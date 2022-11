Hãy cẩn thận với 'ghost job'

Ghost jobs được cho là một chiến thuật tìm người tài của các công ty nhưng lại khiến ứng viên khó chịu.

Ghost jobs /ɡəʊst dʒɒbs/ (danh từ): Công việc ma, tuyển dụng ma

Định nghĩa:

Ghost jobs được định nghĩa là những công việc mà các công ty không có ý định tuyển trong thời gian gần. Dù đã tuyển được nhân sự mới, các công ty vẫn để lại bài đăng trên các kênh tuyển dụng.

Nhà tuyển dụng cho rằng tuyển dụng ma là một cách để tìm kiếm nhân tài. Họ sẽ giữ lại hồ sơ các ứng viên tiêu chuẩn để sau này liên hệ nếu cần. Tuy nhiên, với những người đang tìm việc, ghost jobs lại là một điều gây khó chịu.

William Stonehouse, chủ tịch một công ty nhân sự ở Orlando (Mỹ), cho biết ông thường cảnh báo các công ty về những nguy cơ khi đăng tin tuyển dụng "ma". Ông nhận thấy nhiều công ty không nhận ra việc đăng tin tuyển dụng như vậy sẽ gây ra hậu quả tiêu cực với công ty và các ứng viên. Các ứng viên khi nhận thấy họ bị "lừa", họ sẽ cho công ty đó vào danh sách đen.

Ứng dụng của ghost jobs trong tiếng Anh:

- In 2020, Forbes reported that the uncertainty caused by the pandemic was likely causing a rise in "ghost jobs".

Năm 2020, Forbes báo cáo rằng sự bất ổn do đại dịch gây ra có khả năng làm gia tăng việc tuyển dụng ma.

- Some recruiters say that ghost jobs are on the rise due to the heightened level of uncertainty that's persisted for the past two and a half years.

Dịch: Một số nhà tuyển dụng nói rằng các công việc ma gia tăng do sự bất ổn kéo dài trong hơn 2,5 năm qua.