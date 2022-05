Hậu trường phim đồng giới của Trương Quốc Vinh và Lương Triều Vỹ

Mang chủ đề đồng tính nam nhạy cảm, "Happy Together" là tác phẩm hay nhất mọi thời đại của điện ảnh Hong Kong nhờ sự tinh tế trong nội dung, diễn xuất và từng khung hình.

Ngày 18/5, On đưa tin Happy Together được xem là bộ phim về tình yêu đồng giới thành công và nổi tiếng nhất của màn ảnh Hong Kong. Sau 25 năm ra mắt, tác phẩm luôn nằm trong top phim được yêu thích nhất của nền điện ảnh Hoa ngữ.

Bộ phim do Trương Quốc Vinh và Lương Triều Vỹ đóng chính từng giúp Vương Gia Vệ giành giải Đạo diễn xuất sắc tại Liên hoan phim Cannes 1997.

Phim kinh điển của điện ảnh Hong Kong

Happy Together có nội dung xoay quanh chuyện tình yêu của Lê Diệu Huy (Lương Triều Vỹ) và Hà Bảo Vinh (Trương Quốc Vinh). Họ thường xuyên chia tay rồi tái hợp dù nhiều lần khiến đối phương tổn thương. Để "hâm nóng" mối quan hệ nguội lạnh, Lê Diệu Huy và Hà Bảo Vinh quyết định rời Hong Kong, sang Argentina du lịch.

Tại nơi đất khách, đôi tình nhân tiếp tục mâu thuẫn và đường ai nấy đi. Hai người sau đó tìm cách tồn tại, vượt qua nỗi cô đơn. Lê Diệu Huy buộc phải ở lại Argentina làm việc vì không đủ tiền về nước. Trong khi Hà Bảo Vinh quan hệ với đủ loại đàn ông để làm tổn thương Lê Diệu Huy. Họ bị cuốn vào vòng xoáy chia tay - tái hợp, yêu nhau mãnh liệt nhưng cũng không ngại hành hạ tinh thần đối phương.

Câu chuyện tình yêu của hai người đàn ông trẻ tuổi do Trương Quốc Vinh, Lương Triều Vỹ đóng gây ấn tượng tại các liên hoan phim uy tín. Ảnh: Sina.

Theo Sina, vai diễn Lê Diệu Huy và Hà Bảo Vinh được Vương Gia Vệ "đo ni đóng giày" cho Trương Quốc Vinh, Lương Triều Vỹ. Nhân vật có nhiều nét tính cách giống họ ngoài đời. Trang tin bình luận hai tài tử chỉ cần là chính mình trước ống kính đã thành phim.

Nhân vật Hà Bảo Vinh do Trương Quốc Vinh thể hiện có tính cách thất thường, luôn tự hủy hoại bản thân và làm tổn thương người khác. Anh sợ cô đơn, có niềm khao khát được yêu và được chú ý. Vì vậy, Hà Bảo Vinh luôn phải "bùng cháy", thậm chí hạ mình để níu giữ niềm hạnh phúc nhỏ nhoi trong đời là gắn bó với Lê Diệu Huy.

Trong khi Lê Diệu Huy lại gai góc, nhẫn nại và chịu đựng hơn. Theo Sina, Lương Triều Vỹ có màn thể hiện thành công đến mức khán giả không thể rời mắt khỏi nhân vật Lê Diệu Huy. Vai diễn mang về cho anh giải Nam diễn viên xuất sắc tại Kim Tượng (Hong Kong).

Tựa phim Happy Together (Hạnh phúc bên nhau), nhưng tác phẩm của đạo diễn Vương Gia Vệ có cái kết không có hậu. Theo Vương Gia Vệ, chuyện phim là chiêm nghiệm về sự mong manh của tình yêu, nỗi bất lực trong việc hòa hợp hai tâm hồn xa lạ.

"Với tôi, hạnh phúc có nhau có thể là giữa hai người, cũng có thể là giữa một người và quá khứ của anh ta. Tôi cho rằng một lúc nào đó khi người ta có thể bỏ lại sau lưng quá khứ của bản thân, đó là thời điểm bắt đầu của mối quan hệ mới, hướng tới hạnh phúc trong tương lai", Vương Gia Vệ giải thích ý nghĩa sâu xa của Happy Together.

