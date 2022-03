Hậu truyện về Godzilla và Kong khởi quay trong năm nay

Phần phim tiếp theo trong vũ trụ quái vật của hãng Lengendary Pictures khởi quay tại Australia.

Deadline đưa tin dự án hậu truyện của bom tấn Godzilla Vs Kong (2021) đã được lên kế hoạch ghi hình tại Queensland, Australia. Thông tin được Screen Queensland, đơn vị môi giới điện ảnh thuộc sở hữu của chính quyền nước này, tiết lộ.

Theo chia sẻ của Thủ hiến Queensland, bà Annastacia Palaszczuk, bộ phim sẽ khởi quay trong năm nay tại nhiều bối cảnh trải dài từ Bờ biển Vàng tới vùng đông nam nước này. Đây là tác phẩm thứ năm thuộc vũ trụ quái vật (Monsterverse) do Legendary Pictures sản xuất. Bộ phim chưa được công bố nhan đề.

Báo cáo của Screen Queensland cũng chỉ ra dự án phim sẽ mang về cho kinh tế địa phương nguồn thu trị giá khoảng 58,6 triệu USD và 505 việc làm mới cho các diễn viên và ê-kíp làm phim sở tại. Cùng với đó là 750 việc làm thời vụ cho người dân địa phương.

Nhờ chính sách thu hút đầu tư của chính phủ ban hành năm 2015, Australia đã trở thành điểm đến yêu thích của các đoàn phim Hollywood. Ảnh: Legendary.

Chi tiết về phần phim hậu truyện vẫn được giữ kín. Năm 2021, trong buổi phỏng vấn với Deadline, đạo diễn Adam Wingard chia sẻ mình rất sẵn lòng quay trở lại với ghế chỉ đạo dự án hậu truyện của Godzilla Vs Kong. Anh nói: “Chúng tôi đã tìm thấy một điểm khởi đầu sáng rõ (trong Godzilla Vs Kong), đó là khám phá Hollow Earth. Tôi nghĩ tương lai sẽ còn rất nhiều điều để khám phá”.

“Chốn ấy là phiên bản tiền sử của Trái Đất, quê nhà sinh ra tất cả titan chúng ta từng biết đến trong vũ trụ Godzilla. Chúng tôi đã tung ra vài bí mật trong bộ phim này, những điều tôi muốn giải quyết, khám phá cũng như đẩy tới giới hạn”, nhà làm phim tiếp tục.

Phần phim Godzilla Vs Kong do Legendary và Warner Bros. hợp tác sản xuất cũng được quay tại Queensland. Khi phát hành, phim thu về hơn 468 triệu USD từ phòng vé toàn cầu. Trước Godzilla Vs Kong, bộ phim Kong: Skull Island (2017) ban đầu cũng được lên kế hoạch ghi hình tại đây.

Nhà sản xuất Eric McLeod bình luận: “Ê-kíp sản xuất với tay nghề cao, cơ sở vật chất hạng nhất và những bối cảnh độc đáo tại Australia mang lại cho chúng tôi những trải nghiệm tuyệt vời. Sự hỗ trợ của chính quyền liên bang đã đóng góp một phần quan trọng vào những thành tựu chúng tôi đạt được khi làm phim cũng như trải nghiệm điện ảnh của khán giả”.