Hậu trường sáng tạo phim Nữ hoàng Charlotte

Một tác phẩm mới sắp được ra mắt để khớp với nội dung phim về Nữ hoàng Charlotte trên Netflix.

Bộ phim mới Queen Charlotte: A Bridgerton Story đang thu hút nhiều sự quan tâm. Ảnh: Netflix.

Sau khi xem bộ phim về Nữ hoàng Charlotte trên Netflix, khán giả có thể thắc mắc câu chuyện này có sẵn trong tiểu thuyết Bridgerton hay đây là sự sáng tạo của Netflix? Và câu trả lời rất độc đáo: Đó là sự kết hợp cả 2 yếu tố.

Bộ phim mới của Netflix Queen Charlotte: A Bridgerton Story đang thu hút nhiều sự quan tâm. Trong bộ phim này, câu chuyện về cách Nữ hoàng Charlotte trở thành người cai trị nước Anh ở tuổi 17 là chủ đề chính. Bộ phim cũng giúp tạo nên các bước chuyển thời gian giữa phần 2 và phần 3 phim Bridgerton để thể hiện sự phát triển mạch phim trong giới vương giả.

Những người hâm mộ chưa đọc qua tiểu thuyết gốc có thể tự hỏi rằng bao nhiêu phần trăm những gì họ đang xem trên màn hình thực sự có trong tiểu thuyết Bridgerton của Julia Quinn. Câu trả lời là nhà sản xuất phim Bridgerton Shonda Rhimes đã hợp tác với tác giả bộ truyện Bridgerton Julia Quinn để viết một tác phẩm riêng cho bộ phim này. Cuốn sách Queen Charlotte do Julian Quinn và Shonda Rhimes đồng tác giả sẽ ra mắt vào ngày 9/5 tới. Tác phẩm này sẽ liên kết câu chuyện của Nữ hoàng Charlotte với phần còn lại của tiểu thuyết kinh điển Bridgerton.

Trước đó, Nữ hoàng Charlotte chỉ được nhắc đến một lần trong bộ sách chính về nhà Bridgerton, đó là trong quyển 6 When He Was Wicked kể về Francesca. Một nhân vật đã đề cập đến việc bà của anh ta từng chính thức gặp Nữ hoàng Charlotte tại tòa án. Không hề có thêm mô tả hoặc bất kỳ chi tiết nào. Vua George và Hoàng tử nhiếp chính cũng hầu như không có trong tiểu thuyết gốc. Do đó, cuốn sách về Nữ hoàng Charlotte còn rất nhiều không gian để giải thích về thế giới Bridgerton, nó khác với lịch sử chính thức ở đâu và vì sao Quinn lúc ban đầu tập trung vào hoàng gia.

Tác phẩm mới sắp được ra mắt. Ảnh: juliaquinn.

Trong câu chuyện gốc, Quinn đã đề cập một số manh mối rải rác về Lady Danbury và Violet Bridgerton nhưng có một số chi tiết mà Rhimes đã thêm vào trong tác phẩm mới. Câu chuyện tình của Violet Bridgerton với người chồng quá cố Edmund đã được nhắc đến xuyên suốt bộ truyện nhưng chỉ được tập trung trong phần Violet in Bloom. Tiểu thuyết mới về Queen Charlotte đã thêm nhiều chi tiết cho câu chuyện này, làm rõ thêm khoảng thời gian trước khi Violet gặp Edmund Bridgerton, đặc biệt là cuộc gặp gỡ giữa Violet và Lady Danbury khi còn trẻ.

Trong Bridgerton phần 1 và 2, độc giả có thể đã thấy Lady Danbury là một trong những thành viên có ảnh hưởng trong giới tinh hoa nước Anh. Phần lớn thông tin về gia đình Danbury đến từ cuốn tiểu thuyết Book 7: It's In His Kiss. Phần truyện này kể về cô bé Hyacinth 22 tuổi và chưa tìm được người phù hợp.

Lady Danbury bày tỏ sự hối tiếc vì đã kết hôn với Lord Danbury khi ông “không có suy nghĩ cùng gắn kết với bà trong đầu”. Điều này phù hợp với việc Nữ hoàng Charlotte miêu tả Lady Danbury là có rất ít điểm chung với Lãnh chúa Danbury trong cuộc hôn nhân của họ và do đó bà có điểm chung với Nữ hoàng Charlotte. Cũng có một số cuộc thảo luận về các con của Lady Danbury mặc dù bà dường như không thích thú lắm khi nhắc đến chúng. Điều này cũng giải thích vì sao con trai Lady Danbury trong Queen Charlotte thân thiết với bảo mẫu hơn mẹ.

Đối với những người hâm mộ chỉ xem phim thì việc đọc tiểu thuyết sắp ra mắt của Shonda Rhimes và Julia Quinn về Nữ hoàng Charlotte có thể sẽ hữu ích để hiểu về thế giới Bridgerton hơn là các tiểu thuyết trước đó của Quinn vì Netflix đã điều chỉnh một số nội dung cốt truyện và thêm vào nhiều nhân vật phụ.

Còn những người hâm mộ không ngại tìm hiểu cốt truyện kỹ càng hơn thì việc bắt đầu đọc tiểu thuyết của Quinn sẽ là một cách hay để giết thời gian. Khán giả của nhà Bridgerton rất may mắn khi các biên kịch chuyển thể phim truyền hình làm việc rất chặt chẽ với tác giả tiểu thuyết để viết nên những câu chuyện mới cho độc giả thế giới.