fi đồng đẳng, ví dụ AirDrop.