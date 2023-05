Hãy để Britney Spears yên

Những bộ phim tài liệu độc hại càng làm tăng sự giám sát của công chúng đối với cuộc đời Britney Spears, ngay cả khi cô thoát khỏi quyền giám hộ.

Britney Spears: The Price Of Freedom (tạm dịch: Britney Spears: Cái giá của sự tự do) - phim điều tra về công chúa nhạc pop do TMZ sản xuất - châm ngòi cho làn sóng tranh cãi dữ dội khi lên sóng giờ vàng trên kênh Fox.

Vợ chồng ca sĩ lần lượt lên tiếng phản bác nội dung phim này. Trong đó, Sam Asghari chỉ trích những người liên quan đến bộ phim là "kinh tởm".

Theo Washington Post, hơn một năm rưỡi sau khi Spears thoát khỏi quyền giám hộ, bộ phim điều tra khiến dư luận đặt ra câu hỏi: Britney Spears đã thực sự tự do?

Nội dung gây tranh cãi

Truy vấn là nội dung chính của bộ phim điều tra do hãng tin lá cải đứng sau. Phim có sự tham gia của các chuyên gia, bác sĩ, bao gồm cả Drew Pinsky - bác sĩ từng hứng "gạch đá" vì chẩn đoán sai tình trạng sức khỏe của Spears. Thực tế, bác sĩ này chưa bao giờ điều trị cho nữ ca sĩ.

Lần lượt, hành vi thất thường nơi công cộng của Spears được tái hiện qua lời kể của nhiều người. Những thỏa thuận pháp lý kéo dài 13 năm của công chúa nhạc pop với cha đẻ, ông Jamie Spears, được nhắc lại từ miệng người khác.

"Britney dành phần lớn thời gian ở nhà một mình. Cô ấy sống trong sự cô lập chính mình", Charles Latibeaudiere, nhà sản xuất điều hành của TMZ, nói trong phim. Nhà sản xuất khác của tờ này - Katie Hayes - cho biết giọng ca Baby One More Time thích tắm nắng trên bể bơi, tập thể dục và nhảy múa điên cuồng.

Sau đó, người sáng lập TMZ là Harvey Levin xuất hiện và khẳng định Spears "nghiện uống cà phê, nước tăng lực và trà bồ công anh". Những thức uống này góp phần dẫn đến trạng thái kích thích, hưng cảm của nữ ca sĩ.

Vì lạm dụng thức uống chứa caffein, cô được cho là không thể ngủ suốt 3 ngày liền. "Cô ấy thức trong 3 ngày liên tục, sau đó ngủ vào vài ngày tiếp theo", biên tập viên Fabian Garcia nói.

Harvey Levin, người đứng sau phim điều tra gây tranh cãi. Ảnh: Hollywood Reporter.

Britney Spears: The Price Of Freedom còn miêu tả hình ảnh Spears chẳng khác nào người phụ nữ đáng sợ khi luôn thủ sẵn dao trong người. Mọi người đều được cảnh báo nên tránh xa nữ ca sĩ.

Ông Levin phát biểu: "Chúng tôi được biết Britney rất sợ hãi việc có người đến phòng lúc nửa đêm, trói cô ấy vào băng ca và đưa đến khu điều trị tâm thần. Cô ấy luôn sống trong nỗi sợ bị mang đi".

Những gì diễn ra đằng sau cánh cửa đóng kín của biệt thự của vợ chồng Britney Spears cũng được đề cập, sống động như thể do chính chủ kể lại. Britney Spears: The Price Of Freedom dám khẳng định Spears và chồng đánh nhau nhiều hơn một lần và nhấn mạnh hôn nhân của họ đang gặp rắc rối.

Về câu chuyện này, Fabian Garcia nói: "Anh ấy (Sam) to con nhưng khá thụ động. Anh ấy đã tức giận và những trận la hét giữa hai người không phải hiếm. Dạo gần đây, anh ấy không ở nhà với vợ nhiều".

Mối quan hệ giữa Spears và hai con trai riêng Sean Preston, 17 tuổi, Jayden, 16 tuổi với chồng cũ Kevin Federline, cũng là nội dung đáng chú ý trong bộ phim điều tra này.

"Hãy để Britney yên"

Theo Page Six, ngay khi nhà sản xuất tung trailer Britney Spears: The Price Of Freedom, Sam Asghari nổi cơn thịnh nộ và một mực khẳng định bộ phim kể sai sự thật về vợ mình.