Trang South China Morning Post bình luận rằng đạo diễn Vương Gia Vệ đã sử dụng những thước phim đơn giản để diễn tả một cách tinh tế chuyển biến tâm lý của các nhân vật. Câu chuyện tình cảm giữa hai người đàn ông ồn ào, cuồng nhiệt đúng với lứa tuổi thanh niên của họ.

Trong đó việc Vương Gia Vệ để nhân vật chấp nhận chính bản thân và công khai xu hướng tình dục ở thập niên 1990 nhẹ nhàng, không lên gân cốt được đánh giá văn minh, nhân văn. Tác phẩm giúp khán giả châu Á mở lòng hơn, đón nhận thông điệp về bình đẳng giới.

Đằng sau những thước phim ấn tượng

Happy Together là bộ phim đầu tiên được quay ở ngoài châu Á của đạo diễn Vương Gia Vệ. Bối cảnh phim được lấy cảm hứng từ tiểu thuyết Buenos Aires Affair của nhà văn người Argentina - Manuel Puig.

"Tôi quyết định bỏ trốn đến một đất nước xa lạ để làm phim. Tôi đưa ê-kíp đến Argentina chỉ với hai trang tóm tắt kịch bản mà bản thân cảm thấy có thể dễ dàng chuyển thành tác phẩm điện ảnh nhất", Vương Gia vệ nói.

Theo đạo diễn họ Vương, Happy Together được quay tại khu phố Boca, Buenos Aires. Môi trường làm phim này không an toàn. Ê-kíp của ông thường xuyên bị đòi tiền bảo kê, đe dọa bằng súng và bom. Với kinh nghiệm thường xuyên quay phim ở khu vực nguy hiểm tại Hong Kong như Mong Kok, Kowloon... Vương Gia Vệ dễ dàng thương lượng với băng nhóm tại khu Boca, đảm bảo an toàn cho đoàn phim.

"Phía sau những khung hình đẹp đến mê mẩn và ám ảnh của Happy Together là quá trình quay khắc nghiệt, gian nan. Tính mạng của đoàn phim có thể gặp nguy hiểm bất kỳ lúc nào nếu vô ý bước ra khỏi khu vực được cho phép ghi hình", Vương Gia Vệ nói.

Vương Gia Vệ là đạo diễn kỳ cựu của điện ảnh Hong Kong. Ảnh: HK01.

Theo Vương Gia Vệ, trong quá trình sản xuất tác phẩm, Lương Triều Vỹ gặp khó khăn trước phản ứng tiêu cực của khán giả về cảnh quan hệ tình dục đồng giới với Trương Quốc Vinh. Nam nghệ sĩ muốn bỏ vai vì lo lắng mẹ ruột bị sốc. Sau nhiều ngày đắn đo, Lương Triều Vỹ quyết định thực hiện cảnh quay, nhưng yêu cầu đoàn phim cho anh mặc nội y, cẩn trọng trong mọi góc quay.

"Chúng tôi quay phim bằng máy ảnh cầm tay trong những không gian cực nhỏ ở Argentina. Cuối cùng chúng tôi đã làm ra bộ phim khác biệt và mới mẻ", Vương Gia Vệ chia sẻ với truyền thông vào năm 1997. Thời điểm đó, ông đang ngồi cắt tác phẩm Happy Together từ 4 giờ xuống còn 98 phút để chuẩn bị cho buổi công chiếu tại Cannes.

Theo Vương Gia Vệ, Happy Together là tác phẩm tâm huyết của ông, Lương Triều Vỹ, Trương Quốc Vinh và quay phim Christopher Doyle. Đáng tiếc cảnh nóng giữa Lương Triều Vỹ, Trương Quốc Vinh bị cơ quan kiểm duyệt Hong Kong dán nhãn 18+ ở mức 3, hạn chế nhiều đối tượng khán giả. Vì vậy, nam đạo diễn phải cắt bỏ phân cảnh nhạy cảm, công chiếu Happy Together không trọn vẹn ở quê nhà.