Hậu trường phim ‘Spider-Man: No Way Home’

Trong ảnh hậu trường, Doctor Strange và Peter Parker gặp gỡ bên ngoài tòa nhà Sanctum Santorum.

ScreenRant đưa tin ngày 1/8, tài khoản YouTube Not3Cfilm đã chia sẻ một bức hình chụp từ phim trường Spider-Man: No Way Home. Trong ảnh, Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) đang đứng trên bậc cửa tòa nhà Sanctum Santorum và chào Peter Parker (Tom Holland) - khi đang mặc bộ giáp Spider-Man.

Đây rất có thể là cảnh mở đầu phim, khi Strange tới ứng cứu và cung cấp cho Spider-Man nơi trú chân tại Sanctum Santorum sau khi danh tính thật của cậu bị tiết lộ cuối Spider-Man: Far From Home (2019). Tuy nhiên, không loại trừ trường hợp đây là cảnh cuối khi hai siêu anh hùng tạm biệt sau một trận chiến khốc liệt.

Bức ảnh hậu trường No Way Home mới được chia sẻ. Strange đứng trên bậc cửa còn Spider-Man đứng trên nóc xe phía bên kia đường. Ảnh: Not3CFilm.

Nhân vật Doctor Strange của Benedict Cumberbatch được kỳ vọng thay thế Iron Man (Robert Downey Jr.) trở thành người dìu dắt Spider-Man trong Spider-Man: No Way Home. Thêm vào đó, sự xuất hiện của Doctor Strange nhiều khả năng cũng dọn đường cho các sự kiện trong Doctor Strange in the Multiverse of Madness (2022).

Spider-Man: No Way Home đã được hai ông lớn Sony và Disney lên kế hoạch phát hành vào cuối năm nay. Tác phẩm đánh dấu chuyến phiêu lưu riêng thứ ba và nhiều khả năng là cuối cùng của nhân vật Spider-Man do Tom Holland thủ vai trên màn ảnh rộng.

Theo nhiều nguồn tin, trong No Way Home, Spider-Man sẽ khám phá đa vũ trụ Marvel và gặp gỡ các phiên bản Spider-Man cũng như quái nhân xuất hiện trên màn ảnh rộng trong quá khứ. “Chàng hàng xóm thân thiện” Spider-Man dự kiến phải đương đầu với Doctor Octopus của Alfred Molina và Electro do Jamie Foxx thủ vai.

Ngoài câu chuyện đa vũ trụ, No Way Home cũng có nhiệm vụ giải quyết những mâu thuẫn còn bỏ ngỏ từ Spider-Man: Far From Home (2019). Cuối cuộc phiêu lưu thứ hai trên màn ảnh rộng, Spider-Man đã bị tay chân của Mysterio (Jake Gyllenhaal) đổ vấy tội giết người và tiết lộ danh tính thật Peter Parker.