"Sau tất cả chuyện xảy ra, các người định thay cô ấy kể lại mọi thứ sao? Không, thật kinh tởm. Đừng làm như vậy. Mọi người cũng đừng tin những gì mình đọc trên mạng. 99% thông tin đó đều là mồi nhử nhấp chuột (clickbait) để họ kiếm tiền", Asghari viết.

Trên tài khoản cá nhân, Spears phủ nhận thông tin không thể sống thiếu caffein. Cô nói bản thân thậm chí không thể nhìn vào tách cà phê chứ chưa bàn đến việc uống nó mỗi ngày. Thay vào đó, nước ép dưa hấu là lựa chọn hàng đầu của ca sĩ.

Chỉ trích hãng tin đứng sau bộ phim là "rác rưởi", Spears bức xúc khi tại sao người ta không bàn đến cô với sự cố gắng, chăm chỉ làm việc để trở nên tốt hơn, mà lại luôn khơi gợi những khía cạnh tiêu cực, biến cô thành hình mẫu đại diện cho điều xấu xa.

Nữ ca sĩ không khỏi tức giận: "Những người đàn ông mà tôi không biết là ai, đang nói về tôi như thể họ có quyền làm như vậy. Một cô bạn gọi cho tôi và bảo: 'Tôi hiểu bạn như thế nào nên đã cười nhạo những gã đàn ông kia và những gì họ thốt ra'. Tuy nhiên, cô ấy cũng lo ngại tin giả ảnh hưởng đến tôi vì chúng thực sự ngu ngốc và mang tính lừa bịp".

Hôn nhân của vợ chồng Britney Spears được nhắc đến trong bộ phim. Ảnh: CNN.

Theo Washington Post, trước khi bộ phim lên sóng, TMZ mời khán giả suy đoán về cuộc đời Spears. Họ mở cuộc thăm dò trên Twitter về việc liệu chủ nhân hit Gimme More có bị nhóm pháp lý buộc tội quá mức, hay thực sự sống ổn hơn sau khi thoát khỏi quyền giám hộ?

Lập tức, mạng xã hội dấy lên làn sóng phản đối bộ phim điều tra. Cộng đồng người hâm mộ Spears đăng bài viết gắn hashtag #TMZblockparty, tuyên bố sẽ không theo dõi trang này. Đoạn video quảng cáo do TMZ đăng tải nhận về hàng trăm bình luận chỉ trích.

"Ai sẽ xem phim tài liệu về người phụ nữ trưởng thành được cho là uống quá nhiều cà phê và nước ngọt?", một người bình luận. Những người khác cầu xin hãy để Spears yên khi viết: "Các người thật ác độc khi liên tục làm Britney xấu hổ và 'mổ xẻ' cô ấy".

Sự tự do bị đe dọa

Trả lời Washington Post, Imani Cheers - phó giáo sư về truyền thông kỹ thuật số tại Đại học George Washington - nhận định bộ phim được TMZ cho là "đặc biệt" thực chất là dòng tin đáng báo động, đe dọa sự tự do của nhân vật chính.

Theo ý kiến của Cheers, rất ít đồng nghiệp phải chịu đựng sự soi mói liên tục như Spears. Dù là chuyện sức khỏe, mối quan hệ, sở thích cá nhân đến chuyện làm mẹ, mọi hành động của Spears đều lọt vào tầm ngắm.

"Không một người đàn ông đương đại nào có thể giải thích được Britney bị đối xử tệ ra sao", Cheers nhấn mạnh, đồng thời cho rằng Britney Spears: The Price Of Freedom cố tình hạ thấp phẩm giá của Spears, thay vì chứng minh cô tự do ra sao sau khi giành lại quyền kiểm soát cuộc sống.

Cheers nói thêm: "Cuộc trò chuyện của họ là một sự xúc phạm".

Sau tất cả, Britney Spears vẫn chưa thực sự tự do. Ảnh: Theswaddle.

Những tờ báo lá cải lợi dụng phong trào #FreeBritney để thổi bùng và tô vẽ cuộc đời của nữ ca sĩ theo hướng tiêu cực nhằm mục đích câu view. Trước Britney Spears: The Price Of Freedom, Spears từng lên tiếng tố cáo hai bộ phim Framing Britney Spears của The New York Times và The Battle For Britney: Fans, Cash And A Conservatorship của BBC là "đạo đức giả".

Washington Post nhận định, những bộ phim tài liệu kiểu này càng làm tăng sự giám sát của công chúng đối với cuộc đời Britney Spears, ngay cả khi cô đã thoát khỏi quyền giám hộ.